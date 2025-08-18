El último 17 de agosto, Universitario igualó 1-1 con Sport Huancayo y se quedó en la tercera posición con 14 puntos del Torneo Clausura 2025, por debajo de Cusco FC (segundo) y Sporting Cristal (líder). El empate de la 'U' en 'La Incontrastable' llega tras la dura goleada que recibió por parte de Palmeiras en el Monumental hace unos días por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Este presente deportivo del cuadro crema ha calado en algunos hinchas, quienes después del cotejo contra el Rojo Matador mostraron su descontento contra la directiva. En un video difundido en redes sociales, se ve a Álvaro Barco, director deportivo del club, discutiendo con un aficionado en lo que sería las inmediaciones del estadio donde se llevó a cabo el encuentro.

En el video también se aprecia a Antonio García Pye, asesor deportivo de Universitario; Adrián Gilabert, asesor legal de los merengues, algunos agentes de seguridad y otros integrantes de la delegación estudiantil, quienes intentan separar al aficionado del exjugador peruano.

Álvaro Barco protagoniza tenso cruce con aficionado de Universitario

"Tienes que pensar un poco", le dice Álvaro Barco al aficionado, mientras se lleva la mano a la cabeza haciendo un ademán acorde a lo que expresa. "Pero yo no te estoy faltando el respeto", le responde el adepto.

"Anda para allá", le vuelve a contestar el directivo, quien le señala una dirección lejana a donde se encontraban en ese momento. Finalmente, el seguidor se aleja del lugar.

Álvaro Barco arremete contra el VAR tras offside cobrado a Universitario

En una entrevista con L1 MAX, el popular 'Foncho' apuntó contra el arbitraje e hizo serias acusaciones. El directivo señaló que hay un complot en contra de Universitario para que no gane el Torneo Clausura.

"Acá hay algo raro que está pasando para bajar a Universitario. Todos quieren que la 'U' no gane el Clausura porque tenemos una hegemonía deportiva, pero que lo hagan en la lid. Realmente terrible. La consigna era quitarnos los 3 puntos, aprovechar el momento de la 'U'. No nos van a sacar de la pelea, más allá de lo que está pasando. (...) Que nos ganen en la cancha, no con estas artimañas. No hay forma de que ese gol sea anulado. Nos quitan dos puntos y ahí está el tema", declaró.