RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
Diego Rebagliati señaló la gran dificultad que ahora tiene Jorge Fossati en Universitario tras duelo con Palmeiras: "Hay jugadores que..."

El comunicador aseguró que el entrenador de Universitario enfrenta un "problema" luego del empate sin goles ante Palmeiras por la Copa Libertadores 2025.

El siguiente partido de Universitario será ante Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de 'Movistar Deportes'/AFP
El siguiente partido de Universitario será ante Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de 'Movistar Deportes'/AFP

Universitario se despidió de la Copa Libertadores 2025 con un empate ante Palmeiras por la vuelta de los octavos de final. Pese al buen partido que le hizo al Verdao en Sao Paulo, el conjunto de Jorge Fossati no pudo marcar ni descontar y terminó perdiendo 4-0 la llave. En general, la 'U' tuvo una actuación destacada ante un equipo que no pasaba apuros y tenía la clasificación en el bolsillo. Este encuentro dejó varios rendimientos superlativos, algo que no fue ajeno a Diego Rebagliati.

El comentarista deportivo analizó lo que fue el partido y tuvo una peculiar conclusión: aseguró que Jorge Fossati ahora tiene un "problema", pues hay varios jugadores habitualmente suplentes que podrían ser titulares, por lo que tendrá que examinar su esquema para ver si hace modificaciones de cara al futuro.

PUEDES VER: DT de Palmeiras tajante sobre sus jugadores tras empatar con Universitario por la Copa Libertadores: 'El 4-0 hizo que se relajaran'

Diego Rebagliati tras el Universitario vs Palmeiras: "Me gustó la 'U' en el primer tiempo"

En el programa deportivo 'Al Ángulo', Rebagliati señaló que los primeros 45 minutos del cuadro crema fueron los que más le gustaron. "Me gustó mucho la 'U', sobre todo en el primer tiempo. Creo que hizo un buen partido. Además, no sé si Fossati, pero el hincha de Universitario en estos momentos sí se plantea muchas interrogantes respecto a cuál es el equipo titular de la 'U', si el equipo que siempre salía de memoria y que tenía como duda a Inga o Carabalí por izquierda...", comenzó diciendo.

El comunicador indicó que hay futbolistas que por el nivel mostrado deberían ingresar al once inicial de la 'U'. "Hoy en día hay algunos jugadores que vienen siendo muy titulares por el buen rendimiento que han tenido, y creo que es un buen problema para Fossati, hay algunos futbolistas que están pidiendo titularidad a gritos", agregó.

PUEDES VER: Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: 'No fueron mejores'

¿Cómo le va a Universitario en la tabla del Torneo Clausura 2025?

Tras la exclusión de Deportivo Binacional, el conjunto merengue pasó al primer lugar con 14 puntos desplazando a Sporting Cristal. Los celestes eran líderes, pero los 3 puntos obtenidos ante El Poderoso del Sur fueron descontados.

ClubPJDGPuntos
1. Universitario6714
2. Sporting Cristal51113
3. Cusco FC4612
4. Deportivo Garcilaso6512
5. Alianza Lima6211
6. Sport Huancayo608
7. Melgar6-18
8. Alianza Atlético5+16
9. Los Chankas4-46
10. ADT5-46
11. Cienciano515
12. Comerciantes Unidos5-25
13. Juan Pablo II5-25
14. Atlético Grau4-24
15. Alianza Universidad5-34
16. Ayacucho FC6-44
17. Sport Boys6-64
18. UTC4-40
19. Binacional (descendido)---
