Carlos Galván lapida a Jorge Fossati por la eliminación de Universitario en Copa Libertadores: "Se equivocó en el planteamiento"

El referente de la 'U' no se guardó nada y arremetió contra Jorge Fossati por el papelón el partido de ida que les costó la serie por octavos de final en Libertadores.

Galván criticó duramente a Fossati por su mal planteamiento. Foto: Lr/A Presión
Carlos Galván, fiel a su estilo, analizó la dura eliminación de Universitario ante Palmeiras por la Copa Libertadores 2025. El bicampeón de la Liga 1 sorprendió dando pelea en Brasil, pero el partido de ida terminó pasando factura. Lamentablemente, la goleada 4-0 en el Estadio Monumental fue irremontable en los octavos de final del prestigioso torneo.

La 'U' mostró cualidades para competir contra Palmeiras en el torneo de clubes más importante del continente, pero una mala noche los dejó al borde del nocaut. Los 'cremas' lucieron más ordenados en el Allianz Parque e incluso Jairo Concha anotó un gol, aunque fue anulado por el VAR. De esta forma, solamente queda Alianza Lima en torneos internacionales.

PUEDES VER: Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

¿Qué dijo Carlos Galván sobre Jorge Fossati tras la eliminación en Copa Libertadores?

"Si queremos volver para atrás, es toda de Fossati. Lo que demostró Universitario es que él se tiene que dar cuenta que se equivocó en el planteamiento que hizo en el Monumental. La terquedad es toda de Fossati porque ve un estilo de juegos en algunos futbolistas que alcanzan para el torneo local, pero sí quieres potenciar a tu equipo, debes poner a los mejores en el momento", reveló el referente de Universitario.

Asimismo, analizó el partido que la 'U' propuso ante el excampeón de Copa Libertadores en condición de visita. "En ningún momento vi que Palmeiras quebró la defensa 'crema'. Lo que rescato de todo esto es que, fuera que pedían a futbolistas que sean titulares, como César Inga, Jairo Vélez, me gustó el atrevimiento que hubo e incluso Churín estuvo comprometido", sentenció el exfutbolista en el programa 'A Presión'.

PUEDES VER: Universitario y su emotiva publicación luego de empatar con Palmeiras y quedar eliminado de la Libertadores: "Siempre a..."

Rodrigo Ureña y su mensaje tras el Universitario vs Palmeiras

"Felicitaciones, banda. Orgulloso de este grupo, que después de muchos años puso a la 'U' donde se merece estar y compitió en el torneo más importante de Sudamérica", escribió Ureña a través de una storie de Instagram.

PUEDES VER: Jorge Fossati sorprende hablando portugués en conferencia de prensa tras empate de Universitario: "Acima de tudo..."

Palmeiras se enfrentará a River Plate en cuartos de final

Tras imponerse en la llave ante Universitario, ahora el Verdao jugará los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 contra River Plate de Argentina. El equipo de Marcelo Gallardo derrotó a Libertad por penales en el Más Monumental tras igualar 1-1 en el global.

