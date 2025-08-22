Universitario y Alianza Lima protagonizarán el partido más importante de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. El equipo de Jorge Fossati, que pasó a ser líder en la tabla tras la exclusión de Deportivo Binacional, buscará mantener el invicto y dar el golpe sobre la mesa ante los íntimos, que vienen entonados tras clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Esta nueva edición del clásico peruano se jugará este domingo 24 y será transmitido por GOLPERU.

Universitario llega a este partido tras perder 4-0 en el global ante Palmeiras y quedar eliminados de la Copa Libertadores 2025. Los cremas no pudieron revertir el resultado abultado que consiguió el Verdao en el Monumental y se despidieron del torneo Conmebol con un empate 0-0. En la última presentación por el Torneo Clausura, la 'U' igualó con Sport Huancayo.

Canal TV del Universitario ante Alianza Lima

En territorio peruano, la señal encargada de transmitir el Universitario vs Alianza Lima será GOLPERU, canal 714 de Movistar, que cuenta con los derechos televisivos del cuadro estudiantil. El encuentro comenzará desde las 5.30 p. m. (hora de Perú).

¿Dónde ver ONLINE Universitario ante Alianza Lima?

El encuentro entre Universitario vs Alianza Lima se podrá seguir por Liga 1 Play de manera online. Si no cuentas con esta posibilidad, puedes unirte a la cobertura gratis que realizará La República Deportes.

Próximos partidos de Universitario y Alianza Lima

Tras el clásico, el Torneo Clausura entrará en una para por la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Cuando se reanude el certamen, Universitario se medirá ante Melgar en Arequipa y Alianza Lima contra Deportivo Garcilaso en Matute.