Finalmente, Pedro Aquino se convertirá en nuevo jugador de Alianza Lima, un fichaje que ha despertado la ilusión de los hinchas blanquiazules, quienes esperan que con el plantel que el club está armando se logren grandes cosas tanto a nivel local como internacional. Aquino se convierte en el sexto refuerzo de los íntimos en la temporada.

Ante esta alegría, se sumó el mítico jugador de la selección peruana y de Alianza, Jefferson Farfán, quien no dudó en celebrar esta nueva incorporación y le envió palabras de aliento a Aquino, con quien compartió vestuario en la selección. A través de Instagram, publicó una historia dándole su “bendición” al mediocampista.

Jefferson Farfán le da su bendición a Pedro Aquino

El ‘10 de la calle’ usó su cuenta de Instagram para mandar palabras positivas al ex Santos Laguna de México, quien llega como reemplazo de Erick Noriega, transferido a Gremio de Porto Alegre para iniciar una nueva etapa. Con la frase “te queda pintadita, sobrino”, Farfán causó revuelo entre los hinchas íntimos, quienes reaccionaron con cientos de corazones.

Farfán resalta como se ve Aquino con la camiseta de Alianza. Foto: vía IG

Fichajes de Alianza Lima

Con el mercado de fichajes terminado el pasado lunes 18, Alianza ha realizado un total de seis fichajes para reforzar su plantel de cara a lo que queda del Torneo Clausura de la Liga 1 y con la esperanza de seguir haciendo historia en la Copa Sudamericana.