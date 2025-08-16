Juan Pablo Freytes y su millonaria revalorización con Fluminense: vale más del triple de lo que pagó Alianza Lima por él

Juan Pablo Freytes fue una de las últimas ventas de Alianza Lima al extranjero luego de su destacada temporada 2024 con el cuadro blanquiazul. Su desempeño llamó la atención del poderoso Fluminense de Brasil, que a fines de ese año lo compro tras la buena experiencia que tuvo con el fichaje de Kevin Serna unos meses antes, también proveniente del equipo íntimo.

Con el 'Flu', el jugador argentino tuvo presentaciones sobresalientes en el Brasilerao y en el reciente Mundial de Clubes, lo que incrementó su valor en el mercado. En su momento, Alianza adquirió a Freytes por 600 mil euros desde Newell's Old Boys, pero actualmente esa cifra quedó muy por detrás del precio que hoy alcanza.

¿Cuál es el valor actual de Juan Pablo Freytes tras dejar Alianza Lima?

El defensor central está tasado en 2 millones de euros, según el portal Transfermarkt, el triple de lo que pagaron los blanquiazules. Esta valorización refleja el alto nivel que atraviesa. Cabe señalar que Fluminense desembolsó una suma millonaria por su pase, superior a lo invertido en Kevin Serna. Según distintos medios, la transferencia rondó los 2.3 millones de dólares.

¿Cómo le fue a Juan Pablo Freytes en Alianza Lima?

Alianza Lima registra un total de 40 partidos disputados, con 4 victorias, 4 empates y 7 derrotas, acumulando un promedio de 3.555 en su rendimiento general dentro de la competencia.

Números de Juan Pablo Freytes en Fluminense

Juan Pablo Freytes viene cumpliendo una destacada temporada con Fluminense, donde ha disputado un total de 38 partidos oficiales en distintas competiciones. En el Brasileirao acumula 16 encuentros con 1.440 minutos en cancha, mientras que en la Copa Sudamericana jugó 4 duelos sumando 360 minutos. Además, en la Copa do Brasil participó en 5 compromisos (450’), en el Campeonato Carioca estuvo presente en 8 partidos (675’) y en el Mundial de Clubes disputó 5 encuentros, donde incluso anotó un gol, alcanzando 450 minutos. En total, el defensor argentino suma 3.375 minutos de juego en la temporada, consolidándose como una pieza clave en la defensa del conjunto brasileño.