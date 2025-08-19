HOYSuscripcion LR Focus

¿Qué resultados necesita Cienciano ante Bolívar para clasificar en la Copa Sudamericana?

Tendrá que demostrar por qué es el 'Papá'. Tras perder su invicto en Bolivia, el club imperial tendrá que redoblar esfuerzos para clasificar a cuartos de final de esta Copa Sudamericana.

El Papá ya goleó a la Academia una vez por torneos Conmebol. Foto: composición de LR/Cienciano/Club Bolívar

Cienciano era el único equipo peruano invicto en torneos internacionales este año, pero su buena racha se acabó en Bolivia. Frente a Bolívar de La Paz, el Papá cayó 2-0 ante la Academia por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, un resultado que, si bien lo pone en desventaja, aún le da cierto margen de maniobra para ir por la remontada.

En el Cusco, el equipo imperial está obligado a ganar, pero no cualquier marcador le sirve. Un aspecto que jugará a su favor es que no tendrá que preocuparse por la regla del gol visitante, pues dicho criterio ya no se aplica en los torneos de Conmebol.

¿Qué resultados necesita Cienciano ante Bolívar en Copa Sudamericana?

Para revertir la llave frente a Bolívar, el cuadro dirigido por Carlos Desio necesita vencer por al menos tres goles de diferencia: 3-0, 4-1, 5-2, etc. En caso de hacerlo solo por dos tantos, solo igualará el marcador global y tendrá que definir la clasificación con una tanda de penales.

La tarea se presenta más desafiante teniendo en cuenta que, este año, Cienciano solo ha ganado tres veces por goleada: dos por la Liga 1 y una por Copa Sudamericana (4-0 a Deportes Iquique en fase de grupos). En tanto, cualquier otro resultado (derrota, empate e incluso una victoria por un solo gol de diferencia) no le servirá a los cusqueños y los dejará eliminados.

¿Cuándo juega Cienciano ante Bolívar?

El partido de vuelta entre Cienciano y Bolívar se jugará este miércoles 21 de agosto, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, a partir de las 5.30 p. m. Las entradas están a la venta en la página web Joinnus (virtual), Supermercados Orión y La Tienda del Papá (presencial).

