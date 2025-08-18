¿Se olvidó de Sporting Cristal? Franco Navarro revela que Pedro Aquino está entusiasmado por ser jugador de Alianza Lima: "Quiere venir"
El director deportivo blanquiazul dio a conocer cuál es la postura de Pedro Aquino sobre una posible llegada a Alianza Lima para el Torneo Clausura 2025.
Alianza Lima aún no da por cerrado su mercado de pases. Hasta hace algunos días, el cuadro íntimo estaba decidido a no sumar más refuerzos de cara al Torneo Clausura 2025. Sin embargo, la sorpresiva salida de Erick Noriega a Gremio de Porto Alegre obligó a los blanquiazules a buscar un fichaje para el medio campo. En este sentido, el nombre que gusta en la directiva es Pedro Aquino. El volante de la selección peruana no seguirá en Santos Laguna de México y su nuevo destino sería La Victoria.
Todo hace indicar que Aquino sería nuevo jugador de Alianza. A pesar de su conocido hinchaje por Sporting Cristal, el contención de 30 años no tendría ningún problema de llegar a Alianza. Justamente, Franco Navarro, director deportivo blanquiazul, dio a conocer cuál es la postura del futbolista.
Navarro revela el deseo de Aquino de llegar a Alianza Lima
En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, antes de partir a Ecuador para los octavos de final de la Copa Sudamericana, Franco Navarro señaló que Aquino quiere ser jugador de Alianza. Sin embargo, reconoció que la operación es ciertamente complicada porque el libro de pases está cerca de cerrarse.
"Hay una posibilidad. Pedro Aquino quiere venir, pero estamos contra el tiempo. Así que esperemos que se resuelva en algunos detalles. Es una posibilidad", declaró en conversación con la prensa nacional.
¿Pedro Aquino presente alguna lesión antes de llegar a Alianza Lima?
Por medio de un comunicado oficial, Santos Laguna desmintió los rumores sobre una supuesta lesión del jugador peruano y aclararon que está en condiciones para jugar.
"Por medio de la presente se hace constatar que el jugador Pedro Aquino Sánchez, de 30 años de edad, se encuentra actualmente apto para la práctica deportiva de alto rendimiento", se lee. El informe está firmado por el médico del conjunto mexicano.