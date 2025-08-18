Programación Copa Libertadores 2025: calendario, horarios y canales TV de la vuelta de los octavos de final

Los vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 están a punto de conocer. La primera rueda nos dejó enfrentamientos netamente entretenidos y con las emociones a flor de piel. Ahora, en este segundo encuentro, los equipos tendrán la oportunidad de sellar su clasificación o despedirse de la mejor manera del certamen continental. En cuanto a la representación peruana, Universitario visitará el Allianz Parque en busca de dar el batacazo después de caer 4-0 en el Estadio Monumental.

A pesar de actuar como local, el conjunto dirigido por Jorge Fossati no logró frenar el poderío del Verdao, que consiguió una victoria importante para encarar con mayor calma el duelo en Brasil. En contraste, los demás enfrentamientos tuvieron resultados más equilibrados, lo que mantiene intactas las chances de clasificación para ambos lados.

Octavos de final de Copa Libertadores 2025: programación de los partidos de vuelta

Martes 19 de agosto

Vélez Sarsfield vs Fortaleza

Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)

Canal: Disney Plus

Sao Paulo vs Atlético Nacional

Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)

Canal: Disney Plus

Racing vs Peñarol

Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)

Canal: Disney Plus

Miércoles 20 de agosto

Estudiantes de La Plata vs Cerro Porteño

Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)

Canal: Disney Plus

Internacional de Porto Alegre vs Flamengo

Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)

Canal: Disney Plus

Jueves 21 de agosto

LDU vs Botafogo

Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)

Canal: Disney Plus

Palmeiras vs Universitario

Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)

Canal: Disney Plus

River Plate vs Club Libertad

Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)

Canal: Disney Plus, Chilevisión, Telefe, Pluto TV

Octavos de final de Copa Libertadores 2025: resultados de los partidos de ida

Martes 12 de agosto

Fortaleza 0-0 Vélez Sarsfield

Atlético Nacional 0-0 Sao Paulo

Peñarol 1-0 Racing

Miércoles 13 de agosto

Cerro Porteño 0-1 Estudiantes de La Plata

Flamengo 1-0 Internacional de Porto Alegre

Jueves 14 de agosto