Universitario no pudo de visita y empató 1-1 ante Sport Huancayo por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. La 'U' tuvo para ponerse arriba en el segundo tiempo con gol de Álex Valera, pero el VAR lo anuló por una presunto offside previo de José Carabalí. Al término de los 90 minutos, Álvaro Barco, director deportivo crema, despotricó contra el arbitraje por la polémica del partido. Visiblemente enojado, aseguró que quieren perjudicar al club.

Una vez más, Barco alzó su voz de protesta por las decisiones arbitrales. El popular 'Foncho' considera que hay personas que no quieren que Universitario sea el ganador del Torneo Clausura. A pesar de ello, enfatizó en que la 'U' no se bajará de la pelea por el título.

Barco fastidiado por polémica en empate de Universitario ante Huancayo

"Acá hay algo raro que está pasando para bajar a Universitario. Todos quieren que la 'U' no gane el Clausura porque tenemos una hegemonía deportiva, pero que lo hagan en la lid. Realmente terrible. La consigna era quitarnos los 3 puntos, aprovechar el momento de la 'U'. No nos van a sacar de la pelea, más allá de lo que está pasando", declaró para L1 Max.

Asimismo, sobre el gol anulado, señaló que es muy controversial. "Es escandaloso el gol anulado. No hay forma. Definitivamente algo está pasando. Es una indignación total. Es inconcebible que el VAR anule un gol así. Ya paren la mano. Otro equipo puede ganar el Clausura, pero ganan en buena lid", agregó.

Finalmente, llamó la atención al arbitraje. "Que nos ganen en la cancha, no con estas artimañas. No hay forma de que ese gol sea anulado. Nos quitan dos puntos y ahí está el tema", sentenció.

¿Cuándo es el próximo partido de Universitario?

Después de la igualdad ante Sport Huancayo, Universitario deberá pensar en Palmeiras por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El duelo se disputará este jueves 21 de agosto, a partir de las 7.30 p. m. en el Allianz Parque. En el primer cotejo, la 'U' cayó 4-0.

¿Cómo está Universitario en la tabla del Clausura 2025?