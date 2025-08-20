Universitario de Deportes afrontará el partido más importante de la temporada, pues deberá viajar a Brasil para enfrentar a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El duelo luce complicado para los cremas, que cayeron 4-0 en la ida. No obstante, los hinchas mantienen la esperanza de una hazaña que les permita revertir la situación y complicar al ‘Verdão’.

Por su parte, Jorge Fossati habló sobre este compromiso y recalcó que el equipo llega motivado. Además, fue crítico con quienes cuestionan a Universitario, recordando que es el único club peruano en la Libertadores y que tendrá al frente al considerado mejor equipo del certamen.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre Universitario previo al duelo ante Palmeiras?

En diálogo con los medios, el técnico uruguayo destacó que la revancha es una oportunidad importante y reiteró que enfrentarse a Palmeiras, considerado el mejor equipo de la Copa Libertadores, debe ser una motivación extra para sus jugadores.

"Motivar debe ser lo más fácil, porque acá parece que se olvidan de muchas cosas. Sos el único peruano que está en Libertadores, vas a jugar contra el considerado mejor equipo de la Libertadores. La revancha de una mala noche que tuviste acá en algunos aspectos y que hicieron que el partido terminara como terminó. Por ese lado, motivaciones hay un millón", explicó el entrenador crema.

¿Cuándo juega Universitario contra Palmeiras por la Copa Libertadores?

Universitario enfrentará a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores, este jueves 21 a las 7.30 p.m. (hora peruana). Cabe recordar que el partido de ida terminó con un abultado resultado por 4-0 el pasado jueves 14, encuentro celebrado en el estadio Monumental U Marathon.