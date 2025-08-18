HOYSuscripcion LR Focus

Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     
Deportes

Entrenador de Gremio revela el verdadero motivo del fichaje de Erick Noriega: "Cuando analizas el mercado..."

Mano Menezes explicó las razones del fichaje del 'Samurái', quien se unirá al club junto a destacados futbolistas como Arthur y Marcos Rocha.

Mano Menezes habló acerca de los fichajes de Gremio, entre ellos Erick Noriega. Foto: composición LR/difusión/Alianza Lima
Mano Menezes habló acerca de los fichajes de Gremio, entre ellos Erick Noriega. Foto: composición LR/difusión/Alianza Lima

En medio de la buena temporada de Alianza Lima en el Torneo Clausura de la Liga 1 y en la Copa Sudamericana, se conoció la triste noticia sobre la partida de Erick Noriega, quien deja el cuadro blanquiazul tras una destacada campaña luego de su paso por Comerciantes Unidos. Gremio de Porto Alegre fue el equipo que puso en su órbita al nacido en Japón y lo fichó junto con jugadores como Arthur y Marcos Rocha.

Por su parte, Mano Menezes se pronunció sobre la llegada del 'Samurái' y de los demás refuerzos, resaltando su importancia. El entrenador subrayó la necesidad de incorporar futbolistas en este periodo y señaló las complicaciones que presenta el mercado.

PUEDES VER: Reimond Manco y su pedido a Alianza Lima sobre Erick Noriega ante interés de Gremio: "Lo mismo pasó con Bryan Reyna”

Mano Menezes explica el motivo del fichaje de Erick Noriega

Tras la victoria frente a Atlético Mineiro por 3-1 en el Brasileirao, el brasileño explicó la verdadera razón de estos fichajes.

“Entendimos que debíamos fichar jugadores y que esto era importante en este momento. Llevamos meses trabajando para fichar jugadores, pero no es fácil. Cuando analizas el mercado y te gusta un jugador, ganan rápidamente 15 millones de euros. En el mercado brasileño, en general, no hay 15 millones de euros para gastar, salvo raras excepciones en los clubes. Así que tenemos que buscar otras alternativas, ser creativos, encontrar al jugador que tenga las características que buscamos”, explicó el DT.

PUEDES VER: Erick Noriega junto a una exestrella del Barcelona: Gremio realizará mega fichaje para su mediocampo

¿Cuándo llega Erick Noriega a Gremio?

Por ahora, se espera que el jugador nacido en Japón llegue a Brasil el lunes 18 de agosto para firmar su contrato. Aunque Alianza Lima buscaba retenerlo una semana más para disputar el partido de la Copa Sudamericana y el clásico frente a Universitario, la propuesta fue descartada por el riesgo de que pudiera sufrir una lesión en alguno de esos encuentros.

