Universitario no pudo ante Sport Huancayo y empató 1-1 por la sexta jornada del Torneo Clausura 2025. El conjunto crema abrió el marcador en la primera mitad gracias a un gol de Álex Valera. En el segundo tiempo, el mismo delantero volvió a anotar, pero su tanto fue invalidado por posición adelantada, algo que generó la molestia en tienda estudiantil, pues aseguran que no hay una imagen clara que certifique que hay offside. Después de esa acción, Javier Sanguinetti apareció para marcar la igualdad definitiva. Quien se sumó a los cuestionamientos de Jorge Fossati, Aldo Corzo y Martín Pérez Guedes sobre esa jugada fue Franco Velazco, administrador temporal de la 'U'.

A través de su cuenta oficial de X, el reemplazante de Jean Ferrari aseguró que las decisiones equivocadas de los encargados de manejar el VAR podrían camuflar determinados intereses. Asimismo, dejó un peculiar comentario que podría estar dirigido a Alianza Lima, ya que hace poco los íntimos anunciaron el programa 'Íntimo L1 MAX' en coordinación con la casa televisora que tiene sus derechos.

Franco Velazco se pronuncia tras empate de Universitario

"Cuidado con disfrazar los intereses particulares con incompetencias por el 'mal uso' de la tecnología de quienes la manejan. Y después de acuerdos y plataformas de TV, vienen penales a favor en un lado, goles anulados en otros, etc", escribió Velazco.

El también abogado cuestionó si lo ocurrido es pura casualidad o si hay algo detrás y señaló que el fútbol peruano tiene mucho por cambiar. "¿Pura coincidencia? La nueva Liga 1 tiene mucho por limpiar o, digamos, por hacer. Hay una consigna, pero nosotros también tenemos la nuestra. ¡Y dale 'U'!", finalizó.

Así fue el gol anulado a Álex Valera en el Universitario vs Sport Huancayo

La jugada ocurrió al minuto 57 del segundo tiempo. Tras el tarzado de líneas del VAR, se determinó que había posición adelantada de José Carabalí.