HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca
Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     
Deportes

Diego Rebagliati y su firme concepto sobre Álvaro Barco tras arremeter contra arbitraje luego del empate de Universitario: "Es explosivo"

El comunicador no fue ajeno a las explosivas declaraciones de Álvaro Barco sobre el VAR y se refirió al papel que tendrá en Universitario tras la salida de Jean Ferrari.

Álvaro Barco salió campeón con Universitario en su etapa como futbolista. Foto: composición LR/captura de Movistar Deportes
Álvaro Barco salió campeón con Universitario en su etapa como futbolista. Foto: composición LR/captura de Movistar Deportes

Universitario no pasó del empate contra Sport Huancayo en condición de visitante y se quedó con 14 puntos en el Torneo Clausura 2025. El partido dejó una polémica en el segundo tiempo, luego de que el segundo tanto de Álex Valera fuera anulado por offside de José Carabalí. Tras el partido, jugadores y directivos del club crema apuntaron contra la Liga 1 y el arbitraje, y aseguraron que fueron perjudicados de manera intencional. Álvaro Barco fue el que inició este discurso al señalar que hay un complot para que la 'U' no se lleve el torneo. Tras ello, el comunicador Diego Rebagliati se pronunció sobre el director deportivo crema y la figura que ahora representa tras la partida de Jean Ferrari.

En la reciente edición del programa 'Después de Todo', el comentarista deportivo indicó que Barco ha tomado el papel de vocero de Universitario que tenía Ferrari, quien ahora trabaja en la FPF. Asimismo, describió al popular 'Foncho' como una persona explosiva e intensa, y recordó que en su etapa como dirigente en la San Martín también era así.

PUEDES VER: Filtran video de la tensa discusión entre Álvaro Barco con hincha tras empate de Universitario: 'Tienes que pensar'

lr.pe

Diego Rebagliati sobre Álvaro Barco: "Cuando declara se hace sentir"

"En Universitario necesitan reemplazar la figura de Jean Ferrari como vocero y me parece que desde lo deportivo Álvaro Barco lo va a hacer. Álvaro es súper explosivo, lo vive intensamente y cuando declara se hace sentir, tal como lo hacía en su etapa de gerente en la USMP. Tenía una resonancia más pequeña que en la 'U', pero lo hacía y se hacía sentir como gerente. Ahora más aún ahora como gerente en la ‘U’", dijo.

Como se recuerda, Álvaro Barco asumió la dirección deportiva de Universitario a inicios de julio de este año. Tras la llegada de Franco Velazco a la administración temporal de la 'U' por designación de la Sunat, el exjugador ratificó su continuidad.

PUEDES VER: Juan Pablo Freytes y su millonaria revalorización con Fluminense: vale más del triple de lo que pagó Alianza Lima por él

lr.pe

Álvaro Barco y su etapa en Universitario como futbolista

En su etapa como futbolista, el actual dirigente peruano pasó por Universitario, donde salió campeón nacional en dos oportunidades: en 1990 y en 1992.

Notas relacionadas
DT de Sport Huancayo responde fuerte tras reclamo de Universitario por polémico offside: "Si se queja la 'U', imagínense un equipo chico"

DT de Sport Huancayo responde fuerte tras reclamo de Universitario por polémico offside: "Si se queja la 'U', imagínense un equipo chico"

LEER MÁS
¡Polémica en Huancayo! Álex Valera anotó el 2-0 de Universitario, pero el VAR y el árbitro lo anularon por milimétrico offside

¡Polémica en Huancayo! Álex Valera anotó el 2-0 de Universitario, pero el VAR y el árbitro lo anularon por milimétrico offside

LEER MÁS
Universitario anuncia fuerte medida tras polémica en empate con Sport Huancayo por el Torneo Clausura: "Tomaremos acciones legales"

Universitario anuncia fuerte medida tras polémica en empate con Sport Huancayo por el Torneo Clausura: "Tomaremos acciones legales"

LEER MÁS
Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica en Ecuador: fecha, hora y canal del partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U. Católica en Ecuador: fecha, hora y canal del partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va el Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va el Torneo Clausura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Filtran video de la tensa discusión entre Álvaro Barco con hincha tras empate de Universitario: "Tienes que pensar"

Filtran video de la tensa discusión entre Álvaro Barco con hincha tras empate de Universitario: "Tienes que pensar"

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica: fecha, hora y canal del partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U. Católica: fecha, hora y canal del partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada HOY, domingo 17 de agosto: ganadores de las carreras, monto récord y órdenes de llegada, según el INH

Resultados 5y6 La Rinconada HOY, domingo 17 de agosto: ganadores de las carreras, monto récord y órdenes de llegada, según el INH

LEER MÁS
Agustín Lozano prolonga su mandato y se queda hasta 2030 en la FPF: la justificación que dio ante la Asamblea de Bases para reelegirse

Agustín Lozano prolonga su mandato y se queda hasta 2030 en la FPF: la justificación que dio ante la Asamblea de Bases para reelegirse

LEER MÁS
Datos de última hora 5y6 La Rinconada hoy EN VIVO, 17 de agosto: favoritos de la cátedra, pronósticos y resultados de la R31

Datos de última hora 5y6 La Rinconada hoy EN VIVO, 17 de agosto: favoritos de la cátedra, pronósticos y resultados de la R31

LEER MÁS
Los 9 canteranos de Sporting Cristal por los que Paulo Autuori apostó en la altura para seguir siendo líder

Los 9 canteranos de Sporting Cristal por los que Paulo Autuori apostó en la altura para seguir siendo líder

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Deportes

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Pedro García critica a Universitario por querer aplazar el clásico tras caer 4-0 ante Palmeiras: "Queda en ridículo"

Diego Penny analizó la titularidad de Burlamaqui en Alianza Lima por Copa Sudamericana: "Gorosito lo tiene en su cabeza"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota