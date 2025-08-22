HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Universitario y su emotiva publicación luego de empatar con Palmeiras y quedar eliminado de la Libertadores: "Siempre a..."

El equipo peruano mostró una mejoría defensiva bajo la dirección de Jorge Fossati, incluso anulando un golazo de Jairo Concha por offside gracias al VAR. Por este motivo, la 'U' posteó mensaje en redes sociales.

Universitario posteó mensaje en redes sociales luego de quedar eliminado en Libertadores. Foto: Lr/Conmbol
Universitario posteó mensaje en redes sociales luego de quedar eliminado en Libertadores. Foto: Lr/Conmbol

Universitario sorprendió al empatar 0-0 con Palmeiras, en Brasil, por los octavos de final de vuelta en la Copa Libertadores. Sin embargo, no le alcanzó en el global por la contundente goleada en el partido de ida (4-0). Algunos hinchas 'cremas' pensaron que se repetiría la pesadilla en Allianz Parque, pero la 'U' lució mejor que en el Monumental e incluso estuvo más cerca del gol con orden y agresividad.

Jorge Fossati planteó un buen partido defensivo. El bicampeón de la Liga 1 estuvo cerca de abrir el marcador con un golazo de Jairo Concha, aunque el VAR anuló la anotación por offside. Por este motivo, Universitario publicó un emotivo post por la 'garra' que mostraron en la vuelta.

PUEDES VER: Jorge Fossati sorprende hablando portugués en conferencia de prensa tras empate de Universitario: "Acima de tudo..."

lr.pe

¿Cuál fue el emotivo mensaje de Universitario luego de la eliminación en Copa Libertadores?

Universitario de Deportes utilizó sus redes sociales para postear un emotivo mensaje, tras quedar eliminado con Palmeiras por Copa Libertadores. El tuit refleja el compromiso con la plantilla y el hincha incondicional. El titular visible es "Por siempre a tu lado" y el hashtag #Unagarracopera luce en la parte posterior. El diseño gráfica al once titular abrazados previo a un partido con la frase "Con la 'U' siempre".

PUEDES VER: Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

lr.pe

¿Qué dijo Murilo Cerqueira sobre el empate entre Universitario y Palmeiras?

"No creo que hayamos rendido tan bien como deseábamos. Habíamos planeado jugar 15 minutos muy intensos contra ellos y no fue así. Pero como teníamos la ventaja, creo que hicimos un partido inteligente, sin exponernos demasiado, sin darles muchas oportunidades. Gracias a Weverton, que hizo una gran parada y, sin duda, nuestro equipo fue muy consistente e hizo lo que debía para conseguir la clasificación", declaró el zaguero para la cadena ESPN.

PUEDES VER: 'Puma' Carranza minimiza triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: ¿U. Católica ganó el Mundialito de El Porvenir?

lr.pe

Hinchas de Palmeiras criticaron empate ante Universitario: "Vergüenza"

En redes sociales, un gran sector de 'torcedores' del conjunto paulista arremetió contra el plantel, incluido el DT, por no haberle podido ganar al elenco peruano, hecho que calificaron como "una vergüenza".

Palmeiras se enfrentará a River Plate en cuartos de final

Tras imponerse en la llave ante Universitario, ahora el Verdao jugará los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 contra River Plate de Argentina. El equipo de Marcelo Gallardo derrotó a Libertad por penales en el Más Monumental tras igualar 1-1 en el global.


Álex Valera y su firme postura sobre regresar a la selección peruana tras meses de ausencia: "Hablé con Óscar Ibáñez"

Álex Valera y su firme postura sobre regresar a la selección peruana tras meses de ausencia: "Hablé con Óscar Ibáñez"

Jorge Fossati sorprende hablando portugués en conferencia de prensa tras empate de Universitario: "Acima de tudo..."

Jorge Fossati sorprende hablando portugués en conferencia de prensa tras empate de Universitario: "Acima de tudo..."

DT de Palmeiras tajante sobre sus jugadores tras empatar con Universitario por la Copa Libertadores: "El 4-0 hizo que se relajaran"

DT de Palmeiras tajante sobre sus jugadores tras empatar con Universitario por la Copa Libertadores: "El 4-0 hizo que se relajaran"

Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Fixture del Mundial de Vóley Femenino 2025: programación completa de los partidos del torneo en Tailandia

Fixture del Mundial de Vóley Femenino 2025: programación completa de los partidos del torneo en Tailandia

Canal de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

Canal de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

DT de Palmeiras tajante sobre sus jugadores tras empatar con Universitario por la Copa Libertadores: "El 4-0 hizo que se relajaran"

DT de Palmeiras tajante sobre sus jugadores tras empatar con Universitario por la Copa Libertadores: "El 4-0 hizo que se relajaran"

Defensa de Palmeiras revela por qué no 'apretaron' a Universitario en el partido de Copa Libertadores: "Como teníamos la ventaja..."

Defensa de Palmeiras revela por qué no 'apretaron' a Universitario en el partido de Copa Libertadores: "Como teníamos la ventaja..."

Independiente vs U. de Chile, últimas noticias: así avanza el caso en Conmebol tras incidentes en Copa Sudamericana

Independiente vs U. de Chile, últimas noticias: así avanza el caso en Conmebol tras incidentes en Copa Sudamericana

Álex Valera y su firme postura sobre regresar a la selección peruana tras meses de ausencia: "Hablé con Óscar Ibáñez"

Álex Valera y su firme postura sobre regresar a la selección peruana tras meses de ausencia: "Hablé con Óscar Ibáñez"

Christian Cueva advierte acciones legales contra diario de Ecuador por involucrarlo en fiesta de 18 horas: "Afecta mi reputación personal"

Christian Cueva advierte acciones legales contra diario de Ecuador por involucrarlo en fiesta de 18 horas: "Afecta mi reputación personal"

Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol se tomará 5 días para definir el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025

DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: "Es un Estado narcoterrorista"

Padre y su hijo de 16 años extorsionaban a empresario en La Libertad: PNP los capturó tras exigir S/5.000

Deportes

Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol se tomará 5 días para definir el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025

Pedro García estalla en vivo contra Horacio Zimmermann por violencia en el Independiente vs U. de Chile: "Hablas coju****"

Dominicana en el Mundial de Voleibol Femenino 2025: calendario de las Reinas del Caribe, horarios, rivales y dónde ver

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: "Nos tratan como si no fuéramos seres humanos"

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

