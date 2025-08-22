Universitario empató sin goles con Palmeiras el último jueves 21 de agosto por la vuelta de los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores y quedó oficialmente eliminado del certamen. Pese a jugar un gran partido, la 'U' no pudo convertir y perdió la llave por 4-0, tras el triunfo del Verdao en la ida en el Monumental. Abel Ferreira, técnico del equipo brasileño, se refirió a la igualdad en el Allianz Parque y aseguró que su equipo no se metió de pleno al encuentro porque inconscientemente pensaban en la diferencia abultada que consiguieron en la serie.

Ferreira contó que había avisado a sus dirigidos sobre la actitud competitiva que iba a tener Universitario y señaló que en el entretiempo tuvo que hablar con sus jugadores porque no estaban siendo agresivos y perdían el balón de manera precipitada.

DT de Palmeiras opinó sobre el empate con Universitario

"Creo que, por mucho que yo haya advertido a los jugadores y dado la alerta de que estos equipos, sabíamos de la actitud competitiva que tienen en los duelos — ustedes lo vieron hoy, en la forma en que disputaban cada balón —, pienso que eso fue un factor. A pesar de haber ganado allá 4-0, inconscientemente nuestros jugadores pensaron: '4-0, vamos a controlar el partido'. Y en el primer tiempo fueron solo pases hacia atrás y hacia los lados, y errados. Les dije eso a los jugadores en el descanso que no estábamos siendo agresivos ofensivamente, que estábamos teniendo una posesión sin intención y, muchas veces, perdiendo la pelota de forma precipitada. Después viene la gestión", declaró en rueda de prensa.

Luego, se refirió a las críticas que recibió por cambiar a Vítor Roque en el segundo tiempo, pero precisó que el fútbol de Brasil "no da tregua", pese a la imagen mostrada frente al cuadro dirigido por Jorge Fossati. Finalmente, volvió a hablar sobre la postura de sus jugadores y aseveró que de manera inconsciente el resultado en la ida hizo que se relajaran en este duelo de vuelta en Sao Paulo.

"Ustedes a veces hablan y tienen todo el derecho, vieron que Roque terminó con calambres. Yo fui, entre comillas, criticado por haber sacado a Roque en el último partido. Aquí no hay milagros, el fútbol brasileño no da tregua a nadie y nosotros tenemos que gestionar de la forma que entendemos que es la mejor. Pero como te dije, estoy completamente de acuerdo con lo que comentaste, creo que la ventaja de 4-0 inconscientemente hizo que nuestro equipo se relajara un poco y eso no puede pasar", apuntó.

Palmeiras se enfrentará a River Plate en cuartos de final

Tras imponerse en la llave ante Universitario, ahora el Verdao jugará los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 contra River Plate de Argentina. El equipo de Marcelo Gallardo derrotó a Libertad por penales en el Más Monumental tras igualar 1-1 en el global.