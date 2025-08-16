HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Álvaro Barco 'tira la toalla' en Copa Libertadores tras 4-0 de Palmeiras a Universitario: "Hay que ser realistas"

A puertas del crucial partido de Universitario ante Sport Huancayo, Álvaro Barco se refirió a la derrota ante Palmeiras y aseguró que se enfocarán en el Torneo Clausura 2025.

Álvaro Barco agradeció el apoyo de la hinchada de Universitario. Foto: composición LR/captura de Entre Bolas
Álvaro Barco agradeció el apoyo de la hinchada de Universitario. Foto: composición LR/captura de Entre Bolas

Universitario no pudo en el Estadio Monumental y cayó 4-0 ante Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El resultado ha sido un duro golpe para los cremas, quienes ahora están enfocados en el partido ante Sport Huancayo por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Justamente, en la previa de este crucial enfrentamiento, Álvaro Barco se tomó un tiempo para hablar sobre la dolorosa caída ante el Verdao.

En principio, señaló que el duelo ante el Rojo Matador lo deberán enfrentar con la convicción de obtener los tres puntos. A pesar de lo sucedido ante Palmeiras, confía en que la 'U' dará vuelta a la página rápidamente. Además, fue rotundo al comentar que el camino en Libertadores ya se acabó.

PUEDES VER: Jorge Fossati enfocado en Sport Huancayo por el Torneo Clausura tras caer goleado ante Palmeiras: El dolor y la bronca está

lr.pe

Barco asumió la eliminación de Universitario de la Libertadores

"Vamos a afrontar el partido de mañana contra Huancayo porque ganando vamos a intentar voltear la página y afrontar de la mejor forma posible el Torneo Clausura", declaró en un inicio a los medios nacionales.

Posteriormente, agradeció a la hinchada por su apoyo. "Todos estamos molestos, la verdad que al hincha solo agradecerle. Es primera vez que veo que 60 mil personas sigan alentando al equipo. Eso nos da un doble compromiso para soñar con el campeonato Clausura y afrontarlo lo mejor posible", sostuvo.

Al final, dejó entrever que el capítulo en la Copa Libertadores ya estaba concluido, por lo que el objetivo será el tricampeonato. "Siempre hay que afrontar todos los campeonatos, pero hay que ser realistas porque tenemos, como segunda alternativa, campeonar el Clausura. Ha sido una experiencia importante la Copa Libertadores y vamos a volver el próximo año con mucha más fuerza. Hay que ganar el Clausura a como de lugar", concluyó.

PUEDES VER: Alianza Lima recibió tentadora oferta por Erick Noriega: millonario monto supera la cláusula del jugador

lr.pe

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

En lo que corresponde al campeonato local, Universitario jugará ante Sport Huancayo por la sexta jornada. Este encuentro se llevará a cabo este domingo 17 de agosto, a partir de las 12.00 p. m. Una victoria le permitirá a los merengues seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

Días después, exactamente el próximo jueves 21 de agosto, la 'U' se volverá a medir ante Palmeiras en Brasil por la vuelta de los octavos de la Libertadores. El enfrentamiento tendrá lugar en el Allianz Parque, a partir de las 7.30 p. m.

