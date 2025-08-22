Universitario sorprendió al empatar 0-0 con Palmeiras, en Brasil, por los octavos de final de vuelta en la Copa Libertadores. Sin embargo, no le alcanzó en el global por la contundente goleada en el partido de ida (4-0). Algunos hinchas 'cremas' pensaron que se repetiría la pesadilla en Allianz Parque, pero la 'U' lució mejor que en el Monumental e incluso estuvo más cerca del gol con orden y agresividad.

Jorge Fossati planteó un buen partido defensivo. El bicampeón de la Liga 1 estuvo cerca de abrir el marcador con un golazo de Jairo Concha, aunque el VAR anuló la anotación por offside. Por este motivo, Universitario publicó un emotivo post por la 'garra' que mostraron en la vuelta.

¿Cuál fue el emotivo mensaje de Universitario luego de la eliminación en Copa Libertadores?

Universitario de Deportes utilizó sus redes sociales para postear un emotivo mensaje, tras quedar eliminado con Palmeiras por Copa Libertadores. El tuit refleja el compromiso con la plantilla y el hincha incondicional. El titular visible es "Por siempre a tu lado" y el hashtag #Unagarracopera luce en la parte posterior. El diseño gráfica al once titular abrazados previo a un partido con la frase "Con la 'U' siempre".

¿Qué dijo Murilo Cerqueira sobre el empate entre Universitario y Palmeiras?

"No creo que hayamos rendido tan bien como deseábamos. Habíamos planeado jugar 15 minutos muy intensos contra ellos y no fue así. Pero como teníamos la ventaja, creo que hicimos un partido inteligente, sin exponernos demasiado, sin darles muchas oportunidades. Gracias a Weverton, que hizo una gran parada y, sin duda, nuestro equipo fue muy consistente e hizo lo que debía para conseguir la clasificación", declaró el zaguero para la cadena ESPN.

Hinchas de Palmeiras criticaron empate ante Universitario: "Vergüenza"

En redes sociales, un gran sector de 'torcedores' del conjunto paulista arremetió contra el plantel, incluido el DT, por no haberle podido ganar al elenco peruano, hecho que calificaron como "una vergüenza".

Palmeiras se enfrentará a River Plate en cuartos de final

Tras imponerse en la llave ante Universitario, ahora el Verdao jugará los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 contra River Plate de Argentina. El equipo de Marcelo Gallardo derrotó a Libertad por penales en el Más Monumental tras igualar 1-1 en el global.



