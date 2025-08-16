HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería
Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     
Fútbol Peruano

Juan Pablo Freytes y su millonaria revalorización con Fluminense: vale más del triple de lo que pagó Alianza Lima por él

Juan Pablo Freytes se destacó en Alianza Lima, ganándose el cariño de los hinchas con su rendimiento y compromiso, lo que atrajo la atención de importantes clubes.

Juan Pablo Freytes se revalorizo tras dejar Alianza Lima y tener buenas actuaciones con Fluminense. Foto: composición LR/difusión
Juan Pablo Freytes se revalorizo tras dejar Alianza Lima y tener buenas actuaciones con Fluminense. Foto: composición LR/difusión

Juan Pablo Freytes fue una de las últimas ventas de Alianza Lima al extranjero luego de su destacada temporada 2024 con el cuadro blanquiazul. Su desempeño llamó la atención del poderoso Fluminense de Brasil, que a fines de ese año lo compro tras la buena experiencia que tuvo con el fichaje de Kevin Serna unos meses antes, también proveniente del equipo íntimo.

Con el 'Flu', el jugador argentino tuvo presentaciones sobresalientes en el Brasilerao y en el reciente Mundial de Clubes, lo que incrementó su valor en el mercado. En su momento, Alianza adquirió a Freytes por 600 mil euros desde Newell's Old Boys, pero actualmente esa cifra quedó muy por detrás del precio que hoy alcanza.

PUEDES VER: Alianza Lima recibió tentadora oferta por Erick Noriega: millonario monto supera la cláusula del jugador

lr.pe

¿Cuál es el valor actual de Juan Pablo Freytes tras dejar Alianza Lima?

El defensor central está tasado en 2 millones de euros, según el portal Transfermarkt, el triple de lo que pagaron los blanquiazules. Esta valorización refleja el alto nivel que atraviesa. Cabe señalar que Fluminense desembolsó una suma millonaria por su pase, superior a lo invertido en Kevin Serna. Según distintos medios, la transferencia rondó los 2.3 millones de dólares.

PUEDES VER: Reimond Manco y su pedido a Alianza Lima sobre Erick Noriega ante interés de Gremio: "Lo mismo pasó con Bryan Reyna”

lr.pe

¿Cómo le fue a Juan Pablo Freytes en Alianza Lima?

Alianza Lima registra un total de 40 partidos disputados, con 4 victorias, 4 empates y 7 derrotas, acumulando un promedio de 3.555 en su rendimiento general dentro de la competencia.

Números de Juan Pablo Freytes en Fluminense

Juan Pablo Freytes viene cumpliendo una destacada temporada con Fluminense, donde ha disputado un total de 38 partidos oficiales en distintas competiciones. En el Brasileirao acumula 16 encuentros con 1.440 minutos en cancha, mientras que en la Copa Sudamericana jugó 4 duelos sumando 360 minutos. Además, en la Copa do Brasil participó en 5 compromisos (450’), en el Campeonato Carioca estuvo presente en 8 partidos (675’) y en el Mundial de Clubes disputó 5 encuentros, donde incluso anotó un gol, alcanzando 450 minutos. En total, el defensor argentino suma 3.375 minutos de juego en la temporada, consolidándose como una pieza clave en la defensa del conjunto brasileño.

Notas relacionadas
La Conmebol vuelve a cometer un error al confundir el escudo del rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana

La Conmebol vuelve a cometer un error al confundir el escudo del rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana

LEER MÁS
VER Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por Liga 3: ¿a qué hora y donde ver el clásico?

VER Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por Liga 3: ¿a qué hora y donde ver el clásico?

LEER MÁS
[L1 Max] Alianza Lima vs Asociación Deportiva Tarma HOY EN VIVO: ¿a qué hora juegan?

[L1 Max] Alianza Lima vs Asociación Deportiva Tarma HOY EN VIVO: ¿a qué hora juegan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ver Alianza Lima vs ADT EN VIVO: alineaciones probables, pronóstico y horario del partido

Ver Alianza Lima vs ADT EN VIVO: alineaciones probables, pronóstico y horario del partido

LEER MÁS
Alianza Lima recibió tentadora oferta por Erick Noriega: millonario monto supera la cláusula del jugador

Alianza Lima recibió tentadora oferta por Erick Noriega: millonario monto supera la cláusula del jugador

LEER MÁS
Rinaldo Cruzado deja emotivo mensaje en medio de inminente salida de Erick Noriega de Alianza Lima: "Esa humildad tiene que permanecer"

Rinaldo Cruzado deja emotivo mensaje en medio de inminente salida de Erick Noriega de Alianza Lima: "Esa humildad tiene que permanecer"

LEER MÁS
Falleció Eduardo Asca, exarquero de Sporting Cristal e hijo del primer ídolo Rafael Asca

Falleció Eduardo Asca, exarquero de Sporting Cristal e hijo del primer ídolo Rafael Asca

LEER MÁS
Alineaciones Universitario contra Sport Huancayo por la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga 1

Alineaciones Universitario contra Sport Huancayo por la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Hernán Barcos y su frío análisis de Universitario tras goleada en Copa Libertadores: "Palmeiras pudo haberle hecho 5"

Hernán Barcos y su frío análisis de Universitario tras goleada en Copa Libertadores: "Palmeiras pudo haberle hecho 5"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Fútbol Peruano

Aldo Corzo pasa la página tras la goleada en Copa Libertadores y se enfoca en la Liga 1: "Más importa el partido del domingo"

Alianza Lima y su curiosa publicación tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Revive el triunfo en casa"

Jorge Fossati elogió a hinchada de Universitario por alentar pese a la goleada: "Merece un aplauso de pie"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota