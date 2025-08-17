HOYSuscripcion LR Focus

Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025?

Después de la dolorosa derrota ante Palmeiras, Universitario se enfoca en el Torneo Clausura 2025 y tendrá que visitar a Sport Huancayo en busca de un triunfo para seguir en lo más alto.

Universitario y Sport Huancayo jugarán desde las 12.00 p. m. Foto: composición LR/Gerson Cardoso
Universitario y Sport Huancayo jugarán desde las 12.00 p. m. Foto: composición LR/Gerson Cardoso

Universitario se enfrenta EN VIVO y EN DIRECTO a Sport Huancayo este domingo 17 de agosto por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El encuentro entre la 'U' y el Rojo Matador se disputa en el Estadio IPD de Huancayo, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de L1 Max. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1

05:10
17/8/2025

¿A qué hora juega Universitario vs Huancayo?

El partido entre Universitario versus Sport Huancayo está programado para jugarse a las 12.00 p. m.

La 'U' llega alicaído a este encuentro después de una dolorosa derrota por 4-0 ante Palmeiras por la Copa Libertadores. No obstante, los cremas buscarán dar vuelta a la página y sellar un triunfo ante Sport Huancayo para seguir invicto y en lo más alto del Clausura 2025.

Alineaciones Universitario contra Sport Huancayo por la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga 1

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario vs Sport Huancayo?

En lo que corresponde al campeonato local, Universitario jugará ante Sport Huancayo por la sexta jornada. Este encuentro se llevará a cabo este domingo 17 de agosto, a partir de las 12.00 p. m. Una victoria le permitirá a los merengues seguir entre los de arriba.

¿A qué hora juega Universitario vs Sport Huancayo?

En suelo peruano, el cotejo entre Universitario contra Sport Huancayo se disputará desde las 12.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 11:00 horas
  • Perú: 12:00 horas
  • Ecuador: 12:00 horas
  • Colombia: 12:00 horas
  • Bolivia: 13:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas
  • Chile: 13:00 horas
  • Paraguay: 14:00 horas
  • Brasil: 14:00 horas
  • Uruguay: 14:00 horas
  • Argentina: 14:00 horas

Raúl Ruidíaz se pronuncia tras polémico video después de goleada que sufrió Universitario: No lo hice con mala intención

lr.pe

¿Dónde ver Universitario vs Sport Huancayo?

No te pierdas la transmisión EN VIVO del enfrentamiento entre Universitario y Sport Huancayo por la Liga 1, disponible de forma exclusiva por la señal de L1 MAX, a través de los operadores DirecTV y Win TV. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto mediante las plataformas de streaming L1 Play y DGO.

Universitario vs Sport Huancayo: posibles alineaciones

  • Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, César Inga; José Rivera y Alex Valera.
  • Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Yonatan Murillo, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles, Johan Madrid; Ricardo Salcedo, Edu Villar, Piero Magallanes; Javier Sanguinetti, Isaías Luján y Janio Pósito.
