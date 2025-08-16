HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería
Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     
Deportes

Conmebol incluyó en el XI ideal de Copa Libertadores a todos los jugadores de Palmeiras que le marcaron gol a Universitario

No dejaron fuera a nadie. Tras el 'festín' que el Verdao se dio ante Universitario, la cuenta oficial del torneo destacó a los futbolistas que brillaron en el Monumental de Ate.

El Verdao cerrará la llave contra Universitario en Brasil. Foto: composición de LR/Palmeiras/Sebastián Blanco
El Verdao cerrará la llave contra Universitario en Brasil. Foto: composición de LR/Palmeiras/Sebastián Blanco

La goleada que Palmeiras le propinó a Universitario sacó a relucir las enormes diferencias que existen entre los planteles de ambos clubes. En el partido de por Copa Libertadores, al Verdao le bastó tener 'iluminados' a Gustavo Gómez, José López y Vitor Roque para prácticamente liquidar la serie y poner pie y medio en la siguiente ronda.

Además del reconocimiento que recibieron de parte de sus propios hinchas, los 3 jugadores que marcaron los goles del 4-0 ante la 'U' fueron destacados por la organización del torneo al ser elegidos para formar parte del XI ideal que dejó la ida de los octavos de final.

PUEDES VER: Universitario anunció dura lesión de jugador clave tras goleada ante Palmeiras: se perderá el clásico ante Alianza Lima

lr.pe

¿Cuál es el XI ideal de la Copa Libertadores en octavos de final?

Con la inclusión de los tres futbolistas del conjunto paulista, así quedó conformado el equipo de la semana en la Copa Libertadores:

  • Portero: Rafael (Sao Paulo)
  • Defensas: Paulo Díaz (River Plate), Gustavo Gómez (Palmeiras), Vitinho (Botafogo)
  • Mediocampistas: Marlos Moreno (Atlético Nacional), David Terans (Peñarol), Santiago Ascacíbar (Estudiantes de La Plata), Artur (Botafogo)
  • Delanteros: Vitor Roque (Palmeiras), José López (Palmeiras), Bruno Henrique (Flamengo).
Once ideal de la ida en octavos de final. Foto: Conmebol Libertadores

Once ideal de la ida en octavos de final. Foto: Conmebol Libertadores

¿Qué pasó en el Universitario vs Palmeiras?

En el Estadio Monumental U Marathon, el equipo de Abel Ferreira golpeó temprano, apenas a los 7', con el gol de penal de Gómez luego de la falta cometida por Matías Di Benedetto. Tan solo 5 minutos después, el 'Flaco' López aprovechó la pasividad de la zaga crema para defender y puso el 2-0 parcial, mientras que, sobre los 30', Vitor Roque decretaba el 3-0. Ya en el segundo tiempo, López completó la faena con un tanto a los 75' para firmar su doblete.

¿Cuándo juegan Universitario y Palmeiras por el partido de vuelta?

El segundo cruce entre Universitario y Palmeiras se jugará el próximo jueves 21 de agosto, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana), en el Allianz Parque de Sao Paulo.

Notas relacionadas
Tabla de posiciones de la Liga 1 en la fecha 6 del Torneo Clausura con Universitario y Sporting Cristal en la cima

Tabla de posiciones de la Liga 1 en la fecha 6 del Torneo Clausura con Universitario y Sporting Cristal en la cima

LEER MÁS
Alineaciones Universitario contra Sport Huancayo por la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga 1

Alineaciones Universitario contra Sport Huancayo por la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Universitario anunció dura lesión de jugador clave tras goleada ante Palmeiras: se perderá el clásico ante Alianza Lima

Universitario anunció dura lesión de jugador clave tras goleada ante Palmeiras: se perderá el clásico ante Alianza Lima

LEER MÁS
Barcelona vs Mallorca EN VIVO: debut del campeón español por LaLiga 25-26

Barcelona vs Mallorca EN VIVO: debut del campeón español por LaLiga 25-26

LEER MÁS
Alianza Lima vs ADT HOY EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima vs ADT HOY EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO por Torneo Clausura

Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO por Torneo Clausura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados 5y6 Hipódromo de Valencia HOY, sábado 16 de agosto: monto récord y ganadores de las carreras de caballos por Hinava EN VIVO

Resultados 5y6 Hipódromo de Valencia HOY, sábado 16 de agosto: monto récord y ganadores de las carreras de caballos por Hinava EN VIVO

LEER MÁS
Álvaro Barco 'tira la toalla' en Copa Libertadores tras 4-0 de Palmeiras a Universitario: "Hay que ser realistas"

Álvaro Barco 'tira la toalla' en Copa Libertadores tras 4-0 de Palmeiras a Universitario: "Hay que ser realistas"

LEER MÁS
Alianza Lima recibió tentadora oferta por Erick Noriega: millonario monto supera la cláusula del jugador

Alianza Lima recibió tentadora oferta por Erick Noriega: millonario monto supera la cláusula del jugador

LEER MÁS
VER Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO por la fecha 6 del Torneo Clausura: ¿a qué hora juegan los rimenses?

VER Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO por la fecha 6 del Torneo Clausura: ¿a qué hora juegan los rimenses?

LEER MÁS
Ver Alianza Lima vs ADT EN VIVO: alineaciones probables, pronóstico y horario del partido

Ver Alianza Lima vs ADT EN VIVO: alineaciones probables, pronóstico y horario del partido

LEER MÁS
Presidente del IPD rompe ilusión de hinchas peruanos por tener la final de la Copa Sudamericana en Lima: "Totalmente descartado"

Presidente del IPD rompe ilusión de hinchas peruanos por tener la final de la Copa Sudamericana en Lima: "Totalmente descartado"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Deportes

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Pedro García critica a Universitario por querer aplazar el clásico tras caer 4-0 ante Palmeiras: "Queda en ridículo"

Diego Penny analizó la titularidad de Burlamaqui en Alianza Lima por Copa Sudamericana: "Gorosito lo tiene en su cabeza"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota