¿A qué hora juega Universitario vs Palmeiras EN VIVO HOY por octavos de final de la Copa Libertadores?

Universitario ya le ha ganado una vez a Palmeiras en Brasil. Foto: Conmebol Libertadores

Universitario ya le ha ganado una vez a Palmeiras en Brasil. Foto: Conmebol Libertadores

Universitario de Deportes visita a Palmeiras en el cierre de su llave por octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El partido de vuelta entre la 'U' y el Verdao se juega este jueves 21 de agosto, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana), en el estadio Allianz Parque (Sao Paulo). La transmisión de este encuentro irá a través del canal ESPN 5, pero también podrás seguirlo con la cobertura gratis por internet de La República Deportes.

Universitario vs Palmeiras EN VIVO por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 05:10 Sigue la previa de Universitario vs Palmeiras Bienvenidos, lectores de La República, a la cobertura del partido de hoy entre Universitario de Deportes y Palmeiras. El club peruano buscará cerrar de la mejor forma posible su participación en esta Copa Libertadores tras la dura goleada sufrida en el partido de ida.

El contundente 4-0 que Palmeiras le propinó a Universitario en el duelo de ida dejó prácticamente definida la serie. En medio de este escenario, el equipo de Jorge Fossati aspira a cerrar de la mejor forma posible su participación en la Copa Libertadores y volver a enfocarse en el torneo local.

Para este encuentro, el cuadro estudiantil tendrá las bajas de Williams Riveros, expulsado en el primer cruce y Rodrigo Ureña, quien sufrió un desgarro. Quien tomaría el lugar del paraguayo en la zaga central sería Anderson Santamaría, mientras que, por el chileno, Jorge Murrugarra se ubicaría en el mediocampo.

¿A qué hora juega Universitario vs Palmeiras?

Desde Perú, el juego Universitario vs Palmeiras se podrá seguir a partir de las 7.30 p. m. Si estás en otro país, consulta la guía de horarios respectiva.

Costa Rica, México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (viernes 22).

¿Qué canal transmite Universitario vs Palmeiras?

La transmisión por TV del Universitario vs Palmeiras irá a través del canal ESPN 5 en Sudamérica (excepto Argentina y Brasil).

Argentina: Fox Sports 2

Bolivia: ESPN 5

Brasil: ESPN

Chile: ESPN 5

Colombia: ESPN 5

Costa Rica: Disney Plus

Ecuador: ESPN 5

México: Disney Plus

Paraguay: ESPN 5

Perú: ESPN 5

Uruguay: ESPN 5

Venezuela: ESPN 5

Estados Unidos: beIN Sports 4, Fanatiz, Fubo.

Pronóstico Universitario vs Palmeiras

Las cuotas de las principales casas de apuestas para este encuentro le dan un claro favoritismo al Palmeiras, club que será local ante Universitario.

Betsson: gana Universitario (8,80), empate (5,90), gana Palmeiras (1,27)

Betano: gana Universitario (10,75), empate (5,80), gana Palmeiras (1,32)

Bet365: gana Universitario (10,00), empate (5,75), gana Palmeiras (1,29)

1XBet: gana Universitario (11,10), empate (5,72), gana Palmeiras (1,29)

Coolbet: gana Universitario (10,00), empate (5,50), gana Palmeiras (1,30)

Doradobet: gana Universitario (11,00), empate (5,66), gana Palmeiras (1,28).

Alineaciones probables de Universitario vs Palmeiras

Estos son los posibles equipos titulares de Universitario vs Palmeiras para este partido de Copa Libertadores.

Universitario: Sebastián Britos, Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, César Inga, Edison Flores y Alex Valera.

Sebastián Britos, Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, César Inga, Edison Flores y Alex Valera. Palmeiras: Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Micael, Joaquín Piquerez, Emiliano Mrartinez, Lucas Evangelista, Mauricio, José Manuel López, Ramón Sosa y Vítor Roque.

¿Dónde jugarán Universitario vs Palmeiras?

El escenario de este compromiso será el estadio Allianz Parque, recinto ubicado en la ciudad de Sao Paulo, con capacidad par más de 50.000 espectadores.