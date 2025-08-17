Universitario de Deportes consiguió un amargo empate frente a Sport Huancayo. El partido, correspondiente a la sexta jornada del Torneo Clausura, no fue como los cremas esperaban, pues terminó 1-1, por lo que ambos equipos compartieron puntos. Durante el encuentro surgió la polémica por un gol de Álex Valera que fue anulado por fuera de juego. Tras esto, Sebastián Britos, arquero de los merengues, salió a hablar.

El uruguayo arremetió contra la Liga 1, ya que desde hace semanas la institución venía pidiendo una reprogramación por la acumulada agenda del equipo, sobre todo teniendo en cuenta que tras este partido en Huancayo deberán enfrentar a Palmeiras por Copa Libertadores y después recibir la visita de Alianza Lima por la séptima jornada del torneo local. Además, criticó la actuación del colegiado Pablo López durante el desarrollo del encuentro.

Sebastián Britos critica la programación de la Liga 1

Britos, tras ser consultado sobre el partido, no dudó en lanzar duras palabras, sobre todo por el horario en que se disputó. "Lo que vi, en algunas cosas un 'mamarracho', en organización, en el horario que jugamos", explicó en un primer momento.

Después, el charrúa comentó sobre la actuación del árbitro del encuentro. "En cuanto a lo arbitral, las imágenes son evidentes", agregó.

