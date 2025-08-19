HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

¿Qué resultados necesita Alianza Lima ante U. Católica para clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Crece la expectativa en La Victoria, ya que Alianza Lima acaricia la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, necesita una serie de resultados para asegurar su pase.

Alianza Lima visita Quito para sellar su clasificación ante 'U' Católica. Lr/ESPN
Alianza Lima visita Quito para sellar su clasificación ante 'U' Católica. Lr/ESPN

Llegó la hora de la verdad. Alianza Lima se enfrenta a Universidad Católica por los octavos de final de la vuelta en la Copa Sudamericana. El equipo de Néstor Gorosito derrotó 2-0 en Lima a la escuadra ecuatoriana y acaricia los cuartos de final del segundo torneo más importante de la Conmebol. Por este motivo, crece la expectativa y la intriga por saber los resultados que necesita el conjunto aliancista para hacer historia.

El subcampeón de la Liga 1 parte como favorito debido al resultado cosechado en 'Matute' y las buenas sensaciones que dejó en el 3-1 ante ADT por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, tendrá que mantener la ventaja para evitar que U. Católica logre la remontada.

PUEDES VER: Alianza Lima y otro millonario traspaso a Brasil: el impactante monto que acumula tras sus ventas en solo 2 años

lr.pe

¿Qué resultados necesita Alianza Lima ante U. Católica para clasificar a cuartos en Sudamericana?

  • Alianza Lima gana en Quito: Este resultado, aunque sea por la mínima diferencia como 1-0, lo mete directamente a cuartos de final en Sudamericana. De esta forma, Alianza parte como favorito en el partido de vuelta.
  • Alianza Lima empata en Quito: Una igualdad con goles o sin anotaciones le dará el resultado a cuadro aliancista, tras ganar 2-0 en el primer cotejo. Es importante destacar que las llaves eliminatorias ya no se consideran los goles de visita, solo resultado global, así se estipula en las bases de Conmebol. Un 1-1, 2-2, 0-0 y cualquier otro empate deja fuera a los ecuatorianos.
  • Alianza Lima pierde en Quito: El resultado global permite que Alianza Lima pueda darse el lujo de perder 1-0. No obstante, si pierde por diferencia de goles todo se definirá en penales. Una goleada por más de 3 goles deja fuera a Alianza Lima.

PUEDES VER: Erick Noriega junto a una exestrella del Barcelona: Gremio realizará mega fichaje para su mediocampo

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. Católica por la Copa Sudamericana?

El choque entre Alianza Lima vs U. Católica por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 será este miércoles 20 de agosto, desde las 7.30 p. m. (hora peruana y hora ecuatoriana).

  • México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.
  • España: 1.30 p. m. (jueves 21).
