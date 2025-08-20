HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
Fútbol Peruano

Jorge Fossati saca cara por Universitario previo a la revancha contra Palmeiras: "El único peruano en Copa Libertadores"

"Parece que se olvidan de muchas cosas", fueron las palabras del DT crema quien también recalcó que estar en este certamen sirve de motivación para el equipo.

Jorge Fossati se pronunció con respecto al enfrentamiento entre Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores. Foto: composición LR/captura L1 Max
Jorge Fossati se pronunció con respecto al enfrentamiento entre Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores. Foto: composición LR/captura L1 Max

Universitario de Deportes afrontará el partido más importante de la temporada, pues deberá viajar a Brasil para enfrentar a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El duelo luce complicado para los cremas, que cayeron 4-0 en la ida. No obstante, los hinchas mantienen la esperanza de una hazaña que les permita revertir la situación y complicar al ‘Verdão’.

Por su parte, Jorge Fossati habló sobre este compromiso y recalcó que el equipo llega motivado. Además, fue crítico con quienes cuestionan a Universitario, recordando que es el único club peruano en la Libertadores y que tendrá al frente al considerado mejor equipo del certamen.

PUEDES VER: Jorge Fossati y su categórica opinión sobre fichaje de Pedro Aquino por Alianza Lima: "Me parece que..."

lr.pe

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre Universitario previo al duelo ante Palmeiras?

En diálogo con los medios, el técnico uruguayo destacó que la revancha es una oportunidad importante y reiteró que enfrentarse a Palmeiras, considerado el mejor equipo de la Copa Libertadores, debe ser una motivación extra para sus jugadores.

"Motivar debe ser lo más fácil, porque acá parece que se olvidan de muchas cosas. Sos el único peruano que está en Libertadores, vas a jugar contra el considerado mejor equipo de la Libertadores. La revancha de una mala noche que tuviste acá en algunos aspectos y que hicieron que el partido terminara como terminó. Por ese lado, motivaciones hay un millón", explicó el entrenador crema.

PUEDES VER: Nueva tabla de posiciones del Torneo Clausura y acumulado de la Liga 1: ¿cómo quedan los clubes tras el descenso de Binacional?

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario contra Palmeiras por la Copa Libertadores?

Universitario enfrentará a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores, este jueves 21 a las 7.30 p.m. (hora peruana). Cabe recordar que el partido de ida terminó con un abultado resultado por 4-0 el pasado jueves 14, encuentro celebrado en el estadio Monumental U Marathon.

Notas relacionadas
Fixture Copa Libertadores 2025: resultados y partidos de hoy por la vuelta de los octavos de final

Fixture Copa Libertadores 2025: resultados y partidos de hoy por la vuelta de los octavos de final

LEER MÁS
Sporting Cristal pierde la punta y Universitario se beneficia: así quedaría la tabla del Torneo Clausura con el descenso de Binacional

Sporting Cristal pierde la punta y Universitario se beneficia: así quedaría la tabla del Torneo Clausura con el descenso de Binacional

LEER MÁS
Estos son los mejores memes que dejó la goleada de Palmeiras sobre Universitario en la Copa Libertadores

Estos son los mejores memes que dejó la goleada de Palmeiras sobre Universitario en la Copa Libertadores

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Binacional no sería el único: Ayacucho FC también podría ser expulsado de la Liga 1 y revelan cuándo se produciría su salida

Binacional no sería el único: Ayacucho FC también podría ser expulsado de la Liga 1 y revelan cuándo se produciría su salida

LEER MÁS
Advierten que Binacional podría desaparecer "para siempre" del fútbol peruano: "Por transgredir las normas FIFA"

Advierten que Binacional podría desaparecer "para siempre" del fútbol peruano: "Por transgredir las normas FIFA"

LEER MÁS
Presidente de la Conar rompe su silencio y explica offside de Universitario en empate ante Sport Huancayo: "Recibí el informe"

Presidente de la Conar rompe su silencio y explica offside de Universitario en empate ante Sport Huancayo: "Recibí el informe"

LEER MÁS
Sporting Cristal pierde la punta y Universitario se beneficia: así queda la tabla del Torneo Clausura con el descenso de Binacional

Sporting Cristal pierde la punta y Universitario se beneficia: así queda la tabla del Torneo Clausura con el descenso de Binacional

LEER MÁS
FPF confirmó descenso de Binacional de la Liga 1 con lapidario comunicado: "Definitivamente excluido"

FPF confirmó descenso de Binacional de la Liga 1 con lapidario comunicado: "Definitivamente excluido"

LEER MÁS
José Carvallo fuerte sobre monto que le dio Gremio a Alianza Lima por Noriega: "¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?"

José Carvallo fuerte sobre monto que le dio Gremio a Alianza Lima por Noriega: "¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Fiscalía investiga intento de homicidio a ingeniera que supervisaba obra en Comas: recibió 2 balas

¿Cuáles son los 3 números que se escriben con tres letras? Descubre este histórico acertijo

Fútbol Peruano

Álvaro Barco expone antecedentes del árbitro que dirigirá el Universitario vs Alianza: "En Arequipa fue terriblemente malo"

El único futbolista de Cristal que se salvó de la purga pese a que Uribe lo incluyó en la lista: Autuori aún no lo tiene en cuenta

Binacional tendría las horas contadas en la Liga 1: la drástica medida que lo cambiaría todo en el Torneo Clausura

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota