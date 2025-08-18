HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima quiere dar el batacazo y fichar a Pedro Aquino para el Clausura: club realizó oferta a horas del cierre del libro de pases

El mediocampista de la selección peruana sería el último refuerzo de Alianza Lima de cara a lo que queda del Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.

Pedro Aquino juega actualmente en la liga mexicana. Foto: composición LR/Santos Laguna
Alianza Lima sigue moviéndose en este mercado de pases de medio año. Cuando parecía que el cuadro íntimo no iba a sumar más refuerzos, la repentina salida de Erick Noriega ha hecho que el club reabra sus puertas para la incorporación de otro futbolista. El popular 'Samurái' fichará por Gremio de Porto Alegre de Brasil y dejará un vacío importante en el esquema de Néstor Gorosito, quien siempre lo ponía de titular. Ahora, quien podría sumarse al plantel sería Pedro Aquino.

Según informó Gerson Cuba, periodista de Ovación, el actual jugador de Santos Laguna de la Liga MX ha recibido una propuesta de Alianza Lima para su regreso al fútbol peruano. Cabe precisar que íntimos tiene hasta este lunes 18 de agosto para llegar a una acuerdo, pues el libro de pases se cerrará.

