Fútbol Peruano

Presidente de la Conar rompe su silencio y explica offside de Universitario en empate ante Sport Huancayo: "Recibí el informe"

Víctor Hugo Carrillo, actual cabeza de la Conar, se pronunció sobre la posición adelantada de Carabalí en el gol anulado a Valera que ha generado los duros cuestionamientos de Universitario.

Víctor Hugo Carrillo habló sobre la polémica del Universitario vs Sport Huancayo. Foto: difusión
Víctor Hugo Carrillo habló sobre la polémica del Universitario vs Sport Huancayo. Foto: difusión

La polémica generada en el Universitario vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2025 debido al gol invalidado a Álex Valera sigue generando repercusiones. Esta vez, Víctor Hugo Carrillo, presidente de la Conar (Comisión Nacional de Árbitros), se pronunció al respecto y respaldó la decisión tomada por los árbitros en ese partido.

El exréferi nacional aseguró, en una entrevista para Radio Ovación, que el gol del delantero peruano estuvo correctamente invalidado, pues su compañero Carabalí tiene la punta del pie por delante del penúltimo jugador de Sport Huancayo. Asimismo, precisó que el trazado de líneas estuvieron bien distribuidas, pues las tomas son casi de forma diagonal, por lo que si se ve que un futbolista es cortado por estas rayas, se debe a la perspectiva.

Presidente de la Conar opinó sobre la polémica en el Universitario vs Sport Huancayo

"Fue correctamente anulado. Recibí el informe del quality manager y está adelantado la punta del pie de José Carabalí. Cuando utilizamos las cámaras del fuera de juego las tomas son media diagonales y al trazar las líneas, se ve que cortan a los jugadores, y no es porque esté mal trazada, sino la perspectiva lo marca de esa manera", explicó.

Posteriormente, Carrillo reafirmó la ética del cuerpo arbitral encargado de este encuentro y pidió conocer los procedimientos que se siguen en el VAR en este tipo de jugadas.

"Ningún árbitro sale con mala intención, definitivamente no es así. Hay que entender cuáles son los pasos a seguir del trazado de línea virtual para luego dar opiniones", agregó.

