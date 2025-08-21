HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Universitario eliminado de la Copa Libertadores
Universitario eliminado de la Copa Libertadores     Universitario eliminado de la Copa Libertadores     Universitario eliminado de la Copa Libertadores     
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      
Tendencias

Los mejores memes de la eliminación de Universitario de Deportes ante Palmeiras por la Copa Libertadores

La 'U' quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder 4-0 en el global frente a Palmeiras. A pesar de sus intentos ofensivos, Universitario de Deportes no derrotó al equipo brasileño.

Universitario de Deportes quedó eliminado de la Copa Libertadores al perder 4-0 en el global contra Palmeiras por Copa Libertadores.
Universitario de Deportes quedó eliminado de la Copa Libertadores al perder 4-0 en el global contra Palmeiras por Copa Libertadores. | Foto: X

Universitario de Deportes quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder por un global de 4-0 ante Palmeiras. Aunque la 'U' mostró atrevimiento con varias jugadas peligrosas en el área rival, el equipo de Jorge Fossati no consiguió marcar y se despidió dejando una mejor imagen que en el partido de ida en el Estadio Monumental.

Tras el resultado, los 'Cremas' fueron blanco de memes por la derrota. En redes sociales circularon numerosas imágenes que se burlaban de la eliminación de la 'U'.

PUEDES VER: Alianza Lima vs U. Católica: los más hilarantes memes de la clasificación del equipo blanquiazul en la Copa Sudamericana 2025

lr.pe

Los mejores memes de la eliminación de Universitario ante Palmeiras por Copa Libertadores

elpopular.pe

Los mejores memes de la eliminación de Universitario de Deportes por la Copa Libertadores. Foto: X

elpopular.pe

Los mejores memes de la eliminación de Universitario de Deportes por la Copa Libertadores. Foto: X

elpopular.pe

Los mejores memes de la eliminación de Universitario de Deportes por la Copa Libertadores. Foto: X

Los mejores memes de la eliminación de Universitario de Deportes por la Copa Libertadores. Foto: X

Los mejores memes de la eliminación de Universitario de Deportes por la Copa Libertadores. Foto: X

Los mejores memes de la eliminación de Universitario de Deportes por la Copa Libertadores. Foto: X

Los mejores memes de la eliminación de Universitario de Deportes por la Copa Libertadores. Foto: X

Los mejores memes de la eliminación de Universitario de Deportes por la Copa Libertadores. Foto: X

Los mejores memes de la eliminación de Universitario de Deportes por la Copa Libertadores. Foto: X

Usuarios compartieron memes por la derrota de Universitario ante Palmeiras. Foto: X.

Los mejores memes de la eliminación de Universitario de Deportes por la Copa Libertadores. Foto: X

Sporting Cristal y los memes que dejó su triunfo sobre Universitario | Estadio Nacional | Lima | Perú | Liga 1 | Fútbol peruano | América Deportes

Los mejores memes de la eliminación de Universitario de Deportes por la Copa Libertadores. Foto: X

Notas relacionadas
Alianza Lima vs U. Católica: los más hilarantes memes de la clasificación del equipo blanquiazul en la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U. Católica: los más hilarantes memes de la clasificación del equipo blanquiazul en la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Alianza Lima dio el primer golpe en los octavos de la Copa Sudamericana: los mejores memes del triunfo blanquiazul ante U. Católica de Ecuador

Alianza Lima dio el primer golpe en los octavos de la Copa Sudamericana: los mejores memes del triunfo blanquiazul ante U. Católica de Ecuador

LEER MÁS
Este perro no se enfrentó a un caimán con un rosario: se trata de un montaje

Este perro no se enfrentó a un caimán con un rosario: se trata de un montaje

LEER MÁS
Censista invita bocadillo a perrito, pero llega otro más grande a pedir su parte: "Están cobrando peaje"

Censista invita bocadillo a perrito, pero llega otro más grande a pedir su parte: "Están cobrando peaje"

LEER MÁS
Francés canta ‘Cervecero’ de Armonía 10 en su idioma y las redes estallan: “Páseme le cervezé”

Francés canta ‘Cervecero’ de Armonía 10 en su idioma y las redes estallan: “Páseme le cervezé”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

LEER MÁS
Padres premian a su hijo con un auto y usuarios aplauden el gesto: "Así es una familia funcional"

Padres premian a su hijo con un auto y usuarios aplauden el gesto: "Así es una familia funcional"

LEER MÁS
Cumpleaños en Perú es viral en TikTok tras regalar baldes repletos de dulces: “Invítenme, yo barro”

Cumpleaños en Perú es viral en TikTok tras regalar baldes repletos de dulces: “Invítenme, yo barro”

LEER MÁS
¿Qué es un ‘Chimbombo’, cómo prepararlo y cuáles son los lugares donde puedes comerte uno?

¿Qué es un ‘Chimbombo’, cómo prepararlo y cuáles son los lugares donde puedes comerte uno?

LEER MÁS
¿Qué es un ‘Chimbombo’, cómo prepararlo y cuáles son los lugares donde puedes comerte uno?

¿Qué es un ‘Chimbombo’, cómo prepararlo y cuáles son los lugares donde puedes comerte uno?

LEER MÁS
Taxista peruano de aplicativo toma radical decisión al enterarse de que solo recibirá S/3,80 por servicio: “Eran 5 kilómetros”

Taxista peruano de aplicativo toma radical decisión al enterarse de que solo recibirá S/3,80 por servicio: “Eran 5 kilómetros”

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trabajadores del sector público en Perú tienen un día libre para descansar: solo deben cumplir con un único requisito este 2025

Alarma por presunta bomba dentro de avión en aeropuerto Alejandro Velasco en Cusco: autoridades activaron protocolos

Atentado terrorista cerca a la base aérea de Cali deja al menos cinco muertos y varios heridos: habrían sido dos explosivos

Tendencias

Peruana confunde disfraz de cóndor con animal real e intenta darle de comer: clip es furor en TikTok

Joven se lanza al agua para recuperar anillo de su mejor amigo en pedida de mano: "Merece ser el padrino"

Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota