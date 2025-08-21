HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Universitario eliminado de la Copa Libertadores
Universitario eliminado de la Copa Libertadores     Universitario eliminado de la Copa Libertadores     Universitario eliminado de la Copa Libertadores     
Terremoto de 7,6 remeció Chile hoy
Terremoto de 7,6 remeció Chile hoy      Terremoto de 7,6 remeció Chile hoy      Terremoto de 7,6 remeció Chile hoy      
Deportes

Hinchas de Palmeiras furiosos tras empate 0-0 ante Universitario en Copa Libertadores: "Este equipo es una vergüenza"

A los pocos minutos de finalizado el partido, las redes sociales del Verdao se llenaron con comentarios de 'torcedores' que arremetieron contra los jugadores y el DT, Abel Ferreira.

Ante Universitario, Palmeiras vio cortada una racha de 7 victorias consecutivas en esta Copa Libertadores 2025. Foto: AFP
Ante Universitario, Palmeiras vio cortada una racha de 7 victorias consecutivas en esta Copa Libertadores 2025. Foto: AFP

Universitario de Deportes fue a Brasil con la consigna de cerrar de la mejor forma posible su llave ante Palmeiras por la Copa Libertadores 2025, un objetivo que logró de forma parcial al igualar 0-0. En el bando contrario, en cambio, el empate sin goles despertó la furia de los hinchas del Verdao, que arremetieron contra los jugadores y el DT, Abel Ferreira.

Ya en el estadio Allianz Parque, los miles de 'torcedores' que asistieron al encuentro habían expresado su rechazo al rendimiento de su escuadra con silbidos durante el segundo tiempo. Finalizado el encuentro, los fanáticos volcaron su descontento a las redes sociales con ácidos comentarios.

PUEDES VER: Piero Quispe pone en apuros a Pumas al negarse dejar el club, pese a oferta de Universitario: 'Tampoco quiere'

lr.pe

¿Qué dijeron los hinchas de Palmeiras tras el empate con la 'U'?

En su cuenta oficial de X, Palmeiras compartió una publicación para celebrar su pase a los cuartos de final. En poco tiempo, la sección de respuestas se llenó con los reclamos de los hinchas, que calificaron la actuación del equipo como "una vergüenza" y hasta pidieron la renuncia del técnico.

"Infelizmente vi este juego", "Curioso caso del equipo que arrasa fuera, pero no juega nada en casa", "'¿Estaría exagerando si pidiera la salida del entrenador antes de ser eliminados en la próxima fase?", "Deberían tener vergüenza de ustedes mismos", "Solo pasamos porque encontramos cuatro goles de suerte en Perú", "Cuando creo haber visto el peor partido de Palmeiras, el siguiente lo supera", "Palmeiras debería reembolsarle a toda la hinchada presente en el estadio", "Este equipo es una auténtica vergüenza, una falta de respeto a la afición", fueron algunos de los mensajes.

Hinchas de Palmeiras satirizaron la imagen de su DT, Abel Ferreira. Foto: X

Hinchas de Palmeiras satirizaron la imagen de su DT, Abel Ferreira. Foto: X

Notas relacionadas
Los mejores memes de la eliminación de Universitario de Deportes ante Palmeiras por la Copa Libertadores

Los mejores memes de la eliminación de Universitario de Deportes ante Palmeiras por la Copa Libertadores

LEER MÁS
Universitario le plantó cara a Palmeiras y empató en Brasil, pero quedó eliminado de la Copa Libertadores

Universitario le plantó cara a Palmeiras y empató en Brasil, pero quedó eliminado de la Copa Libertadores

LEER MÁS
Alineaciones de Universitario ante Palmeiras por octavos de Copa Libertadores 2025

Alineaciones de Universitario ante Palmeiras por octavos de Copa Libertadores 2025

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

LEER MÁS
Sporting Cristal pierde la punta y Universitario se beneficia: así quedaría la tabla del Torneo Clausura con el descenso de Binacional

Sporting Cristal pierde la punta y Universitario se beneficia: así quedaría la tabla del Torneo Clausura con el descenso de Binacional

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario le plantó cara a Palmeiras y empató en Brasil, pero quedó eliminado de la Copa Libertadores

Universitario le plantó cara a Palmeiras y empató en Brasil, pero quedó eliminado de la Copa Libertadores

LEER MÁS
Independiente vs U. de Chile, últimas noticias: así avanza el caso en Conmebol tras incidentes en Copa Sudamericana

Independiente vs U. de Chile, últimas noticias: así avanza el caso en Conmebol tras incidentes en Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jorge Fossati saca cara por Universitario previo a la revancha contra Palmeiras: "El único peruano en Copa Libertadores"

Jorge Fossati saca cara por Universitario previo a la revancha contra Palmeiras: "El único peruano en Copa Libertadores"

LEER MÁS
¿Alianza Lima clasifica directamente a semifinales de Copa Sudamericana tras tragedia en Argentina? Conmebol contempla estas sanciones

¿Alianza Lima clasifica directamente a semifinales de Copa Sudamericana tras tragedia en Argentina? Conmebol contempla estas sanciones

LEER MÁS
Clasificados Copa Sudamericana 2025: con Alianza Lima, los clubes que jugarán los cuartos de final

Clasificados Copa Sudamericana 2025: con Alianza Lima, los clubes que jugarán los cuartos de final

LEER MÁS
'Puma' Carranza minimiza triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: ¿U. Católica ganó el Mundialito de El Porvenir?

'Puma' Carranza minimiza triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: ¿U. Católica ganó el Mundialito de El Porvenir?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Terremoto en Chile de magnitud 7.6 se registró este jueves al noroeste de la Base Aérea Antártica

El sencillo cálculo matemático para hallar cuántos gramos hay en un kilogramo: ¿de cuál se trata?

Real Plaza anuncia el encendido de luces del centro comercial en Trujillo y recalca que aún no habrá reapertura

Deportes

Clasificados Copa Libertadores 2025: con Palmeiras, los 8 clubes que jugarán los cuartos de final

Clasificados Copa Sudamericana 2025: con Alianza Lima, los clubes que jugarán los cuartos de final

Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores "

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Congreso da un paso atrás: retiran claúsula que permitía que senadores y diputados ganen más de S/ 50.000

¡Cerca de S/57.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Gobiernos de Perú y Colombia inspeccionarán distrito de Santa Rosa este 11 y 12 de septiembre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota