Los ánimos continúan alterados luego del empate entre Universitario y Sport Huancayo en 'La Incontrastable' por el Torneo Clausura 2025. El partido dejó una polémica en la etapa complementaria por el gol anulado a Álex Valera tras offside de José Carabalí. En declaraciones vertidas por parte de directivos de la 'U' y algunos jugadores post partido, la postura del cuadro crema ha quedado más que clara: se sienten perjudicados y no dudaron en arremeter contra la Liga 1 y el arbitraje, acusando de poner por delante intereses particulares. Esto se da previo al clásico contra Alianza Lima el próximo fin de semana, por lo que desde tienda íntima no dudaron en manifestarse sobre el tema.

Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas por el Perú, cuestionó que en Universitario hagan mucho énfasis en esa jugada y dejen de lado otra acción como la de Hugo Ancajima que, desde su perspectiva, debió terminar en roja.

Jorge Zúñiga apuntó contra Universitario por la postura adoptada tras el empate

"Me causa mucha tristeza que se le esté dando tanto énfasis a esta acción, mientras que se habla muy poco de las faltas cometidas por Santamaría y Ancajima que ameritaban expulsión", declaró para Radio Ovación.

Zúñiga apuntó contra Franco Velazco por incentivar a la violencia y meter presión al cuerpo arbitral que será designado por la Conar para impartir justicia en el clásico en el Monumental. Asimismo, llamó a la mesura y no caer en este tipo de declaraciones que solo generan un ambiente desfavorable previo a un partido tan trascendental.

"Con mucha pena, he visto declaraciones del actual administrador, cuya oficialización registral aún se encuentra observada. En sus palabras, ha recurrido a una vieja artimaña que es azuzar a la violencia y presionar al VAR y árbitros. Le recuerdo que las normas éticas y deontológicas de la FIFA prohíben expresamente que cualquier dirigente incite a la violencia. En este contexto, se necesita mesura, ponderación y responsabilidad. Se trata simplemente de una jugada de fútbol, y me entristece ver cómo se está generando un clima de hostilidad que va en contra de los principios que todos los dirigentes deben respetar", agregó.

Jorge Zúñiga ante posible queja de Universitario: "Debe canalizarse por la vía correspondiente"

Tras lo sucedido en el IPD Huancayo, Adrián Gilabert, asesor legal de Universitario, anunció que desde el club tomarán las acciones legales correspondientes, pues aseguran que fueron perjudicados de manera deliberada. Tras ello, el dirigente íntimo señaló que si la 'U' presentará alguna queja lo haga a través de los conductos pertinentes y "sin presiones indebidas".

"Si existe algún reclamo, este debe canalizarse por las vías correspondientes, no ventilándose públicamente. Muchas veces se recurre a este tipo de actitudes cuando no se tiene la razón, y en la desesperación se emplean artificios para desviar la atención. Que el domingo sea una verdadera fiesta deportiva, que la población pueda disfrutar del espectáculo, sin presiones indebidas ni viejas artimañas que solo buscan calentar el ambiente", aseveró.