Alianza Lima logró una contundente victoria 2-0 ante Universidad Católica de Ecuador, en Matute, por los octavos de final en la Copa Sudamericana 2025. El popular equipo de la Liga 1 estuvo intratable en ataque con Hernán Barcos, Kevin Quevedo y Eryc Castillo. Sin embargo, Guillermo Viscarra también fue determinante para salvar varias jugadas peligrosas que fabricó el conjunto ecuatoriano.

Justamente, el extremo aliancista conoce muy bien el fútbol ecuatoriano y encendió las alarmas al revelar el complicado partido que se viene en Quito e incluso avecina un partido muy diferente al compromiso de ida.

¿Qué dijo Eryc Castillo sobre el partido de vuelta por Copa Libertadores?

El delantero de 30 años confesó que el ritmo en Quito es distinto y este tipo de duelos duran 180 minutos. "Jugamos bien, pero son partidos de 180 minutos, nos fuimos con una ventaja importante y ahora hay que mantenerla. Toca trabajar para estar al 100% en la vuelta", enfatizó el atacante aliancista.

"Será un partido difícil, allá en Quito juegan a un ritmo diferente por la altura, pero estamos mentalizados en hacer bien las cosas y también tenemos posibilidades para ganar en la vuelta", reveló Eryc Castillo.

¿Cómo quedaron Alianza Lima y Cienciano por Copa Sudamericana?

El marcador del Alianza vs. Católica fue de 2-0 a favor de los íntimos, con un doblete del delantero Alan Cantero. El Cienciano vs Bolívar finalizó con el mismo marcador, para la Academia, con tantos de Martín Cauteruccio y Damián Batallini. De este modo, los cusqueños y ecuatorianos tendrán que golear por lo menos con un 3-0 para acceder a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.