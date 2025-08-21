Alianza Lima aún no tiene definido a su rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los graves incidentes ocurridos en el duelo entre U. de Chile e Independiente obligaron a la Conmebol a cancelar el partido, y se espera un pronunciamiento oficial en breve para determinar el destino de ambos equipos en el torneo. Debido a la magnitud de los hechos, una de las versiones que empezó a circular en la prensa es que el conjunto blanquiazul clasifique directamente a semifinales, quedando eliminados tanto chilenos como argentinos del certamen.

Tras esto, Héctor 'Tito' Ordóñez, delegado del club blanquiazul, se pronunció en comunicación con los medios y lamentó los actos ocurridos durante el encuentro. No obstante, recalcó que este es un tema que debe resolver estrictamente la Comisión Disciplinaria de Conmebol.

Alianza Lima toma postura tras partido de U.de Chile vs Independiente

"Es una profunda pena por el fútbol, pero es una situación que Conmebol debe resolver. Nosotros no tenemos opinión, solo lamentamos situaciones así. Es un tema estrictamente de la Comisión Disciplinaria de Conmebol, Alianza no tiene opinión de ello. Es una situación que escapa al fútbol y ojalá que no se repitan nunca más", explicó en un primer momento.

Ordóñez destaca el buen presente de Alianza Lima

En otro momento, Ordóñez se animó a hablar sobre el presente que vive Alianza, tanto en el Torneo Clausura de la Liga 1 como en la Copa Sudamericana. "La institución está hace mucho tiempo caminando bien, estamos compitiendo, hay un crecimiento en general de la Liga y del fútbol peruano y como aliancistas estamos contentos", puntualizó.