Universitario no pasó del empate contra Sport Huancayo en condición de visitante y se quedó con 14 puntos en el Torneo Clausura 2025. El partido dejó una polémica en el segundo tiempo, luego de que el segundo tanto de Álex Valera fuera anulado por offside de José Carabalí. Tras el partido, jugadores y directivos del club crema apuntaron contra la Liga 1 y el arbitraje, y aseguraron que fueron perjudicados de manera intencional. Álvaro Barco fue el que inició este discurso al señalar que hay un complot para que la 'U' no se lleve el torneo. Tras ello, el comunicador Diego Rebagliati se pronunció sobre el director deportivo crema y la figura que ahora representa tras la partida de Jean Ferrari.

En la reciente edición del programa 'Después de Todo', el comentarista deportivo indicó que Barco ha tomado el papel de vocero de Universitario que tenía Ferrari, quien ahora trabaja en la FPF. Asimismo, describió al popular 'Foncho' como una persona explosiva e intensa, y recordó que en su etapa como dirigente en la San Martín también era así.

Diego Rebagliati sobre Álvaro Barco: "Cuando declara se hace sentir"

"En Universitario necesitan reemplazar la figura de Jean Ferrari como vocero y me parece que desde lo deportivo Álvaro Barco lo va a hacer. Álvaro es súper explosivo, lo vive intensamente y cuando declara se hace sentir, tal como lo hacía en su etapa de gerente en la USMP. Tenía una resonancia más pequeña que en la 'U', pero lo hacía y se hacía sentir como gerente. Ahora más aún ahora como gerente en la ‘U’", dijo.

Como se recuerda, Álvaro Barco asumió la dirección deportiva de Universitario a inicios de julio de este año. Tras la llegada de Franco Velazco a la administración temporal de la 'U' por designación de la Sunat, el exjugador ratificó su continuidad.

Álvaro Barco y su etapa en Universitario como futbolista

En su etapa como futbolista, el actual dirigente peruano pasó por Universitario, donde salió campeón nacional en dos oportunidades: en 1990 y en 1992.