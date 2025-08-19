Agustín Lozano fue reelegido para seguir siendo presidente de la Federación Peruana de Fútbol hasta el 2030. Esta noticia ha causado diversas reacciones, pues algunos apoyan esta gestión mientras que otros la desaprueban. A esto se le suma que su lista fue la única en competir por el cargo. Este domingo 17 de agosto trascendió la información de que continuará al mando del balompié nacional.

Tras esto, el administrador de Alianza Lima, Fernando Cabada, explicó la posición de los íntimos tras esta reelección. Además, habló sobre el próximo compromiso de los blanquiazules contra Universidad Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana, resaltando la importancia del trabajo de manera consensuada y destacando que todos los partidos son importantes.

Alianza Lima y su postura tras la reelección de Agustín Lozano en la FPF

Cabada, en una reciente entrevista, dio detalles sobre la postura de Alianza con respecto a la extensión del mandato de Agustín Lozano al frente de la FPF, donde señaló que el club debe estar cerca de la entidad.

“Aquí no hay un tema de amistades con personas, respaldo específico a personas. Yo creo que institucionalmente el club tiene que estar, siendo el más grande del Perú, cerca de la FPF, porque finalmente los torneos son de la Federación, más adelante serán de la Liga, y tenemos que estar ahí”, explicó en un primer momento.

“Ya basta de ser quejones de ventana, tenemos que estar dentro, tenemos que estar cerca de donde se toman las decisiones, para poder influir en ellas, para ver qué es lo que está pasando, no solamente ver de fuera y opinar, sino hay que estar ahí, cerca de donde se toman las decisiones”, agregó el administrador blanquiazul.

“Nosotros estamos apoyando una gestión nueva que empieza y que nos promete que va a ser un fútbol limpio y justo. Estamos apostando a eso, sin embargo, somos los primeros que levantamos la voz cuando se necesita. Acabamos de enviar una carta a CONAR pidiendo que retiren credenciales FIFA a árbitros que no consideramos que deberían trabajar en ninguna parte del mundo”, puntualizó.

Alianza preparado para su partido frente a U. Católica por Sudamericana

En otro momento de la conversación, se le consultó a Fernando Cabada, sobre como afrontarán los íntimos este próximo partido frente a Universidad Católica por la Copa Sudamericana.

"En Alianza lo que hacemos es trabajar de manera consensuada, hemos buscado los refuerzos que necesitamos en general y luego no somos triunfalistas. Nosotros sabemos que todos los partidos cuentan, que todos los partidos son difíciles, pero siempre vamos con fe. Yo creo que vamos a tener un buen papel", explicó Cabada.