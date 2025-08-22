Canal confirmado Universitario ante Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025
Los 'compadres' vuelven a chocar en una edición más del clásico peruano. Alianza Lima y Universitario se medirán en el Monumental en un partido que puede trazar el rumbo de ambos equipos en el Torneo Clausura.
Universitario y Alianza Lima protagonizarán el partido más importante de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. El equipo de Jorge Fossati, que pasó a ser líder en la tabla tras la exclusión de Deportivo Binacional, buscará mantener el invicto y dar el golpe sobre la mesa ante los íntimos, que vienen entonados tras clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Esta nueva edición del clásico peruano se jugará este domingo 24 y será transmitido por GOLPERU.
Universitario llega a este partido tras perder 4-0 en el global ante Palmeiras y quedar eliminados de la Copa Libertadores 2025. Los cremas no pudieron revertir el resultado abultado que consiguió el Verdao en el Monumental y se despidieron del torneo Conmebol con un empate 0-0. En la última presentación por el Torneo Clausura, la 'U' igualó con Sport Huancayo.
Canal TV del Universitario ante Alianza Lima
En territorio peruano, la señal encargada de transmitir el Universitario vs Alianza Lima será GOLPERU, canal 714 de Movistar, que cuenta con los derechos televisivos del cuadro estudiantil. El encuentro comenzará desde las 5.30 p. m. (hora de Perú).
¿Dónde ver ONLINE Universitario ante Alianza Lima?
El encuentro entre Universitario vs Alianza Lima se podrá seguir por Liga 1 Play de manera online. Si no cuentas con esta posibilidad, puedes unirte a la cobertura gratis que realizará La República Deportes.
Próximos partidos de Universitario y Alianza Lima
Tras el clásico, el Torneo Clausura entrará en una para por la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Cuando se reanude el certamen, Universitario se medirá ante Melgar en Arequipa y Alianza Lima contra Deportivo Garcilaso en Matute.