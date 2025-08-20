Universitario tendrá un duro reto en Brasil este jueves 21 de agosto cuando visite a Palmeiras por el segundo partido de los octavos de la Copa Libertadores 2025. El equipo que comanda Jorge Fossati intentará mostrar una mejor versión tras lo ocurrido en la ida en el Monumental, donde perdieron 4-0 y quedaron al borde de la eliminación.

La 'U' no contará con Williams Riveros por expulsión ni con Rodrigo Ureña. De acuerdo a la información del club, el volante chileno sufrió un desgarro de segundo grado en el gemelo interno de la pierna izquierda, durante el calentamiento previo a enfrentar al Verdao en la ida. Jorge Fossati deberá pensar bien en su estrategia, sobre todo porque tres días después se medirá ante Alianza Lima por el Torneo Clausura.

Universitario ante Palmeiras: posible alineación de la 'U'

Este sería el equipo inicial por el que apostaría Jorge Fossato. Tras la baja de Williams Riveros, Anderson Santamaría ocuparía su lugar.

Universitario: Sebastián Britos, Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, César Inga, Edison Flores y Alex Valera.

Universitario ante Palmeiras: posible alineación del Verdao

Así alienaría el equipo brasileño, dirigido actualmente por Abel Ferreira.

Palmeiras: Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Micael, Joaquín Piquerez, Emiliano Mrartinez, Lucas Evangelista, Mauricio, José Manuel López, Ramón Sosa y Vítor Roque.

¿A qué hora juega Universitario ante Palmeiras?

El encuentro entre ambas escuadras por el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores se disputará este jueves 21 de agosto desde las 7.30 p. m. (hora de Perú) y 9.30 p. m. (hora de Brasil).

¿Dónde ver el Universitario ante Palmeiras?

En Sudamérica (excpeto Argentina), el cotejo entre Universitario y Palmeiras será transmitido por la señal de ESPN 5. En territorio argentino, el duelo irá por Fox Sports 2. En Centroamérica y México, solo por Disney Plus.