Programación Copa Libertadores 2025: calendario de partidos, horarios y canales de TV por la ida de los octavos de final

Los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 ya está con nosotros. Después de una larga espera, llegó la emocionante fase eliminatoria del torneo continental y promete dejarnos partidazos. Con respecto a la representación peruana, Universitario es el único equipo que sigue en pie. La 'U' chocará ante Palmeiras en el Estadio Monumental por la primera llave de la serie en busca de dar el batacazo.

La emoción es grande entre los hinchas, que aguardan con entusiasmo ver sus equipos en esta instancia del torneo e ilusionarse con una posible clasificación. En esta nota encontrarás el calendario completo de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Programación de la ida de los octavos de la Copa Libertadores 2025

Martes 12 de agosto

Fortaleza vs Vélez Sarsfield

Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)

Canal: ESPN y Disney Plus

Atlético Nacional vs Sao Paulo

Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)

Canal: ESPN y Disney Plus

Peñarol vs Racing

Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)

Canal: ESPN y Disney Plus

Miércoles 13 de agosto

Cerro Porteño vs Estudiantes de La Plata

Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)

Canal: ESPN y Disney Plus

Flamengo vs Internacional de Porto Alegre

Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)

Canal: ESPN y Disney Plus

Jueves 14 de agosto

Botafogo vs LDU Quito

Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)

Canal: ESPN y Disney Plus

Universitario vs Palmeiras

Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)

Canal: ESPN y Disney Plus

Club Libertad vs River Plate

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus, Telefe, Chilevisión y Pluto TV

¿Cuándo juega Universitario vs Palmeiras por la Copa Libertadores?

El encuentro de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores entre Universitario y Palmeiras se llevará a cabo el jueves 14 de agosto en el estadio Monumental U Marathon, ubicado en Ate. El partido de vuelta está programado para el jueves 21 del mismo mes.