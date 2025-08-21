Mr Peet se mostró muy agradecido con Néstor Gorosito luego de la clasificación de Alianza Lima a cuartos de final por Copa Sudamericana. | Foto: Composición LR/ Facebook de Alianza Lima/ YouTube de Madrugol

Mr Peet se mostró muy agradecido con Néstor Gorosito luego de la clasificación de Alianza Lima a cuartos de final por Copa Sudamericana. | Foto: Composición LR/ Facebook de Alianza Lima/ YouTube de Madrugol

Alianza Lima clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 tras vencer por 2-1 a la U. Católica en Quito. El equipo dirigido por Néstor Gorosito, que en la ida había ganado 2-0 al conjunto ecuatoriano con dos goles de Alan Cantero, está cumpliendo una destacada campaña en el torneo internacional.

Tras el partido, Néstor Gorosito ofreció una conferencia de prensa para responder las preguntas de los periodistas. Curiosamente, entre ellos se encontraba Peter Arévalo, mejor conocido como Mr. Peet. En señal de agradecimiento por la clasificación, le dijo, muy emocionado, que estaba ganándose el cariño del pueblo blanquiazul.

¿Qué dijo Mr Peet a Néstor Gorosito por la clasificación de Alianza Lima a la siguiente fase de la Copa Sudamericana?

"Se está metiendo en los corazones de los aliancistas para toda la vida. De verdad, yo, a nombre de toda esa gente que vino a Quito, le doy las gracias", mencionó Mr. Peet con la voz entrecortada. Al ver que había finalizado, Gorosito le dijo que le conmovía la cantidad de hinchas que habían llegado al país sudamericano. "El plantel trata de responder dando todo, y nos llena de orgullo el grupo de jugadores que tenemos", señaló.

Por otra parte, agradeció al plantel que armó Franco Navarro y afirmó que el principal objetivo es ser campeón de la Copa Sudamericana. "Con este club, con este escudo, con esta historia. Acá jugaron Cubillas, jugó Cueto. No puedes pretender otra cosa. Yo quiero ser campeón", sentenció el técnico argentino.

¿Cuándo juega Alianza Lima su próximo partido de Copa Sudamericana?

El próximo partido de Alianza Lima por la Copa Sudamericana se jugará el 17 de septiembre, frente al ganador del duelo entre la U. de Chile e Independiente de Avellaneda. El equipo de La Victoria será local en el encuentro de ida y la hora aún no ha sido confirmada.