Deportes

Mr Peet muy emocionado agradece a Néstor Gorosito clasificación de Alianza Lima a cuartos de final por Copa Sudamericana: “Nos está llegando al corazón”

Néstor Gorosito, emocionado, agradeció a los hinchas y destacó el esfuerzo del plantel tras clasificar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. El técnico busca ser campeón de la Copa Sudamericana.

Mr Peet se mostró muy agradecido con Néstor Gorosito luego de la clasificación de Alianza Lima a cuartos de final por Copa Sudamericana.
Mr Peet se mostró muy agradecido con Néstor Gorosito luego de la clasificación de Alianza Lima a cuartos de final por Copa Sudamericana.

Alianza Lima clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 tras vencer por 2-1 a la U. Católica en Quito. El equipo dirigido por Néstor Gorosito, que en la ida había ganado 2-0 al conjunto ecuatoriano con dos goles de Alan Cantero, está cumpliendo una destacada campaña en el torneo internacional.

Tras el partido, Néstor Gorosito ofreció una conferencia de prensa para responder las preguntas de los periodistas. Curiosamente, entre ellos se encontraba Peter Arévalo, mejor conocido como Mr. Peet. En señal de agradecimiento por la clasificación, le dijo, muy emocionado, que estaba ganándose el cariño del pueblo blanquiazul.

PUEDES VER: Kevin Quevedo emula la celebración de Erick Noriega tras marcar el segundo gol de Alianza Lima ante Universidad Católica de Ecuador

lr.pe

¿Qué dijo Mr Peet a Néstor Gorosito por la clasificación de Alianza Lima a la siguiente fase de la Copa Sudamericana?

"Se está metiendo en los corazones de los aliancistas para toda la vida. De verdad, yo, a nombre de toda esa gente que vino a Quito, le doy las gracias", mencionó Mr. Peet con la voz entrecortada. Al ver que había finalizado, Gorosito le dijo que le conmovía la cantidad de hinchas que habían llegado al país sudamericano. "El plantel trata de responder dando todo, y nos llena de orgullo el grupo de jugadores que tenemos", señaló.

Por otra parte, agradeció al plantel que armó Franco Navarro y afirmó que el principal objetivo es ser campeón de la Copa Sudamericana. "Con este club, con este escudo, con esta historia. Acá jugaron Cubillas, jugó Cueto. No puedes pretender otra cosa. Yo quiero ser campeón", sentenció el técnico argentino.

PUEDES VER: ¿Alianza Lima clasifica directamente a semifinales de Copa Sudamericana tras tragedia en Argentina? Conmebol contempla estas sanciones

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima su próximo partido de Copa Sudamericana?

El próximo partido de Alianza Lima por la Copa Sudamericana se jugará el 17 de septiembre, frente al ganador del duelo entre la U. de Chile e Independiente de Avellaneda. El equipo de La Victoria será local en el encuentro de ida y la hora aún no ha sido confirmada.

