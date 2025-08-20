Alianza Lima vs U. Católica EN VIVO HOY: hora y canal del decisivo partido por Copa Sudamericana 2025
Alianza Lima y U. Católica juegan en el Estadio Olímpico Atahualpa por el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Conoce AQUÍ el horario, canales de TV, alineaciones y pronósticos.
- VER Alianza Lima vs Universidad Católica EN VIVO desde Ecuador: transmisión de los octavos de Copa Sudamericana
- ¿Qué pasa si Alianza Lima empata contra la U. Católica de Ecuador por el partido de vuelta en Copa Sudamericana?
MOMENTOS DESTACADOS
¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. Católica?
El partido de hoy entre blanquiazules y cammaratas empezará a partir de las 7.30 p. m. (hora de Perú y Ecuador). Foto: Alianza Lima
¿En qué canal ver Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador EN VIVO HOY? El partido de hoy por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará desde las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito y será transmitido por la seña de DSports en todo el territorio nacional. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto gratis, con las alineaciones confirmadas, videos de goles y resumen con el resultado final.
Alianza Lima vs U. Católica HOY EN VIVO por octavos de final de Copa Sudamericana
¡Alianza Lima va por la hazaña!
Alianza Lima se juega su partido más importante en la presente temporada. De ganar a la Universidad Católica de Ecuador, el cuadro liderado por Néstor Gorosito accedería a los cuartos de final de Copa Sudamericana.
La última vez que un equipo peruano llegó a estas instancias fue Melgar de Arequipa en el año 2022. De hecho, el equipo 'Rojinegro', quien era comandado por Néstor Lorenzo, llegó a la semifinal del torneo Conmebol.
¿Jugará Paolo Guerrero ante U. Católica de Ecuador?
Paolo Guerrero no jugará el partido de vuelta ante la Universidad Católica de Ecuador por lesión. El atacante íntimo salió sentido del encuentro por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en Matute.
Alianza vestirá de azul
Alianza Lima utilizará el uniforme alterno en su visita a la U. Católica de Ecuador por los octavos de final de Copa Sudamericana.
¿Quién reemplazará a Noriega ante la U. Católica?
Luego de partir hacia Gremio de Brasil, Erick Noriega será el gran ausente en Alianza Lima. En ese sentido, se espera que el entrenador Néstor Gorosito utilice al joven Alessandro Burlamaqui en el medio campo.
Emotivo mensaje de Alianza Lima
A través de sus redes sociales, el club victoriano publicó un mensaje de aliento previo al partido en Quito por Copa Sudamericana. Foto: Twitter.
¿Cuál sería el rival de Alianza Lima o la U. Católica?
El vencedor de la serie entre Alianza Lima y la U. Católica de Ecuador se enfrentará al ganar de la llave Independiente vs Universidad de Chile.
¿Quiénes son baja en Alianza Lima?
Para este cotejo, Alianza Lima no podrá contar con Paolo Guerrero (lesión), Piero Cari (decisión técnica) ni Erick Noriega (venta). Foto: ESPN
Franco Navarro advierte a U. Católica
En la previa del partido, el director deportivo del club íntimo indicó que no se confiarán de la victoria que lograron en la ida. "Somos conscientes de la ventaja que tenemos por ahora, pero (jugaremos) el partido a 'cara de perro'", declaró el 'Pepón' para RPP. Foto: Liga 1
¿Quién será el árbitro de Alianza Lima vs U. Católica?
El réferi encargado de dirigir este compromiso será el brasileño Flavio de Souza, quien estará asistido en el VAR por su compatriota Daniel Nobre. Foto: composición de Líbero/AFP
¿Cómo ver Alianza Lima vs U. Católica por internet?
Si quieres seguir en línea las incidencias de este cotejo, suscríbete al servicio de streaming DGO o ingresa gratis con tu número de cliente de DirecTV.
¿Dónde comprar entradas para el partido?
Los boletos para este compromiso se podrán adquirir en línea a través de la página web Red Tickets, de Ecuador. Foto: U. Católica
¿Cómo formaría Universidad Católica?
El Trencito Azul, por su parte, mandaría la siguiente formación inicial: Johan Lara, Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina, Daykol Romero, Daniel Clavijo, Luis Moreno, Mauro Díaz, Mauricio Alonso, Azarías Londoño y Byron Palacios. Foto: U. Católica
Gorosito alista cambios en su 11 titular
Ante las bajas en su plantel, 'Pipo' Gorosito alinearía este equipo titular: Guillermo Viscarra; Miguel Trauco, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Guillermo Enrique; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Eryc Castillo, Hernán Barcos, Alan Cantero. Foto: Alianza Lima
Pronóstico de Alianza Lima vs U. Católica
Así están las cuotas de las principales casas de apuestas. U. Católica es favorita gracias a su localía.
Betsson: gana Alianza (4,95), empate (3,70), gana Católica (1,65)
Betano: gana Alianza (5,70), empate (3,85), gana Católica (1,70)
Bet365: gana Alianza (5,25), empate (3,70), gana Católica (1,67)
1XBet: gana Alianza (4,77), empate (3,88), gana Católica (1,71)
Coolbet: gana Alianza (5,40), empate (3,65), gana Católica (1,72)
Doradobet: gana Alianza (5,66), empate (3,66), gana Católica (1,68).
¿Qué resultados necesita Alianza Lima ante la U. Católica para clasificar?
Gracias al triunfo 2-0 obtenido en el partido de ida, a Alianza Lima le basta empatar o incluso perder por un gol para quedarse con el pase a cuartos de final. Foto: composición de LR/AFP
Alianza Lima será 'local' en Ecuador
Según informó el periodista Eduardo Combe, la U. Católica puso a disposición de los hinchas de Alianza Lima un lote de 8.300 entradas. Se espera que se agoten todos los boletos por el módico precio de los mismos (10 dólares).
✅ EN VIVO @Eduardo_Combe desde #Quito— L1MAX (@L1MAX_) August 20, 2025
"10 dólares la entrada y se han puesto a venta 8300 entradas para los hinchas blanquiazules"#L1Radio
📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM pic.twitter.com/l3hhJDdZOs
¿En qué canal ver Alianza Lima vs U. Católica?
La transmisión por TV de este encuentro estará a cargo del canal DSports en Perú y Ecuador, señal exclusiva de DirecTV.
Convocados de Alianza Lima
Esta es la lista de jugadores que el DT Néstor Gorosito llevó a Ecuador para el partido ante la Católica. Foto: Alianza Lima
¿Dónde juega Alianza Lima vs U. Católica?
El escenario de este compromiso será el Estadio Olímpico Atahualpa, ubicado en la ciudad de Quito, Ecuador. El recinto tiene capacidad para más de 35.000 espectadores. Foto: FEF
¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. Católica?
El partido de hoy entre blanquiazules y cammaratas empezará a partir de las 7.30 p. m. (hora de Perú y Ecuador). Foto: Alianza Lima
¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. Católica?
El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 entre Alianza Lima vs U. Católica está programado para las 7.30 p. m. (hora peruana y hora ecuatoriana).
- México: 6.30 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.
- España: 1.30 p. m. (jueves 21).
¿Dónde ver Alianza Lima vs U. Católica?
En Perú, el encuentro entre Alianza Lima vs U. Católica será transmitido por DSports. Conoce la guía detallada de canales para los demás países de Sudamérica, Estados Unidos y México.
Alianza Lima vs U. Católica: alineaciones posibles
Estas serían las posibles alineaciones que planean ambos equipos.
- Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Miguel Trauco, Alesandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos.
- U. Católica: Johan Lara, Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina, Daykol Romero, Daniel Clavijo, Luis Moreno, Mauro Díaz, Mauricio Alonso, Azarías Londoño y Byron Palacios.