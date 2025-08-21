Clasificados Copa Libertadores 2025: ¿qué clubes jugarán los cuartos de final del torneo?
Este jueves se completan los 8 clasificados a cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. En Brasil, Universitario de Deportes va por la hazaña.
Los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 terminan este jueves 21 de agosto con los tres últimos partidos correspondientes a la vuelta de las llaves en esta instancia. Uno de ellos será el que sostendrá Universitario de Deportes, único representante peruano aún en competencia, frente al poderoso Palmeiras en Brasil.
El equipo crema tiene muy pocas chances de revertir la goleada 0-4 que sufrió en la ida, por lo que intentará cerrar de la mejor forma posible su participación. Si la 'U', además de Liga de Quito y Libertad de Paraguay son eliminados, solo quedarán en carrera cuadros argentinos y brasileños.
¿Qué equipos clasificaron a cuartos de final de la Copa Libertadores?
Estos son los cinco clubes que ya lograron su pase a la siguiente ronda. El único que tuvo que ir hasta los penales para quedarse con la clasificación fue el Tricolor.
- Vélez Sarsfield (Argentina)
- Racing Club (Argentina)
- Sao Paulo (Brasil)
- Estudiantes de La Plata (Argentina)
- Flamengo (Brasil).
Copa Libertadores 2025: partidos confirmados de cuartos de final
Así va quedando conformadas las llaves de octavos de final con los clasificados hasta el momento. Falta definir el emparejamiento en dos de estas series.
- Sao Paulo vs Liga de Quito o Botafogo
- Libertad o River Plate vs Universitario o Palmeiras
- Vélez Sarfield vs Racing
- Estudiantes de La Plata vs Flamengo.
Cuadro de las fases finales en La Gloria Eterna. Foto: Conmebol Libertadores
¿Cómo quedaron las llaves de la Copa Libertadores 2025?
Con los resultados de los partidos de ida y vuelta, así quedan los marcadores globales de cada llave en los octavos de final.
- Vélez Sarsfield 2-0 Fortaleza (0-0 ida, 2-0 vuelta)
- Racing Club 3-2 Peñarol (0-1 ida, 3-1 vuelta)
- Sao Paulo 1-1 Atlético Nacional (0-0 ida, 1-1 vuelta, 4-3 en penales)
- Estudiantes de La Plata 1-0 Cerro Porteño (1-0 ida, 0-0 vuelta)
- Internacional 0-3 Flamengo (0-1 ida, 0-2 vuelta)
- Liga de Quito 0-1 Botafogo
- Universitario 0-4 Palmeiras
- Libertad 0-0 River Plate.
¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Libertadores?
De acuerdo con el calendario de la Conmebol, los cuartos de final de esta Copa Libertadores 2025 se disputarán entre el 16 y 23 de septiembre, fechas posteriores a la última jornada doble de las eliminatorias sudamericanas.