Programación Copa Libertadores 2025: calendario de partidos, horarios y canales de TV por la ida de los octavos de final
Universitario es el único representante peruano en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Revisa todos los detalles de la fase eliminatoria del certamen continental.
Los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 ya está con nosotros. Después de una larga espera, llegó la emocionante fase eliminatoria del torneo continental y promete dejarnos partidazos. Con respecto a la representación peruana, Universitario es el único equipo que sigue en pie. La 'U' chocará ante Palmeiras en el Estadio Monumental por la primera llave de la serie en busca de dar el batacazo.
La emoción es grande entre los hinchas, que aguardan con entusiasmo ver sus equipos en esta instancia del torneo e ilusionarse con una posible clasificación. En esta nota encontrarás el calendario completo de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.
Programación de la ida de los octavos de la Copa Libertadores 2025
Martes 12 de agosto
- Fortaleza vs Vélez Sarsfield
- Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)
- Canal: ESPN y Disney Plus
- Atlético Nacional vs Sao Paulo
- Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)
- Canal: ESPN y Disney Plus
- Peñarol vs Racing
- Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)
- Canal: ESPN y Disney Plus
Miércoles 13 de agosto
- Cerro Porteño vs Estudiantes de La Plata
- Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)
- Canal: ESPN y Disney Plus
- Flamengo vs Internacional de Porto Alegre
- Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)
- Canal: ESPN y Disney Plus
Jueves 14 de agosto
- Botafogo vs LDU Quito
- Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)
- Canal: ESPN y Disney Plus
- Universitario vs Palmeiras
- Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)
- Canal: ESPN y Disney Plus
- Club Libertad vs River Plate
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus, Telefe, Chilevisión y Pluto TV
¿Cuándo juega Universitario vs Palmeiras por la Copa Libertadores?
El encuentro de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores entre Universitario y Palmeiras se llevará a cabo el jueves 14 de agosto en el estadio Monumental U Marathon, ubicado en Ate. El partido de vuelta está programado para el jueves 21 del mismo mes.