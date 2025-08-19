Cuenta regresiva para el clásico del fútbol peruano. Jorge Fossati calentó la previa del Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. El 'Nono' sigue incómodo por la programación del crucial partido, ya que considera que los aliancistas llegan con cierta ventaja ante el campeón de la Liga 1. Por este motivo, el técnico 'crema' declaró en zona mixta luego de un importante entrenamiento con el equipo antes de jugar con Palmeiras.

El experimentado estratega tendrá que pulir varios detalles para que Universitario logre la histórica remontada ante Palmeiras por Copa Libertadores, este jueves a las 7:30 pm, luego pensará en clásico del domingo ante Alianza Lima por la Liga 1.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre la programación del Universitario vs Alianza Lima?

"Nos condicionan innecesariamente a jugar el domingo, es claro que hay una ventaja deportiva que no es para nosotros, jamás pido ventaja, no me gusta que me saquen ventaja", reveló el técnico de Universitario de Deportes en zona mixta.

Jorge Fossati le responde a Víctor Hugo Carrillo

"No voy a discutir yo con un árbitro, tiene otra foto que yo no vi, yo la foto que vi está atravesando la línea azul a Carabalí, eso no lo vi en ninguna parte del mundo. Si eso dice que está bien, estamos completamente en desacuerdo, pero él es la autoridad de los árbitros, yo soy un cualquiera, un técnico más y no me voy a poner a discutir yo con el árbitro y menos con el que se supone que sabe más, por lo menos por el cargo. Que no inclinen la balanza para ningún lado", finalizó.

¿Qué dijo Pedro García sobre el reclamo de Universitario?

"La verdad no quiero burlar, pero queda en ridículo aquel reclamo que se estableció hace un par de semanas sobre modificar el partido del 'Clásico' para viajar a Sao Paulo y jugar la clasificación contra Palmeiras", enfatizó el experimentado comentarista. Además, encendió la polémica al soltar la pregunta "¿Qué clasificación? Lo digo con todo respeto, pero no hay nada que jugar en Sao Paulo e incluso le sale barato perder por walkover", reveló Pedró García en 'Vamos Al Var'.