Los mejores memes de la eliminación de Universitario de Deportes ante Palmeiras por la Copa Libertadores
La 'U' quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder 4-0 en el global frente a Palmeiras. A pesar de sus intentos ofensivos, Universitario de Deportes no derrotó al equipo brasileño.
Universitario de Deportes quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder por un global de 4-0 ante Palmeiras. Aunque la 'U' mostró atrevimiento con varias jugadas peligrosas en el área rival, el equipo de Jorge Fossati no consiguió marcar y se despidió dejando una mejor imagen que en el partido de ida en el Estadio Monumental.
Tras el resultado, los 'Cremas' fueron blanco de memes por la derrota. En redes sociales circularon numerosas imágenes que se burlaban de la eliminación de la 'U'.
Los mejores memes de la eliminación de Universitario ante Palmeiras por Copa Libertadores
Los mejores memes de la eliminación de Universitario de Deportes por la Copa Libertadores. Foto: X
