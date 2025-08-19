A pocos días de disputarse el clásico Universitario versus Alianza Lima, desde tienda merengue continúan con sus cuestionamientos hacia el arbitraje. El último en pronunciarse sobre este tema fue el director deportivo del club, Álvaro Barco, quien señaló que se encuentran preocupados por la designación de Jordi Espinoza como juez principal.

"La verdad que estamos sumamente preocupados. Para nosotros no es un árbitro que esté a la altura de lo que significa un clásico. Espero equivocarme, pero lo pongo en evidencia para que ustedes, los periodistas, puedan calibrar de qué árbitro se trata", manifestó ante los medios de comunicación.

Álvaro Barco apunta contra el árbitro del Universitario vs Alianza Lima

Si bien Barco señaló que su intención no es condicionar a los árbitros o la Conar, exigió que se programe a colegiados con experiencia en esta clase de cotejos. En ese sentido, reparó en los antecedentes de Espinoza durante el Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

"Este es el partido más importante del año y tiene que haber un árbitro a la altura de las circunstancias. Espinoza ha tenido partidos realmente muy malos; recuerdo uno en Arequipa que fue terriblemente malo. No se trata de condicionar, pero sí de estar atentos", apuntó.

"Estoy seguro de que no solo mis palabras, sino también las de los periodistas, pueden promover que el árbitro del domingo esté muy fino y haga su mejor partido, que sea imparcial y que se hable solo de fútbol. Cuando se trate del VAR y la tecnología, la Conar debe poner a los mejores expertos; eso no puede fallar", concluyó.

¿Quién es el árbitro del Universitario vs Alianza Lima?

Jordi Espinoza será el encargado de impartir justicia en el segundo clásico del 2025. El colegiado estará acompañado de Michael Orué (asistente), Jesús Sánchez (asistente) y Walter Bustamente (cuarto árbitro). Alejandro Villanueva será el encargado del VAR.

¿Cuándo es el clásico entre Universitario y Alianza Lima?

El partido Universitario vs Alianza Lima, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura, se disputará este domingo 24 de agosto. La nueva edición del clásico del fútbol peruano tendrá lugar en el Estadio Monumental desde las 5.30 p. m.