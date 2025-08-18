Programación Copa Libertadores 2025: calendario, horarios y canales TV de la vuelta de los octavos de final
Universitario, que viene de caer 4-0 en el primer partido ante Palmeiras, buscará dar el batacazo en Brasil. Conoce la programación de este y los demás partidos de los octavos de la Copa Libertadores 2025.
Los vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 están a punto de conocer. La primera rueda nos dejó enfrentamientos netamente entretenidos y con las emociones a flor de piel. Ahora, en este segundo encuentro, los equipos tendrán la oportunidad de sellar su clasificación o despedirse de la mejor manera del certamen continental. En cuanto a la representación peruana, Universitario visitará el Allianz Parque en busca de dar el batacazo después de caer 4-0 en el Estadio Monumental.
A pesar de actuar como local, el conjunto dirigido por Jorge Fossati no logró frenar el poderío del Verdao, que consiguió una victoria importante para encarar con mayor calma el duelo en Brasil. En contraste, los demás enfrentamientos tuvieron resultados más equilibrados, lo que mantiene intactas las chances de clasificación para ambos lados.
Octavos de final de Copa Libertadores 2025: programación de los partidos de vuelta
Martes 19 de agosto
- Vélez Sarsfield vs Fortaleza
- Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)
- Canal: Disney Plus
- Sao Paulo vs Atlético Nacional
- Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)
- Canal: Disney Plus
- Racing vs Peñarol
- Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)
- Canal: Disney Plus
Miércoles 20 de agosto
- Estudiantes de La Plata vs Cerro Porteño
- Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)
- Canal: Disney Plus
- Internacional de Porto Alegre vs Flamengo
- Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)
- Canal: Disney Plus
Jueves 21 de agosto
- LDU vs Botafogo
- Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)
- Canal: Disney Plus
- Palmeiras vs Universitario
- Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)
- Canal: Disney Plus
- River Plate vs Club Libertad
- Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)
- Canal: Disney Plus, Chilevisión, Telefe, Pluto TV
Octavos de final de Copa Libertadores 2025: resultados de los partidos de ida
Martes 12 de agosto
- Fortaleza 0-0 Vélez Sarsfield
- Atlético Nacional 0-0 Sao Paulo
- Peñarol 1-0 Racing
Miércoles 13 de agosto
- Cerro Porteño 0-1 Estudiantes de La Plata
- Flamengo 1-0 Internacional de Porto Alegre
Jueves 14 de agosto
- Botafogo 1-0 LDU Quito
- Universitario 0-4 Palmeiras
- Club Libertad 0-0 River Plate