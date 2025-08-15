HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Mr. Peet apunta contra Fossati por dejar en banca a figura de Universitario en goleada ante Palmeiras: "El tipo terco de la selección"

El reconocido periodista cuestionó al DT uruguayo por su planteamiento y remarcó que Universitario pudo recibir más goles en el partido de octavos de final de Copa Libertadores.

Jorge Fossati afronta su segunda etapa al mando de Universitario. Foto: composición LR/Madrugol/AFP
Jorge Fossati afronta su segunda etapa al mando de Universitario. Foto: composición LR/Madrugol/AFP

Universitario sufrió una dolorosa goleada 4-0 ante Palmeiras en el Monumental y quedó prácticamente eliminado de la Copa Libertadores. Uno de los puntos más débiles en el equipo merengue fue su zona defensa: desde diversos sectores arremetieron contra el nivel que mostraron jugadores como Aldo Corzo, Matías Di Benedetto y Williams Riveros.

En medio de este panorama, el periodista Mr. Peet responsabilizó al entrenador Jorge Fossati por su manera de plantear el partido frente al gigante brasileño. Además, lo criticó por uno utilizar a Anderson Santamaría, experimentado central de la selección peruana que se sumó al club crema como refuerzo para el certamen continental.

PUEDES VER: Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: 'No vengan con jóvenes'

Mr. Peet apunta contra Fossati por dejar en el banco a Santamaría

"Cuando uno pensaba que jugaba Santamaría, no juega; y tampoco se utilizó a Castillo. En el caso de Castillo, me parece criterioso no utilizarlo porque hoy no es más que ningún jugador en el medio campo de Universitario, pero Santamaría sí tenía que ser titular. Lo concreto es que esa inversión millonaria de Universitario en la gestión de Jean Ferrari, hoy Fossati no la utilizó", manifestó en el programa 'Madrugol'.

Durante su análisis, el comunicador consideró que Fossati volvió a ser el entrenador "terco" de la selección peruana, que insistía en jugar con línea de 3 en la zaga. En ese sentido, indicó que Universitario pudo recibir más goles.

"A Santamaría, que yo lo consideraba refuerzo para la defensa de Universitario, hoy no lo utilizó. Hoy, Fossati volvió a ser el técnico de la selección, hoy fue el tipo terco de la selección. Uno puede analizar todo, pero hay algo que a uno siempre le llama la atención en cómo enfrentas esos partidos. Fossati sale a enfrentar a Palmeiras, el mejor equipo del continente, con 3 en el fondo y 3 jugadores lentos, que en el Perú se pasean porque no juegan con esa velocidad", agregó.

"Los tres del fondo quedaron absolutamente expuestos en el arranque del partido. El partido termina 4-0, pero pudo terminar 6 o 7 tranquilamente", concluyó.

PUEDES VER: Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: 'Te amo'

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Universitario y Palmeiras?

La revancha entre los cremas y el 'Verdao' tendrá lugar el próximo jueves 21 de agosto en el Allianz Parque. El cotejo se encuentra pactado para las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora brasileña).

