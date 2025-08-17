HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.
DT de Sport Huancayo responde fuerte tras reclamo de Universitario por polémico offside: "Si se queja la 'U', imagínense un equipo chico"

"Por contragolpe pudimos poder liquidarlo", explicó Richard Pellejero, tras el empate ante Universitario por la sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1.

Richard Pellejero analizó el partido de Sport Huancayo frente a Universitario por el Torneo Clausura. Foto: composición LR/difusión

Richard Pellejero, entrenador de Sport Huancayo, dio su análisis sobre el empate conseguido frente a Universitario de Deportes por la sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. El DT charrúa reconoció que el conjunto crema empezó mejor el encuentro, pero destacó que su equipo logró reaccionar e igualar el marcador.

También se animó a opinar sobre el resultado y el rendimiento de sus dirigidos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su respuesta al ser consultado por el polémico gol anulado a la 'U', donde señaló que si el conjunto visitante se quejaba, había que imaginar cómo sería si lo hiciera un equipo chico como el suyo.

PUEDES VER: ¡Polémica en Huancayo! Álex Valera anotó el 2-0 de Universitario, pero el VAR y el árbitro lo anularon por milimétrico off side

lr.pe

DT de Huancayo y su análisis sobre el árbitro

“Siempre trato de ser muy coherente. Si uno habla mal, lo perjudican en otro, entonces a veces tampoco el hablar bien está bueno. Recuerden el partido con ADT la fecha pasada. Sabiendo que ellos habían reclamado mucho con el rival anterior, sin embargo, para nosotros en las cortitas no fue de la mejor manera. Ellos se equivocan como me equivoco yo como entrenador, como se equivocan los jugadores dando pase. Lo que pasa es que hay veces que hay errores y otras que hay horrores. Pero si se queja la ‘U’, imagínense nosotros que somos un equipo chico. Hay veces que tal vez nos tocan los errores a favor, otras veces en contra que son la mayoría. Me quedo con la entrega del equipo, el sacrificio, y por momentos con el juego” , explicó en referencia a la actuación del árbitro Pablo López.

PUEDES VER: Jorge Fossati y su sarcástico mensaje a la Liga 1 por programación apretada previo a duelo con Palmeiras: "Parece que tienen superpoderes"

lr.pe

Pellejero tranquilo con el empate

En otro momento, el charrúa habló acerca del compromiso entre Universitario frente a Sport Huancayo.

Creo que lo podríamos haber perdido, pero creo que también lo podríamos haber ganado. Por contragolpe pudimos poder liquidarlo. A veces estar fino en ese momento cuesta mucho, pero me voy muy satisfecho. Me hubiese ido más contento si hubiese ganado, pero no olvides que enfrentamos a la ‘U’, un rival que no solo está jugando Copa Libertadores, sino es uno de los mejores del Perú”, comentó en un primer momento.

“Impresiones buenas. Creo que tuvimos 15-20 primeros minutos del primer tiempo, en el cual no solo ellos se encontraron con el primer gol, sino que nosotros no encontrábamos la claridad para poder salir jugando ni contragolpear, pero después fuimos otro equipo y el segundo tiempo distinto. Creo que el equipo en todo momento quiso ir a buscar el empate de una manera u otra. Hoy era un partido con mucha actitud. Sabíamos que eran dos equipos golpeados de distinta manera, sabíamos que hoy cualquier de los dos se iba a querer levantar”, agregó.

