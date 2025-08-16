Alineaciones Universitario contra Sport Huancayo por la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga 1

Universitario de Deportes enfrentará Sport Huancayo por el Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: composición LR/Sport Huancayo/difusión

Universitario de Deportes enfrentará Sport Huancayo por el Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: composición LR/Sport Huancayo/difusión

Universitario de Deportes visitará a Sport Huancayo en un partido prometedor por el Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro está programado para jugarse desde las 12.00 p.m. (hora peruana). Este duelo se perfila como uno de los más importantes para la 'U', pues de ganar podría alcanzar el liderato si los resultados lo favorecen.

Previo a este compromiso, se dio a conocer que el conjunto crema no contará con Rodrigo Ureña. El chileno se lesionó durante el enfrentamiento contra Palmeiras, por lo que será baja entre 3 a 4 semanas y su participación en el clásico frente a Alianza Lima está en duda.

Posible formación de Universitario frente a Sport Huancayo

El conjunto crema podría salir al terreno de juego con los siguientes nombres: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, César Inga; José Rivera y Alex Valera.

Posible formación de Sport Huancayo frente a Universitario

Los huancaínos saldrían al campo con los siguientes nombres: Ángel Zamudio; Yonatan Murillo, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles, Johan Madrid; Ricardo Salcedo, Edu Villar, Piero Magallanes; Javier Sanguinetti, Isaías Luján y Janio Pósito.

Bajas confirmadas de Universitario y Sport Huancayo

Universitario de Deportes

Rodrigo Ureña - lesión

Sport Huancayo

Nahuel Lujan - tarjeta roja

Próximos partidos de Universitario de Deportes

Copa Libertadores – Playoffs

21.08 | 19:30 | Palmeiras vs Universitario

Liga 1 – Clausura

24.08 | 17:30 | Universitario vs Alianza Lima

Próximos partidos de Sport Huancayo

Liga 1 – Clausura