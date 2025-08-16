HOYSuscripcion LR Focus

Universitario anunció dura lesión de jugador clave tras goleada ante Palmeiras: se perderá el clásico ante Alianza Lima

El club está haciendo el seguimiento médico correspondiente al jugador, quien sufrió la lesión en el primer tiempo del partido que terminó 4-0.

Universitario de Deportes confirmo lesión de Rodrigo Ureña. Foto: Universitario de Deportes
Universitario de Deportes confirmo lesión de Rodrigo Ureña. Foto: Universitario de Deportes

Malas noticias en Universitario de Deportes. El club crema anunció mediante sus redes sociales que Rodrigo Ureña estará de baja debido a un desgarro de segundo grado sufrido durante la dura goleada frente a Palmeiras por la Copa Libertadores, encuentro que terminó 4-0.

En el parte médico se informó que la pierna afectada es la izquierda y que el cuerpo médico se encuentra haciéndole seguimiento al chileno. Esta noticia ha encendido las alarmas entre los hinchas, pues el jugador se perdería el clásico frente a Alianza Lima en lo que será la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1.

Universitario confirma lesión de Rodrigo Ureña

"Rodrigo Ureña sufrió un desgarro de segundo grado en el gemelo interno de la pierna izquierda durante el primer tiempo del encuentro ante Palmeiras. El cuerpo médico del club realiza un seguimiento permanente al proceso de recuperación del volante del primer equipo", se puede leer en el comunicado.

Parte médico de Universitario sobre Ureña

Parte médico de Universitario sobre Ureña

¿Cuánto tiempo estaría fuera Rodrigo Ureña?

Un desgarro de segundo grado en el gemelo interno de la pierna izquierda suele necesitar entre 3 y 4 semanas de recuperación para retomar la actividad deportiva con normalidad. Este tipo de lesión se caracteriza por una rotura parcial del músculo, acompañada de dolor, inflamación y hematomas. En el caso de Rodrigo Ureña, el volante chileno de Universitario deberá afrontar este periodo de rehabilitación antes de volver a las canchas.

