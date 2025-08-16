HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fútbol Peruano

Néstor Gorosito se niega a hablar sobre la inminente partida de Erick Noriega de Alianza Lima: "No quiero decir algo que se malinterprete"

Al igual que en la antesala del partido entre Alianza Lima y ADT, Néstor Gorosito se mantuvo al margen sobre la marcha de Erick Noriega al fútbol brasileño.

Néstor Gorosito no quiso hablar de la salida de Erick Noriega. Foto: composición LR/captura de L1 Max
Néstor Gorosito no quiso hablar de la salida de Erick Noriega. Foto: composición LR/captura de L1 Max

Alianza Lima hizo respetar Matute y venció 3-1 a ADT por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Con goles de Hernán Barcos, Sergio Peña y Alan Cantero, los blanquiazules sumaron tres puntos importantes para mantenerse arriba en la tabla de posiciones. A pesar de ello, la alegría no fue plena en La Victoria porque coincidió con el último partido de Erick Noriega. El volante de 23 años deja la institución íntima para fichar por el Gremio de Porto Alegre.

Al final del partido, todos sus compañeros fueron abrazarlo y cargarlo por el gran rendimiento que demostró durante su etapa en Alianza. Eso sí, en conferencia de prensa, Néstor Gorosito no quiso hablar sobre la salida de Erick Noriega y señaló que solo iba a responder preguntas sobre el encuentro ante los tarmeños.

Notas relacionadas
Kevin Quevedo interrumpe entrevista a Erick Noriega para abrazarlo tras jugar su último partido en Alianza Lima

Kevin Quevedo interrumpe entrevista a Erick Noriega para abrazarlo tras jugar su último partido en Alianza Lima

LEER MÁS
Alianza Lima derrotó 3-1 a ADT y se mete de lleno en la pelea por el Torneo Clausura.

Alianza Lima derrotó 3-1 a ADT y se mete de lleno en la pelea por el Torneo Clausura.

LEER MÁS
Hernán Barcos y su enorme gesto con Erick Noriega: el 'Pirata' le cedió la cinta de capitán ante su inminente salida de Alianza Lima

Hernán Barcos y su enorme gesto con Erick Noriega: el 'Pirata' le cedió la cinta de capitán ante su inminente salida de Alianza Lima

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Kevin Quevedo interrumpe entrevista a Erick Noriega para abrazarlo tras jugar su último partido en Alianza Lima

Kevin Quevedo interrumpe entrevista a Erick Noriega para abrazarlo tras jugar su último partido en Alianza Lima

LEER MÁS
Alianza Lima hizo respetar Matute: venció 3-1 a ADT y se metió a la pelea por el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima hizo respetar Matute: venció 3-1 a ADT y se metió a la pelea por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima recibió tentadora oferta por Erick Noriega: millonario monto supera la cláusula del jugador

Alianza Lima recibió tentadora oferta por Erick Noriega: millonario monto supera la cláusula del jugador

LEER MÁS
Juan Pablo Freytes y su millonaria revalorización con Fluminense: vale más del triple de lo que pagó Alianza Lima por él

Juan Pablo Freytes y su millonaria revalorización con Fluminense: vale más del triple de lo que pagó Alianza Lima por él

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alineaciones Universitario contra Sport Huancayo por la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga 1

Alineaciones Universitario contra Sport Huancayo por la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Fútbol Peruano

Aldo Corzo pasa la página tras la goleada en Copa Libertadores y se enfoca en la Liga 1: "Más importa el partido del domingo"

Alianza Lima y su curiosa publicación tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Revive el triunfo en casa"

Jorge Fossati elogió a hinchada de Universitario por alentar pese a la goleada: "Merece un aplauso de pie"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota