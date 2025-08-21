HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Universitario vs. Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores
Universitario vs. Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores     Universitario vs. Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores     Universitario vs. Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores     
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      
Deportes

Alianza Lima definió su postura tras acontecimientos en partido Independiente vs U. de Chile: "Es un tema estrictamente de Conmebol"

Alianza espera la definición de su rival en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 tras la suspensión del partido entre U. de Chile e Independiente por incidentes graves.

Héctor Ordóñez definió postura de Alianza Lima tras suspensión de U. de Chile vs Independiente por Sudamericana. Foto: composición LR/ difusión
Héctor Ordóñez definió postura de Alianza Lima tras suspensión de U. de Chile vs Independiente por Sudamericana. Foto: composición LR/ difusión

Alianza Lima aún no tiene definido a su rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los graves incidentes ocurridos en el duelo entre U. de Chile e Independiente obligaron a la Conmebol a cancelar el partido, y se espera un pronunciamiento oficial en breve para determinar el destino de ambos equipos en el torneo. Debido a la magnitud de los hechos, una de las versiones que empezó a circular en la prensa es que el conjunto blanquiazul clasifique directamente a semifinales, quedando eliminados tanto chilenos como argentinos del certamen.

Tras esto, Héctor 'Tito' Ordóñez, delegado del club blanquiazul, se pronunció en comunicación con los medios y lamentó los actos ocurridos durante el encuentro. No obstante, recalcó que este es un tema que debe resolver estrictamente la Comisión Disciplinaria de Conmebol.

PUEDES VER: ¿Alianza Lima clasifica directamente a semifinales de Copa Sudamericana tras tragedia en Argentina? Conmebol contempla estas sanciones

lr.pe

Alianza Lima toma postura tras partido de U.de Chile vs Independiente

"Es una profunda pena por el fútbol, pero es una situación que Conmebol debe resolver. Nosotros no tenemos opinión, solo lamentamos situaciones así. Es un tema estrictamente de la Comisión Disciplinaria de Conmebol, Alianza no tiene opinión de ello. Es una situación que escapa al fútbol y ojalá que no se repitan nunca más", explicó en un primer momento.

PUEDES VER: André Carrillo trolea a Kevin Quevedo y dice que su golazo fue por la altura: "Si no, no la clava"

lr.pe

Ordóñez destaca el buen presente de Alianza Lima

En otro momento, Ordóñez se animó a hablar sobre el presente que vive Alianza, tanto en el Torneo Clausura de la Liga 1 como en la Copa Sudamericana. "La institución está hace mucho tiempo caminando bien, estamos compitiendo, hay un crecimiento en general de la Liga y del fútbol peruano y como aliancistas estamos contentos", puntualizó.

Notas relacionadas
'La Cobra' reacciona eufóricamente a la victoria de Alianza Lima ante Universidad Católica de Ecuador: ''No me duele''

'La Cobra' reacciona eufóricamente a la victoria de Alianza Lima ante Universidad Católica de Ecuador: ''No me duele''

LEER MÁS
Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol se tomará 5 días para definir el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025

Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol se tomará 5 días para definir el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Néstor Gorosito y los 5 récords que rompió con Alianza Lima tras histórico triunfo ante 'U' Católica después de 23 años

Néstor Gorosito y los 5 récords que rompió con Alianza Lima tras histórico triunfo ante 'U' Católica después de 23 años

LEER MÁS
Cienciano vs Bolívar EN VIVO HOY desde Cusco

Cienciano vs Bolívar EN VIVO HOY desde Cusco

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

LEER MÁS
Sporting Cristal pierde la punta y Universitario se beneficia: así quedaría la tabla del Torneo Clausura con el descenso de Binacional

Sporting Cristal pierde la punta y Universitario se beneficia: así quedaría la tabla del Torneo Clausura con el descenso de Binacional

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol se tomará 5 días para definir el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025

Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol se tomará 5 días para definir el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Universitario vs Palmeiras EN DIRECTO por Copa Libertadores 2025: transmisión online de los octavos de final

Universitario vs Palmeiras EN DIRECTO por Copa Libertadores 2025: transmisión online de los octavos de final

LEER MÁS
¿Alianza Lima clasifica directamente a semifinales de Copa Sudamericana tras tragedia en Argentina? Conmebol contempla estas sanciones

¿Alianza Lima clasifica directamente a semifinales de Copa Sudamericana tras tragedia en Argentina? Conmebol contempla estas sanciones

LEER MÁS
Jorge Fossati saca cara por Universitario previo a la revancha contra Palmeiras: "El único peruano en Copa Libertadores"

Jorge Fossati saca cara por Universitario previo a la revancha contra Palmeiras: "El único peruano en Copa Libertadores"

LEER MÁS
Piero Quispe pone en apuros a Pumas al negarse dejar el club, pese a oferta de Universitario: "Tampoco quiere"

Piero Quispe pone en apuros a Pumas al negarse dejar el club, pese a oferta de Universitario: "Tampoco quiere"

LEER MÁS
Prensa ecuatoriana impactada con figura de Alianza Lima por su nivel ante U. Católica: "Fue una pesadilla para los defensores"

Prensa ecuatoriana impactada con figura de Alianza Lima por su nivel ante U. Católica: "Fue una pesadilla para los defensores"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol se tomará 5 días para definir el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025

DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: “Es un Estado narcoterrorista”

Padre y su hijo de 16 años extorsionaban a empresario en La Libertad: PNP los capturó tras exigir S/5.000

Deportes

Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol se tomará 5 días para definir el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025

Pedro García estalla en vivo contra Horacio Zimmermann por violencia en el Independiente vs U. de Chile: "Hablas coju****"

Dominicana en el Mundial de Voleibol Femenino 2025: calendario de las Reinas del Caribe, horarios, rivales y dónde ver

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota