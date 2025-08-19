HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Fútbol Peruano

Álvaro Barco expone antecedentes del árbitro que dirigirá el Universitario vs Alianza: "En Arequipa fue terriblemente malo"

El director deportivo de Universitario de Deportes exigió a la Conar poner un árbitro a la altura de un partido como el clásico del fútbol peruano. En sentido, remarcó que su intención no es condicionar.

Universitario y Alianza Lima se enfrentarán este domingo 24 de agosto en el Monumental. Foto: composición LR/Entre Bolas
Universitario y Alianza Lima se enfrentarán este domingo 24 de agosto en el Monumental. Foto: composición LR/Entre Bolas

A pocos días de disputarse el clásico Universitario versus Alianza Lima, desde tienda merengue continúan con sus cuestionamientos hacia el arbitraje. El último en pronunciarse sobre este tema fue el director deportivo del club, Álvaro Barco, quien señaló que se encuentran preocupados por la designación de Jordi Espinoza como juez principal.

"La verdad que estamos sumamente preocupados. Para nosotros no es un árbitro que esté a la altura de lo que significa un clásico. Espero equivocarme, pero lo pongo en evidencia para que ustedes, los periodistas, puedan calibrar de qué árbitro se trata", manifestó ante los medios de comunicación.

PUEDES VER: José Carvallo fuerte sobre monto que le dio Gremio a Alianza Lima por Noriega: '¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?'

lr.pe

Álvaro Barco apunta contra el árbitro del Universitario vs Alianza Lima

Si bien Barco señaló que su intención no es condicionar a los árbitros o la Conar, exigió que se programe a colegiados con experiencia en esta clase de cotejos. En ese sentido, reparó en los antecedentes de Espinoza durante el Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

"Este es el partido más importante del año y tiene que haber un árbitro a la altura de las circunstancias. Espinoza ha tenido partidos realmente muy malos; recuerdo uno en Arequipa que fue terriblemente malo. No se trata de condicionar, pero sí de estar atentos", apuntó.

"Estoy seguro de que no solo mis palabras, sino también las de los periodistas, pueden promover que el árbitro del domingo esté muy fino y haga su mejor partido, que sea imparcial y que se hable solo de fútbol. Cuando se trate del VAR y la tecnología, la Conar debe poner a los mejores expertos; eso no puede fallar", concluyó.

PUEDES VER: El único futbolista de Cristal que se salvó de la purga pese a que Uribe lo incluyó en la lista: Autuori aún no lo tiene en cuenta

lr.pe

¿Quién es el árbitro del Universitario vs Alianza Lima?

Jordi Espinoza será el encargado de impartir justicia en el segundo clásico del 2025. El colegiado estará acompañado de Michael Orué (asistente), Jesús Sánchez (asistente) y Walter Bustamente (cuarto árbitro). Alejandro Villanueva será el encargado del VAR.

¿Cuándo es el clásico entre Universitario y Alianza Lima?

El partido Universitario vs Alianza Lima, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura, se disputará este domingo 24 de agosto. La nueva edición del clásico del fútbol peruano tendrá lugar en el Estadio Monumental desde las 5.30 p. m.

Notas relacionadas
Jorge Fossati cuestiona la programación del clásico ante Alianza Lima: "Nos condicionan innecesariamente"

Jorge Fossati cuestiona la programación del clásico ante Alianza Lima: "Nos condicionan innecesariamente"

LEER MÁS
Fueron campeones con Sporting Cristal y hoy juegan en Alianza Lima y Universitario en busca de la gloria

Fueron campeones con Sporting Cristal y hoy juegan en Alianza Lima y Universitario en busca de la gloria

LEER MÁS
Exárbitro FIFA y su contundente postura sobre gol anulado a Universitario por offside en empate con Sport Huancayo: "Hay doble error"

Exárbitro FIFA y su contundente postura sobre gol anulado a Universitario por offside en empate con Sport Huancayo: "Hay doble error"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El único futbolista de Cristal que se salvó de la purga pese a que Uribe lo incluyó en la lista: Autuori aún no lo tiene en cuenta

El único futbolista de Cristal que se salvó de la purga pese a que Uribe lo incluyó en la lista: Autuori aún no lo tiene en cuenta

LEER MÁS
Binacional tendría las horas contadas en la Liga 1: la drástica medida que lo cambiaría todo en el Torneo Clausura

Binacional tendría las horas contadas en la Liga 1: la drástica medida que lo cambiaría todo en el Torneo Clausura

LEER MÁS
José Carvallo fuerte sobre monto que le dio Gremio a Alianza Lima por Noriega: "¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?"

José Carvallo fuerte sobre monto que le dio Gremio a Alianza Lima por Noriega: "¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?"

LEER MÁS
Los 9 canteranos de Sporting Cristal por los que Paulo Autuori apostó en la altura para seguir siendo líder

Los 9 canteranos de Sporting Cristal por los que Paulo Autuori apostó en la altura para seguir siendo líder

LEER MÁS
Julio César Uribe deja en claro que no hay tranquilidad en Sporting Cristal pese a ser lideres en el Clausura: “Seguimos trabajando en el objetivo"

Julio César Uribe deja en claro que no hay tranquilidad en Sporting Cristal pese a ser lideres en el Clausura: “Seguimos trabajando en el objetivo"

LEER MÁS
Pedro Aquino fue presentado por Alianza Lima como nuevo fichaje por un año: "A darlo todo"

Pedro Aquino fue presentado por Alianza Lima como nuevo fichaje por un año: "A darlo todo"

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Influencers sobreviven a brutal choque de auto contra restaurante de EEUU mientras grababan su cena: "Pudo ser nuestra última comida"

¿Eliminaste un archivo de la papelera? Así puedes recuperar cualquier documento borrado de tu PC

Paralización de transporte amenaza con interrumpir servicio por 24 horas este jueves

Fútbol Peruano

José Carvallo fuerte sobre monto que le dio Gremio a Alianza Lima por Noriega: "¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?"

Juan Pablo Freytes y su millonaria revalorización con Fluminense: vale más del triple de lo que pagó Alianza Lima por él

Exárbitro FIFA y su contundente postura sobre gol anulado a Universitario por offside en empate con Sport Huancayo: "Hay doble error"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: TC ya "tomó decisión" sobre demanda competencial que busca frenar investigaciones contra la presidenta

Rosa María Palacios sobre fallo del TC: "Obviamente será a favor de que no se investigue a Dina Boluarte"

Canciller Elmer Schialer envía mensaje a Gustavo Petro por Isla Santa Rosa: "No se puede renegociar un tratado establecido"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota