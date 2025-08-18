HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     
Deportes

Programación Copa Libertadores 2025: calendario, horarios y canales TV de la vuelta de los octavos de final

Universitario, que viene de caer 4-0 en el primer partido ante Palmeiras, buscará dar el batacazo en Brasil. Conoce la programación de este y los demás partidos de los octavos de la Copa Libertadores 2025.

La vuelta se jugará entre el martes 19 y el jueves 21 de agosto. Foto: Conmebol Libertadores
La vuelta se jugará entre el martes 19 y el jueves 21 de agosto. Foto: Conmebol Libertadores

Los vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 están a punto de conocer. La primera rueda nos dejó enfrentamientos netamente entretenidos y con las emociones a flor de piel. Ahora, en este segundo encuentro, los equipos tendrán la oportunidad de sellar su clasificación o despedirse de la mejor manera del certamen continental. En cuanto a la representación peruana, Universitario visitará el Allianz Parque en busca de dar el batacazo después de caer 4-0 en el Estadio Monumental.

A pesar de actuar como local, el conjunto dirigido por Jorge Fossati no logró frenar el poderío del Verdao, que consiguió una victoria importante para encarar con mayor calma el duelo en Brasil. En contraste, los demás enfrentamientos tuvieron resultados más equilibrados, lo que mantiene intactas las chances de clasificación para ambos lados.

PUEDES VER: Octavos de final en Copa Libertadores 2025: resultados de los partidos de ida con la goleada a Universitario

lr.pe

Octavos de final de Copa Libertadores 2025: programación de los partidos de vuelta

Martes 19 de agosto

  • Vélez Sarsfield vs Fortaleza
  • Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)
  • Canal: Disney Plus
  • Sao Paulo vs Atlético Nacional
  • Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)
  • Canal: Disney Plus
  • Racing vs Peñarol
  • Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)
  • Canal: Disney Plus

Miércoles 20 de agosto

  • Estudiantes de La Plata vs Cerro Porteño
  • Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)
  • Canal: Disney Plus
  • Internacional de Porto Alegre vs Flamengo
  • Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)
  • Canal: Disney Plus

Jueves 21 de agosto

  • LDU vs Botafogo
  • Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)
  • Canal: Disney Plus
  • Palmeiras vs Universitario
  • Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)
  • Canal: Disney Plus
  • River Plate vs Club Libertad
  • Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)
  • Canal: Disney Plus, Chilevisión, Telefe, Pluto TV

Octavos de final de Copa Libertadores 2025: resultados de los partidos de ida

Martes 12 de agosto

  • Fortaleza 0-0 Vélez Sarsfield
  • Atlético Nacional 0-0 Sao Paulo
  • Peñarol 1-0 Racing

Miércoles 13 de agosto

  • Cerro Porteño 0-1 Estudiantes de La Plata
  • Flamengo 1-0 Internacional de Porto Alegre

Jueves 14 de agosto

  • Botafogo 1-0 LDU Quito
  • Universitario 0-4 Palmeiras
  • Club Libertad 0-0 River Plate
Notas relacionadas
Conmebol incluyó en el XI ideal de Copa Libertadores a todos los jugadores de Palmeiras que le marcaron gol a Universitario

Conmebol incluyó en el XI ideal de Copa Libertadores a todos los jugadores de Palmeiras que le marcaron gol a Universitario

LEER MÁS
Jorge Fossati enfocado en Sport Huancayo por el Torneo Clausura tras caer goleado ante Palmeiras: "El dolor y la bronca está"

Jorge Fossati enfocado en Sport Huancayo por el Torneo Clausura tras caer goleado ante Palmeiras: "El dolor y la bronca está"

LEER MÁS
Álvaro Barco 'tira la toalla' en Copa Libertadores tras 4-0 de Palmeiras a Universitario: "Hay que ser realistas"

Álvaro Barco 'tira la toalla' en Copa Libertadores tras 4-0 de Palmeiras a Universitario: "Hay que ser realistas"

LEER MÁS
Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica en Ecuador: fecha, hora y canal del partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U. Católica en Ecuador: fecha, hora y canal del partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va el Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va el Torneo Clausura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidente de la Conar rompe su silencio y explica offside de Universitario en empate ante Sport Huancayo: "Recibí el informe"

Presidente de la Conar rompe su silencio y explica offside de Universitario en empate ante Sport Huancayo: "Recibí el informe"

LEER MÁS
¿Se olvidó de Sporting Cristal? Franco Navarro revela que Pedro Aquino está entusiasmado por ser jugador de Alianza Lima: "Quiere venir"

¿Se olvidó de Sporting Cristal? Franco Navarro revela que Pedro Aquino está entusiasmado por ser jugador de Alianza Lima: "Quiere venir"

LEER MÁS
Paulo Autuori estalla contra periodista en conferencia tras victoria de Sporting Cristal ante Binacional: "No me vengas con eso"

Paulo Autuori estalla contra periodista en conferencia tras victoria de Sporting Cristal ante Binacional: "No me vengas con eso"

LEER MÁS
Edwin Oviedo revela cómo Luis 'El Pana' Tejada se convirtió en la venta más cara del Juan Aurich: "Fue un ingreso impresionante"

Edwin Oviedo revela cómo Luis 'El Pana' Tejada se convirtió en la venta más cara del Juan Aurich: "Fue un ingreso impresionante"

LEER MÁS
Los 9 canteranos de Sporting Cristal por los que Paulo Autuori apostó en la altura para seguir siendo líder

Los 9 canteranos de Sporting Cristal por los que Paulo Autuori apostó en la altura para seguir siendo líder

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada, domingo 17 de agosto: ganadores de las carreras, monto récord y órdenes de llegada, según el INH

Resultados 5y6 La Rinconada, domingo 17 de agosto: ganadores de las carreras, monto récord y órdenes de llegada, según el INH

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Donald Trump revela que en "una semana o dos" podría haber una solución a la guerra entre Rusia y Ucrania

Monto máximo que EsSalud puede otorgar a los peruanos como subsidio económico para cubrir gastos funerarios en 2025

Hombre mató a 3 personas tras maniobra de giro ilegal en carretera de EEUU: tenía licencia de conducir pese a ser indocumentado

Deportes

Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO: ¿a qué hora juega Cristiano Ronaldo y dónde ver la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita?

¿Se olvidó de Sporting Cristal? Franco Navarro revela que Pedro Aquino está entusiasmado por ser jugador de Alianza Lima: "Quiere venir"

Presidente de la Conar rompe su silencio y explica offside de Universitario en empate ante Sport Huancayo: "Recibí el informe"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dos procesados por la masacre Cayara buscan librarse de la justicia: piden al PJ acogerse a Ley de Amnistía

APP de César Acuña intenta desmarcarse de tragedia de Trujillo: convoca al ministro del Interior para dar explicaciones

Rosa María Palacios rechaza promulgación de Ley de Amnistía: "El mensaje de impunidad está clarísimo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota