EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Rodrigo Ureña tajante tras eliminación de la Copa Libertadores: "Universitario compitió en el torneo más importante de Sudamérica"

El mediocampista, quien estuvo ausente en la vuelta ante Palmeiras tras sufrir una lesión, dejó un peculiar mensaje tras concretarse la eliminación de Universitario de la Conmebol Libertadores.

Rodrigo Ureña no jugó la vuelta ante Palmeiras por lesión. Foto: composición LR/Universitario/SE Palmeiras
Rodrigo Ureña no jugó la vuelta ante Palmeiras por lesión. Foto: composición LR/Universitario/SE Palmeiras

Universitario no pudo dar el golpe ante Palmeiras en el Allianz Parque y, con un global de 4-0 en contra, quedó eliminado de la Copa Liberadores 2025. Tras quedar segundo en su grupo, la 'U' volvió a octavos del certamen continental tras 15 años; sin embargo, les tocó el gigante brasileño, quien terminó imponiéndose. Uno de los jugadores cremas que se pronunció tras el encuentro fue Rodrigo Ureña.

El volante chileno no fue parte del encuentro en Sao Paulo debido a que en la ida ante Palmeiras sufrió un "desgarro de segundo grado en el gemelo interno de la pierna izquierda", por lo que quedó descartado. Vía redes sociales, el popular 'Pitbull' se mostró orgulloso por la campaña realizada por el equipo y aseguró que la Copa Libertadores es el certamen más importante del continente.

PUEDES VER: DT de Palmeiras tajante sobre sus jugadores tras empatar con Universitario por la Copa Libertadores: 'El 4-0 hizo que se relajaran'

lr.pe

Rodrigo Ureña y su mensaje tras el Universitario vs Palmeiras

"Felicitaciones, banda. Orgulloso de este grupo, que después de muchos años puso a la 'U' donde se merece estar y compitió en el torneo más importante de Sudamérica", escribió Ureña a través de una storie de Instagram.

Publicación de Rodrigo Ureña tras la eliminación de Universitario. Foto: captura de rodrigo.ure18/Instagram

Publicación de Rodrigo Ureña tras la eliminación de Universitario. Foto: captura de rodrigo.ure18/Instagram

PUEDS VER: Defensa de Palmeiras revela por qué no 'apretaron' a Universitario en el partido de Copa Libertadores: 'Como teníamos la ventaja…'

lr.pe

Próximo partido de Universitario

Tras empatar sin goles ante Palmeiras por el segundo partido de los octavos de final de la Libertadores, ahora Universitario se enfrentará a Alianza Lima por el clásico peruano. El encuentro está pactado para este domingo 24 de agosto desde las 5.30 p. m. (hora peruana) en el Monumental.

