HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Deportes

Jorge Fossati cuestiona la programación del clásico ante Alianza Lima: "Nos condicionan innecesariamente"

El estratega 'crema' asegura que la programación del partido condiciona a su equipo, a solo días de enfrentar a Palmeiras en la Copa Libertadores, buscando la remontada histórica.

Jorge Fossati se quejó nuevamente de la programación de 'U' vs Alianza Lima. Foto: Lr/Gol Perú
Jorge Fossati se quejó nuevamente de la programación de 'U' vs Alianza Lima. Foto: Lr/Gol Perú

Cuenta regresiva para el clásico del fútbol peruano. Jorge Fossati calentó la previa del Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. El 'Nono' sigue incómodo por la programación del crucial partido, ya que considera que los aliancistas llegan con cierta ventaja ante el campeón de la Liga 1. Por este motivo, el técnico 'crema' declaró en zona mixta luego de un importante entrenamiento con el equipo antes de jugar con Palmeiras.

El experimentado estratega tendrá que pulir varios detalles para que Universitario logre la histórica remontada ante Palmeiras por Copa Libertadores, este jueves a las 7:30 pm, luego pensará en clásico del domingo ante Alianza Lima por la Liga 1.

PUEDES VER: ¿Qué resultados necesita Alianza Lima ante U. Católica para clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana?

lr.pe

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre la programación del Universitario vs Alianza Lima?

"Nos condicionan innecesariamente a jugar el domingo, es claro que hay una ventaja deportiva que no es para nosotros, jamás pido ventaja, no me gusta que me saquen ventaja", reveló el técnico de Universitario de Deportes en zona mixta.

Jorge Fossati le responde a Víctor Hugo Carrillo

"No voy a discutir yo con un árbitro, tiene otra foto que yo no vi, yo la foto que vi está atravesando la línea azul a Carabalí, eso no lo vi en ninguna parte del mundo. Si eso dice que está bien, estamos completamente en desacuerdo, pero él es la autoridad de los árbitros, yo soy un cualquiera, un técnico más y no me voy a poner a discutir yo con el árbitro y menos con el que se supone que sabe más, por lo menos por el cargo. Que no inclinen la balanza para ningún lado", finalizó.

PUEDES VER: Exárbitro FIFA y su contundente postura sobre gol anulado a Universitario por offside en empate con Sport Huancayo: "Hay doble error"

lr.pe

¿Qué dijo Pedro García sobre el reclamo de Universitario?

"La verdad no quiero burlar, pero queda en ridículo aquel reclamo que se estableció hace un par de semanas sobre modificar el partido del 'Clásico' para viajar a Sao Paulo y jugar la clasificación contra Palmeiras", enfatizó el experimentado comentarista. Además, encendió la polémica al soltar la pregunta "¿Qué clasificación? Lo digo con todo respeto, pero no hay nada que jugar en Sao Paulo e incluso le sale barato perder por walkover", reveló Pedró García en 'Vamos Al Var'.

Notas relacionadas
Óscar del Portal contradice a Jorge Fossati por programación y arremete contra Universitario: "Ahora sí se están quejando"

Óscar del Portal contradice a Jorge Fossati por programación y arremete contra Universitario: "Ahora sí se están quejando"

LEER MÁS
Jorge Fossati y su sarcástico mensaje a la Liga 1 por programación apretada previo a duelo con Palmeiras: "Parece que tienen superpoderes"

Jorge Fossati y su sarcástico mensaje a la Liga 1 por programación apretada previo a duelo con Palmeiras: "Parece que tienen superpoderes"

LEER MÁS
Jorge Fossati enfocado en Sport Huancayo por el Torneo Clausura tras caer goleado ante Palmeiras: "El dolor y la bronca está"

Jorge Fossati enfocado en Sport Huancayo por el Torneo Clausura tras caer goleado ante Palmeiras: "El dolor y la bronca está"

LEER MÁS
Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica en Ecuador: fecha, hora y canal del partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U. Católica en Ecuador: fecha, hora y canal del partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va el Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va el Torneo Clausura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Christian Cueva provoca tensa discusión en prensa ecuatoriana tras su regreso en Emelec: "¿De qué te sirve...?"

Christian Cueva provoca tensa discusión en prensa ecuatoriana tras su regreso en Emelec: "¿De qué te sirve...?"

LEER MÁS
¿Qué resultados necesita Alianza Lima ante U. Católica para clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Qué resultados necesita Alianza Lima ante U. Católica para clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana?

LEER MÁS
José Carvallo fuerte sobre monto que le dio Gremio a Alianza Lima por Noriega: "¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?"

José Carvallo fuerte sobre monto que le dio Gremio a Alianza Lima por Noriega: "¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?"

LEER MÁS
Alineaciones Alianza Lima versus U. Católica de Ecuador por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Alineaciones Alianza Lima versus U. Católica de Ecuador por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica: fecha, hora y canal del partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U. Católica: fecha, hora y canal del partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Julio César Uribe deja en claro que no hay tranquilidad en Sporting Cristal pese a ser lideres en el Clausura: “Seguimos trabajando en el objetivo"

Julio César Uribe deja en claro que no hay tranquilidad en Sporting Cristal pese a ser lideres en el Clausura: “Seguimos trabajando en el objetivo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Eliminaste un archivo de la papelera? Así puedes recuperar cualquier documento borrado de tu PC

Paralización de transporte amenaza con interrumpir servicio por 24 horas este jueves

Sin hombres, sin estrés: el auge de las comunidades exclusivas para mujeres en China

Deportes

¿Dónde ver Real Madrid vs Osasuna HOY EN VIVO por la fecha 1 de LaLiga de España?

Calendario de Puerto Rico en el Mundial de Voleibol Femenino 2025: fecha, hora y dónde ver al equipo borinqueño

José Carvallo fuerte sobre monto que le dio Gremio a Alianza Lima por Noriega: "¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: TC ya "tomó decisión" sobre demanda competencial que busca frenar investigaciones contra la presidenta

Rosa María Palacios sobre fallo del TC: "Obviamente será a favor de que no se investigue a Dina Boluarte"

Canciller Elmer Schialer envía mensaje a Gustavo Petro por Isla Santa Rosa: "No se puede renegociar un tratado establecido"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota