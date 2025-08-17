HOYSuscripcion LR Focus

¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?
Fútbol Peruano

¡Polémica en Huancayo! Álex Valera anotó el 2-0 de Universitario, pero el VAR y el árbitro lo anularon por milimétrico off side

La jugada revisada en el minuto 56:35 generó controversia entre los jugadores y la hinchada.

Universitario y Sport Huancayo juegan por la fecha 6. Foto: composición LR/captura de L1 MAX
Durante el partido de Universitario de Deportes frente a Sport Huancayo, Álex Valera metió gol al minuto 56:35, sin embargo, este fue anulado por un cuestionado off side de José Carabalí.

