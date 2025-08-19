HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Deportes

Jefferson Farfán le da su 'bendición' a Pedro Aquino tras posar con camiseta de Alianza Lima: "Te queda pintadita"

Pedro Aquino es el nuevo fichaje de Alianza Lima y se convierte en el sexto refuerzo del club. Los hinchas esperan que su llegada impulse un gran desempeño en el torneo local e internacional.

Jefferson Farfán habló sobre el fichaje de Pedro Aquino por Alianza Lima
Jefferson Farfán habló sobre el fichaje de Pedro Aquino por Alianza Lima

Finalmente, Pedro Aquino se convertirá en nuevo jugador de Alianza Lima, un fichaje que ha despertado la ilusión de los hinchas blanquiazules, quienes esperan que con el plantel que el club está armando se logren grandes cosas tanto a nivel local como internacional. Aquino se convierte en el sexto refuerzo de los íntimos en la temporada.

Ante esta alegría, se sumó el mítico jugador de la selección peruana y de Alianza, Jefferson Farfán, quien no dudó en celebrar esta nueva incorporación y le envió palabras de aliento a Aquino, con quien compartió vestuario en la selección. A través de Instagram, publicó una historia dándole su “bendición” al mediocampista.

PUEDES VER: Pedro Aquino fue presentado por Alianza Lima como nuevo fichaje por un año: "A darlo todo"

lr.pe

Jefferson Farfán le da su bendición a Pedro Aquino

El ‘10 de la calle’ usó su cuenta de Instagram para mandar palabras positivas al ex Santos Laguna de México, quien llega como reemplazo de Erick Noriega, transferido a Gremio de Porto Alegre para iniciar una nueva etapa. Con la frase “te queda pintadita, sobrino”, Farfán causó revuelo entre los hinchas íntimos, quienes reaccionaron con cientos de corazones.

Farfán resalta como se ve Aquino con la camiseta de Alianza. Foto: vía IG

Farfán resalta como se ve Aquino con la camiseta de Alianza. Foto: vía IG

PUEDES VER: DT de Gremio revela el verdadero motivo del fichaje de Erick Noriega: "Cuando analizas el mercado..."

lr.pe

Fichajes de Alianza Lima

Con el mercado de fichajes terminado el pasado lunes 18, Alianza ha realizado un total de seis fichajes para reforzar su plantel de cara a lo que queda del Torneo Clausura de la Liga 1 y con la esperanza de seguir haciendo historia en la Copa Sudamericana.

  • Sergio Peña (29, Perú) – Mediocentro | Procedente de PAOK (Grecia) | Coste: 300 mil €
  • Gianfranco Chávez (26, Perú) – Defensa central | Procedente de Sporting Cristal (Perú) | Coste: 170 mil €
  • Gaspar Gentile (30, Argentina) – Extremo izquierdo | Procedente de Cienciano (Perú) | Coste: 129 mil €
  • Josué Estrada (30, Perú) – Lateral derecho | Procedente de Cienciano (Perú) | Coste: 73 mil €
  • Alessandro Burlamaqui (23, Perú/España) – Mediocentro | Procedente de CF Intercity (España) | Libre
  • Pedro Aquino (30, Perú) – Pivote | Procedente de Santos Laguna (México) | Cesión
Notas relacionadas
Jorge Fossati cuestiona la programación del clásico ante Alianza Lima: "Nos condicionan innecesariamente"

Jorge Fossati cuestiona la programación del clásico ante Alianza Lima: "Nos condicionan innecesariamente"

LEER MÁS
Fueron campeones con Sporting Cristal y hoy juegan en Alianza Lima y Universitario en busca de la gloria

Fueron campeones con Sporting Cristal y hoy juegan en Alianza Lima y Universitario en busca de la gloria

LEER MÁS
¿Qué resultados necesita Alianza Lima ante U. Católica para clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Qué resultados necesita Alianza Lima ante U. Católica para clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana?

LEER MÁS
Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica en Ecuador: fecha, hora y canal del partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U. Católica en Ecuador: fecha, hora y canal del partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va el Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va el Torneo Clausura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El único futbolista de Cristal que se salvó de la purga pese a que Uribe lo incluyó en la lista: Autuori aún no lo tiene en cuenta

El único futbolista de Cristal que se salvó de la purga pese a que Uribe lo incluyó en la lista: Autuori aún no lo tiene en cuenta

LEER MÁS
Real Madrid vs Osasuna: HOY EN VIVO debut blanco en LaLiga de España por DirecTV

Real Madrid vs Osasuna: HOY EN VIVO debut blanco en LaLiga de España por DirecTV

LEER MÁS
José Carvallo fuerte sobre monto que le dio Gremio a Alianza Lima por Noriega: "¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?"

José Carvallo fuerte sobre monto que le dio Gremio a Alianza Lima por Noriega: "¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?"

LEER MÁS
Jorge Fossati cuestiona la programación del clásico ante Alianza Lima: "Nos condicionan innecesariamente"

Jorge Fossati cuestiona la programación del clásico ante Alianza Lima: "Nos condicionan innecesariamente"

LEER MÁS
Alineaciones Alianza Lima versus U. Católica de Ecuador por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Alineaciones Alianza Lima versus U. Católica de Ecuador por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana

LEER MÁS
Christian Cueva provoca tensa discusión en prensa ecuatoriana tras su regreso en Emelec: "¿De qué te sirve...?"

Christian Cueva provoca tensa discusión en prensa ecuatoriana tras su regreso en Emelec: "¿De qué te sirve...?"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Eliminaste un archivo de la papelera? Así puedes recuperar cualquier documento borrado de tu PC

Paralización de transporte amenaza con interrumpir servicio por 24 horas este jueves

Sin hombres, sin estrés: el auge de las comunidades exclusivas para mujeres en China

Deportes

¿Dónde ver Real Madrid vs Osasuna HOY EN VIVO por la fecha 1 de LaLiga de España?

Calendario de Puerto Rico en el Mundial de Voleibol Femenino 2025: fecha, hora y dónde ver al equipo borinqueño

José Carvallo fuerte sobre monto que le dio Gremio a Alianza Lima por Noriega: "¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: TC ya "tomó decisión" sobre demanda competencial que busca frenar investigaciones contra la presidenta

Rosa María Palacios sobre fallo del TC: "Obviamente será a favor de que no se investigue a Dina Boluarte"

Canciller Elmer Schialer envía mensaje a Gustavo Petro por Isla Santa Rosa: "No se puede renegociar un tratado establecido"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota