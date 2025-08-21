Jorge Fossati sorprende hablando portugués en conferencia de prensa tras empate de Universitario: "Acima de tudo..."
El 'Nono' Fossati sorprendió a todos en conferencia de prensa al responder en perfecto portugués, tras quedar eliminado de la Copa Libertadores 2025. El técnico 'crema' analizó la serie ante el 'Verdao'.
- El millonario premio que ganó Alianza Lima tras elimina a la U. Católica de Ecuador y clasificar a cuartos de final de Copa Sudamericana
- Universitario vs Palmeiras EN VIVO HOY por octavos de final de la Copa Libertadores: hora y dónde ver el partido
Universitario empató 0-0 contra Palmeiras, en Brasil, pero no le alcanzó y quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El bicampeón de la Liga 1 lució mejor que en el Monumental e incluso estuvo más agresivo al momento de presionar y le invalidaron un golazo a Jairo Concha. Lamentablemente, la serie se terminó en Lima por la enorme diferencia de goles.
Por este motivo, Jorge Fossati declaró en conferencia de prensa luego de la dura eliminación en Copa Libertadores. Resaltando el buen trabajo que realizaron en el partido de vuelta, pero la poca suerte que tuvieron en la ida al encajar 4 goles.
PUEDES VER: 'Puma' Carranza minimiza triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: ¿U. Católica ganó el Mundialito de El Porvenir?
¿Qué dijo Jorge Fossati sobre la eliminación de Universitario ante Palmeiras?
El entrenador de Universitario sorprendió al responder con un excelente portugués, tras ser abordado por la prensa brasileña en conferencia de prensa. El 'Nono' analizó la serie que disputó contra el poderoso 'Verdao'.
"Esse é o nosso sentimento hoje, e por acima de tudo, acho que ficou bem claro que lá o jogo não foi o que a gente pode competir contra a Roma. Até hoje é o melhor time da Copa, simplesmente, que tem um grupo de atletas extraordinário, um grande treinador. Mas acho que eu falei antes do jogo lá que a gente tinha as qualidades para jogar contra um grande clube como o Palmeiras, olhando para os sonhos deles. Infelizmente isso em Lima não foi possível", sorprendió Fossati en portugués en plena conferencia de prensa.
"Un sentimiento horrible es que hoy hizo un buen partido la 'U', pero lamentablemente lo que terminó marcando fue el juego en casa. Es un sentimiento amargo, y por encima de todo, creo que quedó bastante claro que podemos competir contra Palmeiras. Hasta hoy es el mejor equipo de la Copa Libertadores con un grupo de atletas extraordinario, un gran entrenador. Pero creo que ya lo había dicho antes del partido allá, que teníamos las cualidades para jugar contra un gran club como Palmeiras, mirando hacia los cuartos de final. Lamentablemente eso en Lima no fue posible", enfatizó Jorge Fossati en conferencia de prensa
PUEDES VER: Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores "
¿Qué dijeron los hinchas de Palmeiras tras el empate con la 'U'?
En su cuenta oficial de X, Palmeiras compartió una publicación para celebrar su pase a los cuartos de final. En poco tiempo, la sección de respuestas se llenó con los reclamos de los hinchas, que calificaron la actuación del equipo como "una vergüenza" y hasta pidieron la renuncia del técnico.
"Infelizmente vi este juego", "Curioso caso del equipo que arrasa fuera, pero no juega nada en casa", "'¿Estaría exagerando si pidiera la salida del entrenador antes de ser eliminados en la próxima fase?", "Deberían tener vergüenza de ustedes mismos", "Solo pasamos porque encontramos cuatro goles de suerte en Perú", "Cuando creo haber visto el peor partido de Palmeiras, el siguiente lo supera", "Palmeiras debería reembolsarle a toda la hinchada presente en el estadio", "Este equipo es una auténtica vergüenza, una falta de respeto a la afición", fueron algunos de los mensajes.