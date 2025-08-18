Universitario consiguió un amargo empate con Sport Huancayo jugando fuera de casa por la fecha 6 del Torneo Clausura y quedó tercero en la clasificación con 14 unidades. El encuentro estuvo marcado por una controversia en la segunda mitad, cuando se invalidó el segundo gol de Álex Valera debido a un offside de José Carabalí. Al finalizar el duelo, tanto futbolistas como dirigentes del conjunto crema expresaron su malestar con la Liga 1 y el cuerpo arbitral, denunciando que fueron víctimas de una decisión deliberadamente injusta. Miguel Scime, exárbitro FIFA y exmiembro de la Comisión de Conmebol, emitió su postura al respecto y aseguró que el tanto estuvo mal anulado.

A través de su canal de YouTube, Scime explicó por qué no debió invalidarse el gol del delantero peruano argumentando que hubo dos errores puntuales: uno del asistente en la apreciación y otro del VAR en el ajuste tecnológico.

Exárbitro FIFA analizó el offside cobrado a Universitario en reciente empate

El también asesor FIFA indicó que la apreciación de asistente se vio "influenciada por la pérdida de línea de visión con el penúltimo defensor, lo que genera un error de paralaje", ya que "al no estar correctamente alineado, percibe que el atacante está adelantado". Posteriormente, indicó que el trazado de líneas no fue preciso, ya que no se respetó los puntos de referencia que se deben tener en cuenta.

"El ajuste inicial no respeta con precisión los puntos de referencia corporales válidos (cabeza, tronco o pierna). El ángulo de cámara utilizado no garantiza exactitud absoluta. En lugar de corregir la apreciación del asistente, el VAR confirma la decisión en campo", se lee en la descripción del video publicado.

Miguel Scime concluyó que José Carabalí se encontraba a la misma altura del defensor de Sport Huancayo y que el error no solo fue el asistente, sino también del VAR.

Universitario tomará acciones legales tras lo ocurrido ante Sport Huancayo

En su llegada a la capital, Adrián Gilabert, asesor legal de Universitario, contó que desde el club tomarán acciones legales y remarcó que fueron perjudicados de manera intencional.