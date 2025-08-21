Universitario de Deportes fue a Brasil con la consigna de cerrar de la mejor forma posible su llave ante Palmeiras por la Copa Libertadores 2025, un objetivo que logró de forma parcial al igualar 0-0. En el bando contrario, en cambio, el empate sin goles despertó la furia de los hinchas del Verdao, que arremetieron contra los jugadores y el DT, Abel Ferreira.

Ya en el estadio Allianz Parque, los miles de 'torcedores' que asistieron al encuentro habían expresado su rechazo al rendimiento de su escuadra con silbidos durante el segundo tiempo. Finalizado el encuentro, los fanáticos volcaron su descontento a las redes sociales con ácidos comentarios.

¿Qué dijeron los hinchas de Palmeiras tras el empate con la 'U'?

En su cuenta oficial de X, Palmeiras compartió una publicación para celebrar su pase a los cuartos de final. En poco tiempo, la sección de respuestas se llenó con los reclamos de los hinchas, que calificaron la actuación del equipo como "una vergüenza" y hasta pidieron la renuncia del técnico.

"Infelizmente vi este juego", "Curioso caso del equipo que arrasa fuera, pero no juega nada en casa", "'¿Estaría exagerando si pidiera la salida del entrenador antes de ser eliminados en la próxima fase?", "Deberían tener vergüenza de ustedes mismos", "Solo pasamos porque encontramos cuatro goles de suerte en Perú", "Cuando creo haber visto el peor partido de Palmeiras, el siguiente lo supera", "Palmeiras debería reembolsarle a toda la hinchada presente en el estadio", "Este equipo es una auténtica vergüenza, una falta de respeto a la afición", fueron algunos de los mensajes.