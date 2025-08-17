HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Sebastián Britos 'explotó' contra la Liga 1 y al árbitro tras empate de Universitario: “Un mamarracho”

"Las imágenes son evidentes", fueron las palabras del portero de Universitario, quien se mostró disconforme con el resultado frente a Sport Huancayo.

Sebastián Britos dio su análisis sobre el partido de Universitario frente Sport Huancayo. Foto: captura Jax Latin Media
Sebastián Britos dio su análisis sobre el partido de Universitario frente Sport Huancayo. Foto: captura Jax Latin Media

Universitario de Deportes consiguió un amargo empate frente a Sport Huancayo. El partido, correspondiente a la sexta jornada del Torneo Clausura, no fue como los cremas esperaban, pues terminó 1-1, por lo que ambos equipos compartieron puntos. Durante el encuentro surgió la polémica por un gol de Álex Valera que fue anulado por fuera de juego. Tras esto, Sebastián Britos, arquero de los merengues, salió a hablar.

El uruguayo arremetió contra la Liga 1, ya que desde hace semanas la institución venía pidiendo una reprogramación por la acumulada agenda del equipo, sobre todo teniendo en cuenta que tras este partido en Huancayo deberán enfrentar a Palmeiras por Copa Libertadores y después recibir la visita de Alianza Lima por la séptima jornada del torneo local. Además, criticó la actuación del colegiado Pablo López durante el desarrollo del encuentro.

PUEDES VER: DT de Sport Huancayo responde fuerte tras reclamo de Universitario por polémico offside: "Si se queja la 'U', imagínense un equipo chico"

lr.pe

Sebastián Britos critica la programación de la Liga 1

Britos, tras ser consultado sobre el partido, no dudó en lanzar duras palabras, sobre todo por el horario en que se disputó. "Lo que vi, en algunas cosas un 'mamarracho', en organización, en el horario que jugamos", explicó en un primer momento.

Después, el charrúa comentó sobre la actuación del árbitro del encuentro. "En cuanto a lo arbitral, las imágenes son evidentes", agregó.

PUEDES VER: Jorge Fossati y su sarcástico mensaje a la Liga 1 por programación apretada previo a duelo con Palmeiras: "Parece que tienen superpoderes"

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Así va la tabla de posiciones tras finalizar la jornada 6 del Torneo Clausura.

ClubPJDGPuntos
1. Sporting Cristal61416
2. Cusco FC5815
3. Universitario6714
4. Deportivo Garcilaso6512
5. Alianza Lima6211
6. Sport Huancayo608
7. Melgar6-18
8. Alianza Atlético6-16
9. Juan Pablo II6-26
10. Los Chankas4-46
11. ADT5-46
12. Cienciano515
13. Comerciantes Unidos5-25
14. Binacional5-25
15. Atlético Grau4-24
16. Alianza Universidad5-34
17. Ayacucho FC6-44
18. Sport Boys6-64
19. UTC4-41
