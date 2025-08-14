HOYSuscripcion LR Focus

Palmeiras goleó 4 a 0 a Universitario por la Copa Libertadores
Fútbol Peruano

Jorge Fossati elogió a hinchada de Universitario por alentar pese a la goleada: "Merece un aplauso de pie"

Al final del partido ante Palmeiras, el 'Nonno' calificó a los fanáticos cremas como "ganadores" y le auguró a la institución un futuro "venturoso" con el respaldo de su gente.

Jorge Fossati elogió el apoyo incondicional de los hinchas de Universitario. Foto: composición de LR/Sebastián Blanco
Universitario de Deportes no estuvo a la altura de la hinchada que acompañó al equipo en el partido contra Palmeiras. Mientras que en la cancha los dirigidos por Jorge Fossati caían goleados, los hinchas presentes en la tribuna del Estadio Monumental de Ate no dejaban de alentar a su equipo a pesar del abultado marcador en contra.

Al final del encuentro, el técnico crema solo tuvo palabras de elogio para los miles de simpatizantes que se dieron cita en el recinto, a quienes calificó como los verdaderos ganadores y por los que pidió "un aplauso de pie".

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre los hinchas de Universitario?

"Si de este lado hubo un ganador que merece un aplauso de pie es la hinchada. Si de algo puede estar tranquilo Universitario como institución es que esta hinchada garantiza un presente y un futuro super venturoso", declaró el 'Nonno' en conferencia de prensa.

