HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?
¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     ¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     ¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     
Fútbol Peruano

Franco Velazco cuestionó offside cobrado a Universitario en empate y apunta: "Después de acuerdos y plataformas de TV, vienen..."

¿Indirecta? El administrador de Universitario se unió a los duros cuestionamientos al arbitraje por el gol anulado a Álex Valera tras el 1-1 ante Sport Huancayo.

Franco Velazco asumió la administración de Universitario hace algunas semanas tras la salida de Jean Ferrari. Foto: composición LR/captura de L1 MAX
Franco Velazco asumió la administración de Universitario hace algunas semanas tras la salida de Jean Ferrari. Foto: composición LR/captura de L1 MAX

Universitario no pudo ante Sport Huancayo y empató 1-1 por la sexta jornada del Torneo Clausura 2025. El conjunto crema abrió el marcador en la primera mitad gracias a un gol de Álex Valera. En el segundo tiempo, el mismo delantero volvió a anotar, pero su tanto fue invalidado por posición adelantada, algo que generó la molestia en tienda estudiantil, pues aseguran que no hay una imagen clara que certifique que hay offside. Después de esa acción, Javier Sanguinetti apareció para marcar la igualdad definitiva. Quien se sumó a los cuestionamientos de Jorge Fossati, Aldo Corzo y Martín Pérez Guedes sobre esa jugada fue Franco Velazco, administrador temporal de la 'U'.

A través de su cuenta oficial de X, el reemplazante de Jean Ferrari aseguró que las decisiones equivocadas de los encargados de manejar el VAR podrían camuflar determinados intereses. Asimismo, dejó un peculiar comentario que podría estar dirigido a Alianza Lima, ya que hace poco los íntimos anunciaron el programa 'Íntimo L1 MAX' en coordinación con la casa televisora que tiene sus derechos.

PUEDES VER: Martín Pérez Guedes no calló y dejó fuerte mensaje tras polémico gol anulado a Universitario en empate: 'Están en contra de nosotros'

lr.pe

Franco Velazco se pronuncia tras empate de Universitario

"Cuidado con disfrazar los intereses particulares con incompetencias por el 'mal uso' de la tecnología de quienes la manejan. Y después de acuerdos y plataformas de TV, vienen penales a favor en un lado, goles anulados en otros, etc", escribió Velazco.

El también abogado cuestionó si lo ocurrido es pura casualidad o si hay algo detrás y señaló que el fútbol peruano tiene mucho por cambiar. "¿Pura coincidencia? La nueva Liga 1 tiene mucho por limpiar o, digamos, por hacer. Hay una consigna, pero nosotros también tenemos la nuestra. ¡Y dale 'U'!", finalizó.

Así fue el gol anulado a Álex Valera en el Universitario vs Sport Huancayo

La jugada ocurrió al minuto 57 del segundo tiempo. Tras el tarzado de líneas del VAR, se determinó que había posición adelantada de José Carabalí.

Notas relacionadas
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va el Torneo Clausura con el empate de Universitario HOY

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va el Torneo Clausura con el empate de Universitario HOY

LEER MÁS
Martín Pérez Guedes no calló y dejó fuerte mensaje tras polémico gol anulado a Universitario en empate: "Están en contra de nosotros"

Martín Pérez Guedes no calló y dejó fuerte mensaje tras polémico gol anulado a Universitario en empate: "Están en contra de nosotros"

LEER MÁS
Aldo Corzo indignado por polémico fuera de juego en el segundo gol de Universitario: "La raya atraviesa al jugador"

Aldo Corzo indignado por polémico fuera de juego en el segundo gol de Universitario: "La raya atraviesa al jugador"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aldo Corzo indignado por polémico fuera de juego en el segundo gol de Universitario: "La raya atraviesa al jugador"

Aldo Corzo indignado por polémico fuera de juego en el segundo gol de Universitario: "La raya atraviesa al jugador"

LEER MÁS
Álvaro Barco totalmente fuera de sí tras polémica en empate de Universitario ante Sport Huancayo: "Ya paren la mano"

Álvaro Barco totalmente fuera de sí tras polémica en empate de Universitario ante Sport Huancayo: "Ya paren la mano"

LEER MÁS
Agustín Lozano prolonga su mandato y se queda hasta 2030 en la FPF: la justificación que dio ante la Asamblea de Bases para reelegirse

Agustín Lozano prolonga su mandato y se queda hasta 2030 en la FPF: la justificación que dio ante la Asamblea de Bases para reelegirse

LEER MÁS
Reimond Manco y su pedido a Alianza Lima sobre Erick Noriega ante interés de Gremio: "Lo mismo pasó con Bryan Reyna”

Reimond Manco y su pedido a Alianza Lima sobre Erick Noriega ante interés de Gremio: "Lo mismo pasó con Bryan Reyna”

LEER MÁS
Universitario no pudo ante Sport Huancayo: empató de visita y queda rezagado en el Torneo Clausura

Universitario no pudo ante Sport Huancayo: empató de visita y queda rezagado en el Torneo Clausura

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Fútbol Peruano

Aldo Corzo pasa la página tras la goleada en Copa Libertadores y se enfoca en la Liga 1: "Más importa el partido del domingo"

Alianza Lima y su curiosa publicación tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Revive el triunfo en casa"

Jorge Fossati elogió a hinchada de Universitario por alentar pese a la goleada: "Merece un aplauso de pie"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota