Alianza Lima hizo respetar Matute y venció 3-1 a ADT por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Con goles de Hernán Barcos, Sergio Peña y Alan Cantero, los blanquiazules sumaron tres puntos importantes para mantenerse arriba en la tabla de posiciones. A pesar de ello, la alegría no fue plena en La Victoria porque coincidió con el último partido de Erick Noriega. El volante de 23 años deja la institución íntima para fichar por el Gremio de Porto Alegre.

Al final del partido, todos sus compañeros fueron abrazarlo y cargarlo por el gran rendimiento que demostró durante su etapa en Alianza. Eso sí, en conferencia de prensa, Néstor Gorosito no quiso hablar sobre la salida de Erick Noriega y señaló que solo iba a responder preguntas sobre el encuentro ante los tarmeños.