Este domingo 17 de agosto, la polémica se instauró en 'La Incontrastable' durante el Universitario vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura. En el segundo tiempo, tras empezar ganando con gol de Álex Valera, la 'U' había aumentado el marcador con otro tanto del delanter nacional; sin embargo, el VAR determinó que había offside de José Carabalí. Esta decisión generó la molestia de toda la delegación del cuadro crema, quienes cuestionaron al arbitraje. eEn su llegada a Lima, Adrián Gilabert, asesor legal de los merengues, anunció que tomarán acciones legales.

En declaraciones a la prensa, Gilabert contó que solicitarán los audios del VAR para conocer cuáles fueron las razones para sancionar posición adelantada. También cuestionó la organización de este partido y aseguró que se sienten desfavorecidos.

Asesor legal de Universitario asegura que tomarán acciones tras empate

"Vamos a tomar acciones legales de todas maneras. Vamos a pedir los audios del VAR y ver de qué manera determinan la acción. Es rarísimo. Te perjudican, te hacen jugar 12 del día en la altura, el esfuerzo de los muchachos queda mellado y de hecho vamos a tomar medidas", declaró.

Por otro lado, señaló que le harán frente a todo lo que, según considera, va en contra del club, y aseveró que están siendo perjudicados con artimañas fuera del campo porque de otra forma no pueden.

"Universitario es un equipo fuerte, nosotros vamos a salir adelante, pase lo que pase, pongan lo que nos pongan adelante. Lo que no se puede en la cancha lo hacen de esta manera", sentenció.

¿Cómo le ha ido a Universitario en el Torneo Clausura 2025?

La 'U' registra 4 triunfos y 2 empates en seis jornadas disputadas hasta el momento. Con 14 puntos sumados, Universitario se ubica tercero en la tabla de posiciones.