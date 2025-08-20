Alianza Lima vs U. Católica EN VIVO HOY: hora y canal del decisivo partido por Copa Sudamericana 2025

El partido de hoy entre blanquiazules y cammaratas empezará a partir de las 7.30 p. m. (hora de Perú y Ecuador). Foto: Alianza Lima

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador EN VIVO HOY? El partido de hoy por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará desde las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito y será transmitido por la seña de DSports en todo el territorio nacional. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto gratis, con las alineaciones confirmadas, videos de goles y resumen con el resultado final.

Alianza Lima vs U. Católica HOY EN VIVO por octavos de final de Copa Sudamericana 17:30 ¡Alianza Lima va por la hazaña! Alianza Lima se juega su partido más importante en la presente temporada. De ganar a la Universidad Católica de Ecuador, el cuadro liderado por Néstor Gorosito accedería a los cuartos de final de Copa Sudamericana. La última vez que un equipo peruano llegó a estas instancias fue Melgar de Arequipa en el año 2022. De hecho, el equipo 'Rojinegro', quien era comandado por Néstor Lorenzo, llegó a la semifinal del torneo Conmebol. 17:08 ¿Jugará Paolo Guerrero ante U. Católica de Ecuador? Paolo Guerrero no jugará el partido de vuelta ante la Universidad Católica de Ecuador por lesión. El atacante íntimo salió sentido del encuentro por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en Matute. 16:40 Alianza vestirá de azul Alianza Lima utilizará el uniforme alterno en su visita a la U. Católica de Ecuador por los octavos de final de Copa Sudamericana. 15:51 ¿Quién reemplazará a Noriega ante la U. Católica? Luego de partir hacia Gremio de Brasil, Erick Noriega será el gran ausente en Alianza Lima. En ese sentido, se espera que el entrenador Néstor Gorosito utilice al joven Alessandro Burlamaqui en el medio campo. 15:08 Emotivo mensaje de Alianza Lima A través de sus redes sociales, el club victoriano publicó un mensaje de aliento previo al partido en Quito por Copa Sudamericana. Foto: Twitter. 14:34 ¿Cuál sería el rival de Alianza Lima o la U. Católica? El vencedor de la serie entre Alianza Lima y la U. Católica de Ecuador se enfrentará al ganar de la llave Independiente vs Universidad de Chile. 13:54 ¿Quiénes son baja en Alianza Lima? Para este cotejo, Alianza Lima no podrá contar con Paolo Guerrero (lesión), Piero Cari (decisión técnica) ni Erick Noriega (venta). Foto: ESPN 13:36 Franco Navarro advierte a U. Católica En la previa del partido, el director deportivo del club íntimo indicó que no se confiarán de la victoria que lograron en la ida. "Somos conscientes de la ventaja que tenemos por ahora, pero (jugaremos) el partido a 'cara de perro'", declaró el 'Pepón' para RPP. Foto: Liga 1 13:06 ¿Quién será el árbitro de Alianza Lima vs U. Católica? El réferi encargado de dirigir este compromiso será el brasileño Flavio de Souza, quien estará asistido en el VAR por su compatriota Daniel Nobre. Foto: composición de Líbero/AFP 12:33 ¿Cómo ver Alianza Lima vs U. Católica por internet? Si quieres seguir en línea las incidencias de este cotejo, suscríbete al servicio de streaming DGO o ingresa gratis con tu número de cliente de DirecTV. 11:58 ¿Dónde comprar entradas para el partido? Los boletos para este compromiso se podrán adquirir en línea a través de la página web Red Tickets, de Ecuador. Foto: U. Católica 11:23 ¿Cómo formaría Universidad Católica? El Trencito Azul, por su parte, mandaría la siguiente formación inicial: Johan Lara, Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina, Daykol Romero, Daniel Clavijo, Luis Moreno, Mauro Díaz, Mauricio Alonso, Azarías Londoño y Byron Palacios. Foto: U. Católica 10:57 Gorosito alista cambios en su 11 titular Ante las bajas en su plantel, 'Pipo' Gorosito alinearía este equipo titular: Guillermo Viscarra; Miguel Trauco, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Guillermo Enrique; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Eryc Castillo, Hernán Barcos, Alan Cantero. Foto: Alianza Lima 10:23 Pronóstico de Alianza Lima vs U. Católica Así están las cuotas de las principales casas de apuestas. U. Católica es favorita gracias a su localía. Betsson: gana Alianza (4,95), empate (3,70), gana Católica (1,65)

Betano: gana Alianza (5,70), empate (3,85), gana Católica (1,70)

Bet365: gana Alianza (5,25), empate (3,70), gana Católica (1,67)

1XBet: gana Alianza (4,77), empate (3,88), gana Católica (1,71)

Coolbet: gana Alianza (5,40), empate (3,65), gana Católica (1,72)

Doradobet: gana Alianza (5,66), empate (3,66), gana Católica (1,68). 09:50 ¿Qué resultados necesita Alianza Lima ante la U. Católica para clasificar? Gracias al triunfo 2-0 obtenido en el partido de ida, a Alianza Lima le basta empatar o incluso perder por un gol para quedarse con el pase a cuartos de final. Foto: composición de LR/AFP 09:21 Alianza Lima será 'local' en Ecuador Según informó el periodista Eduardo Combe, la U. Católica puso a disposición de los hinchas de Alianza Lima un lote de 8.300 entradas. Se espera que se agoten todos los boletos por el módico precio de los mismos (10 dólares). ✅ EN VIVO @Eduardo_Combe desde #Quito



"10 dólares la entrada y se han puesto a venta 8300 entradas para los hinchas blanquiazules"#L1Radio



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM pic.twitter.com/l3hhJDdZOs — L1MAX (@L1MAX_) August 20, 2025 08:55 ¿En qué canal ver Alianza Lima vs U. Católica? La transmisión por TV de este encuentro estará a cargo del canal DSports en Perú y Ecuador, señal exclusiva de DirecTV. 08:23 Convocados de Alianza Lima Esta es la lista de jugadores que el DT Néstor Gorosito llevó a Ecuador para el partido ante la Católica. Foto: Alianza Lima 08:20 ¿Dónde juega Alianza Lima vs U. Católica? El escenario de este compromiso será el Estadio Olímpico Atahualpa, ubicado en la ciudad de Quito, Ecuador. El recinto tiene capacidad para más de 35.000 espectadores. Foto: FEF 08:18 ¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. Católica? El partido de hoy entre blanquiazules y cammaratas empezará a partir de las 7.30 p. m. (hora de Perú y Ecuador). Foto: Alianza Lima

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. Católica?

El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 entre Alianza Lima vs U. Católica está programado para las 7.30 p. m. (hora peruana y hora ecuatoriana).

México: 6.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 p. m. (jueves 21).

¿Dónde ver Alianza Lima vs U. Católica?

En Perú, el encuentro entre Alianza Lima vs U. Católica será transmitido por DSports. Conoce la guía detallada de canales para los demás países de Sudamérica, Estados Unidos y México.

Alianza Lima vs U. Católica: alineaciones posibles

Estas serían las posibles alineaciones que planean ambos equipos.