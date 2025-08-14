¿Cuándo es el partido de vuelta de Universitario vs Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores?

Universitario de Deportes no pudo contra Palmeiras en un partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, celebrado en el estadio Monumental U Marathon, estuvo marcado de principio a fin por el dominio de los brasileños, quienes sometieron a los cremas. El marcador terminó 4-0 a favor del ‘Verdão’, que en los primeros 30 minutos ya se había puesto en ventaja por tres goles. A esto se le sumó la expulsión de Williams Riveros al minuto 53.

A pesar de esto, la ‘U’ y su hinchada confían en poder revertir el resultado. Para ello, deberán viajar al Allianz Parque, en Sao Paulo, para disputar el partido de vuelta. La afición espera que el equipo pueda dar vuelta a esta complicada situación y que, desde el primer minuto, juegue sus mejores cartas para conseguir un resultado positivo.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores?

El encuentro entre Universitario y Palmeiras está programado para este jueves 21, desde las 7.30 p. m. (hora peruana). Se espera un duelo emocionante debido a la complicada situación que atraviesa la ‘U’. Todos los detalles de este gran partido se podrán seguir aquí, en La República Deportes.

Fixture de partidos de Universitario de Deportes

Sport Huancayo vs Universitario | Liga 1 – Clausura (Jornada 6 de 7) | Dom, 17/8 | 12.00 p. m.

(Jornada 6 de 7) | Dom, 17/8 | 12.00 p. m. Palmeiras vs Universitario | CONMEBOL Libertadores – Octavos de final (Partido 2 de 2) | Jue, 21/8 | 7.30 p. m.

Fixture de partidos de Palmeiras