La goleada que Palmeiras le propinó a Universitario sacó a relucir las enormes diferencias que existen entre los planteles de ambos clubes. En el partido de por Copa Libertadores, al Verdao le bastó tener 'iluminados' a Gustavo Gómez, José López y Vitor Roque para prácticamente liquidar la serie y poner pie y medio en la siguiente ronda.

Además del reconocimiento que recibieron de parte de sus propios hinchas, los 3 jugadores que marcaron los goles del 4-0 ante la 'U' fueron destacados por la organización del torneo al ser elegidos para formar parte del XI ideal que dejó la ida de los octavos de final.

¿Cuál es el XI ideal de la Copa Libertadores en octavos de final?

Con la inclusión de los tres futbolistas del conjunto paulista, así quedó conformado el equipo de la semana en la Copa Libertadores:

Portero: Rafael (Sao Paulo)

Defensas: Paulo Díaz (River Plate), Gustavo Gómez (Palmeiras), Vitinho (Botafogo)

Mediocampistas: Marlos Moreno (Atlético Nacional), David Terans (Peñarol), Santiago Ascacíbar (Estudiantes de La Plata), Artur (Botafogo)

Delanteros: Vitor Roque (Palmeiras), José López (Palmeiras), Bruno Henrique (Flamengo).

Once ideal de la ida en octavos de final. Foto: Conmebol Libertadores

¿Qué pasó en el Universitario vs Palmeiras?

En el Estadio Monumental U Marathon, el equipo de Abel Ferreira golpeó temprano, apenas a los 7', con el gol de penal de Gómez luego de la falta cometida por Matías Di Benedetto. Tan solo 5 minutos después, el 'Flaco' López aprovechó la pasividad de la zaga crema para defender y puso el 2-0 parcial, mientras que, sobre los 30', Vitor Roque decretaba el 3-0. Ya en el segundo tiempo, López completó la faena con un tanto a los 75' para firmar su doblete.

¿Cuándo juegan Universitario y Palmeiras por el partido de vuelta?

El segundo cruce entre Universitario y Palmeiras se jugará el próximo jueves 21 de agosto, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana), en el Allianz Parque de Sao Paulo.