Universitario de Deportes cayó derrotado frente a Palmeiras en un encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Esta dura derrota fue como un balde de agua fría para el conjunto crema, que no esperaba que en solo 30 minutos del primer tiempo los brasileños se pusieran 3-0 arriba y, en el segundo tiempo, sentenciaran el encuentro con el 4-0 final.

Esta situación deja a la ‘U’ con un pie fuera de la Libertadores. Tras el partido, Aldo Corzo, capitán del equipo, salió a declarar, admitiendo que “entraron desconcentrados”. Fue sincero con la hinchada, pidió disculpas y resaltó la necesidad de levantar la cabeza, ya que la temporada continúa. Asimismo, recordó que el domingo disputarán un partido crucial por el Torneo Clausura de la Liga 1.

¿Qué dijo Aldo sobre la derrota de Universitario ante Palmeiras?

"Estamos avergonzados, no era lo que esperábamos. No hicimos un buen partido, hay que ser realistas, entramos desconcentrados y en este tipo de torneos, con este tipo de rivales, te cuesta. Hay que ser autocríticos, no hicimos un buen partido, hay que ser sinceros. Pedirle disculpas al hincha, pero a levantar cabeza porque esto sigue. Tenemos que jugar un partido el domingo y hay que ser fuertes porque todavía falta mucho.Nos hacemos responsables para asumir esta derrota y a levantar cabeza porque se vienen cosas importantes. Ahorita lo que más importa es el partido del domingo, tenemos que mantenernos firmes en el torneo local", fueron las palabras del capitán crema, quien resaltó que ahora el equipo deberá enfocarse en el torneo local.

¿Cómo quedó el encuentro entre Universitario vs Palmeiras?

En el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, Universitario sufrió una dura derrota por 4-0 ante Palmeiras en el Estadio Monumental de Ate. El conjunto brasileño fue ampliamente superior y se llevó la victoria con goles de Gustavo Gómez, José López y Vitor Roque. La noche se complicó aún más para los cremas con la expulsión de Williams Riveros, quien se perderá el encuentro de vuelta. La revancha se jugará el jueves 21 de agosto en el Allianz Parque de São Paulo, donde la ‘U’ buscará una remontada histórica para seguir con vida en el certamen.

¿Cuándo juega Universitario por el Torneo Clausura?

Los cremas visitarán a Sport Huancayo en un compromiso por la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga 1, un encuentro que promete ser emocionante debido a las aspiraciones de los merengues, quienes quieren devolverle la alegría a sus hinchas tras este tropiezo.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2025