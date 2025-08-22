Universitario se despidió de la Copa Libertadores 2025 con un empate ante Palmeiras por la vuelta de los octavos de final. Pese al buen partido que le hizo al Verdao en Sao Paulo, el conjunto de Jorge Fossati no pudo marcar ni descontar y terminó perdiendo 4-0 la llave. En general, la 'U' tuvo una actuación destacada ante un equipo que no pasaba apuros y tenía la clasificación en el bolsillo. Este encuentro dejó varios rendimientos superlativos, algo que no fue ajeno a Diego Rebagliati.

El comentarista deportivo analizó lo que fue el partido y tuvo una peculiar conclusión: aseguró que Jorge Fossati ahora tiene un "problema", pues hay varios jugadores habitualmente suplentes que podrían ser titulares, por lo que tendrá que examinar su esquema para ver si hace modificaciones de cara al futuro.

Diego Rebagliati tras el Universitario vs Palmeiras: "Me gustó la 'U' en el primer tiempo"

En el programa deportivo 'Al Ángulo', Rebagliati señaló que los primeros 45 minutos del cuadro crema fueron los que más le gustaron. "Me gustó mucho la 'U', sobre todo en el primer tiempo. Creo que hizo un buen partido. Además, no sé si Fossati, pero el hincha de Universitario en estos momentos sí se plantea muchas interrogantes respecto a cuál es el equipo titular de la 'U', si el equipo que siempre salía de memoria y que tenía como duda a Inga o Carabalí por izquierda...", comenzó diciendo.

El comunicador indicó que hay futbolistas que por el nivel mostrado deberían ingresar al once inicial de la 'U'. "Hoy en día hay algunos jugadores que vienen siendo muy titulares por el buen rendimiento que han tenido, y creo que es un buen problema para Fossati, hay algunos futbolistas que están pidiendo titularidad a gritos", agregó.

¿Cómo le va a Universitario en la tabla del Torneo Clausura 2025?

Tras la exclusión de Deportivo Binacional, el conjunto merengue pasó al primer lugar con 14 puntos desplazando a Sporting Cristal. Los celestes eran líderes, pero los 3 puntos obtenidos ante El Poderoso del Sur fueron descontados.